Пациентка обратилась к оториноларингологу с жалобой на заложенность носа, которая сохранялась около года. В течение последних шести месяцев у нее постепенно ухудшалось зрение на одном глазу, появились нарушения обоняния и незначительные изменения формы глаза. В ходе обследований врачи диагностировали хондросаркому четвертой стадии. Стадия заболевания была определена исходя из местного распространения опухоли.