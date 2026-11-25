Многие сталкивались с неприятной ситуацией: стараются есть умеренно, выбирают полезные продукты, избегают вредных перекусов, но лишние килограммы все равно появляются словно из ниоткуда. Может ли вес действительно увеличиваться без всякой причины? Конечно, нет. На массу тела влияет не только количество еды на тарелке. Специалисты отмечают, что настоящие нарушения метаболизма встречаются сравнительно редко. За жалобами на медленный обмен веществ нередко скрываются другие причины: недостаток сна, постоянная спешка, незаметные перекусы или малоподвижный образ жизни.