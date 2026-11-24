Как пояснила Вилкойте, одним из признаков диареи является учащенное опорожнение кишечника - более трех раз в сутки. При этом для медицинской оценки важно учитывать не только частоту, но и консистенцию стула. Однако главная задача врача заключается не просто в устранении неприятного симптома, а в установлении его настоящей причины. Именно от этого зависит дальнейшая тактика лечения.