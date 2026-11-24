Опухоль размером с персик удалили через нос: в больнице Страдиня провели сложнейшую операцию
В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня провели сложную семичасовую операцию, в ходе которой у молодой пациентки через нос удалили крупную хондросаркому - злокачественную опухоль хрящевой ткани.
Все началось с заложенности носа
Пациентка обратилась к оториноларингологу с жалобой на заложенность носа, которая сохранялась около года. В течение последних шести месяцев у нее постепенно ухудшалось зрение на одном глазу, появились нарушения обоняния и незначительные изменения формы глаза. В ходе обследований врачи диагностировали хондросаркому четвертой стадии. Стадия заболевания была определена исходя из местного распространения опухоли.
Размеры новообразования достигали 7 × 4,3 × 6,4 сантиметра - примерно с персик или крупный авокадо. Опухоль занимала значительную часть носовой полости и носоглотки, простиралась от твердого неба до основания черепа и примерно на сантиметр проникала в центральную часть передней черепной ямки.
Семь часов работы без единого разреза на лице
При лечении подобных опухолей предпочтительным методом является хирургическое удаление. Операцию проводили эндоскопическим методом через носовые ходы. Эндоскоп позволял освещать и детально рассматривать глубоко расположенную операционную область. Все хирургические инструменты вводились через нос без внешних разрезов на лице.
Во время операции опухоль постепенно отделяли от окружающих анатомических структур и удаляли по частям. Хирургам приходилось работать в непосредственной близости от основания черепа, твердой мозговой оболочки, внутренних стенок глазниц, зрительных нервов, внутренних сонных артерий и венозных синусов головного мозга. В этой области также расположены нервы, отвечающие за движение глаз и чувствительность лица.
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Постепенное удаление опухоли позволило добраться до ее наиболее глубоко и высоко расположенных участков, сохраняя хороший обзор операционного поля и контролируя границы новообразования. Это было особенно важно, поскольку повреждение расположенных рядом анатомических структур могло привести к тяжелым осложнениям.
Основание черепа восстановили с помощью тканей из бедра пациентки
После удаления опухоли врачи провели многослойную реконструкцию основания черепа. Для этого использовали собственную фасцию пациентки - прочный слой соединительной ткани, а также жировую ткань, взятую из левого бедра.
Тканевые трансплантаты сочетали с кровоостанавливающими материалами, фибриновым клеем и защитным покрытием. Реконструкция позволила укрепить прооперированный участок основания черепа, создать защитный слой тканей и предотвратить возможную утечку спинномозговой жидкости в носовую полость.
Спустя месяц после операции магнитно-резонансная томография не выявила остатков опухолевой ткани. Пациентка также прошла курс послеоперационной лучевой терапии, который к настоящему времени завершен.
Операцию провели руководитель Клиники оториноларингологии больницы Страдиня доктор Ингус Вилкс, доктор Вадим Емельянов и доктор Агате К. Криевиня-Вамбуте. В состав операционной команды также вошли анестезиолог-реаниматолог Байба Паулиня, операционная медсестра Елена Казакова и медсестра по анестезии и интенсивной терапии Наталья Матвеева.
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При подозрении на рак доступен "зеленый коридор"
Врачи Клиники оториноларингологии больницы Страдиня специализируются на диагностике и лечении доброкачественных и злокачественных опухолей ушей, носа, глотки, кожи и мягких тканей головы и шеи, щитовидной и слюнных желез.
В клинике доступны как оплачиваемые государством, так и платные консультации оториноларингологов. Пациентам с подозрением на онкологическое заболевание обследования проводят в рамках "зеленого коридора", чтобы максимально быстро установить диагноз и при необходимости своевременно начать лечение.