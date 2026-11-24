"Достаточно включить телевизор - и может начаться диарея": латвийский врач - о том, как стресс влияет на кишечник
Стресс перед важным совещанием, тревога из-за новостей или переживания на работе могут неожиданно обернуться проблемами с пищеварением. Руководитель Dr. Vilkoites Vēdera klīnika, гастроэнтеролог Илона Вилкойте в программе "Ārsts atbild" на TV24 объяснила, почему эмоциональное напряжение способно вызывать диарею и в каких случаях без помощи врача уже не обойтись.
По словам специалиста, практически все темы, которые обсуждаются на приеме у гастроэнтеролога, являются деликатными. Поэтому врачу особенно важно проявлять понимание и сочувствие, чтобы пациент мог открыто рассказать о своих жалобах.
Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми люди обращаются к гастроэнтерологу, является диарея. Она способна существенно ухудшить качество жизни, особенно если возникает регулярно и в самых неподходящих ситуациях.
Как пояснила Вилкойте, одним из признаков диареи является учащенное опорожнение кишечника - более трех раз в сутки. При этом для медицинской оценки важно учитывать не только частоту, но и консистенцию стула. Однако главная задача врача заключается не просто в устранении неприятного симптома, а в установлении его настоящей причины. Именно от этого зависит дальнейшая тактика лечения.
Во время программы один из зрителей рассказал, что регулярно сталкивается с диареей перед серьезными рабочими совещаниями или сдачей отчетов. Гастроэнтеролог подтвердила, что подобные реакции организма на стресс и тревогу стали серьезной проблемой современного общества.
По словам Вилкойте, стремительный ритм современной жизни и постоянное эмоциональное напряжение могут напрямую влиять на работу пищеварительной системы.
"Тревога и стресс преследуют нас на каждом шагу. Достаточно просто включить Panorāma - и может начаться диарея, как бы грубо это ни звучало", - отметила гастроэнтеролог.
В медицине подобные состояния связывают с нарушениями взаимодействия между кишечником и головным мозгом. Речь идет о сложной системе, в работе которой участвуют нейроэндокринные механизмы и кишечный микробиом. Это объясняет, почему у некоторых людей проблемы с пищеварением возникают именно в моменты сильного волнения. Например, перед важным выступлением, экзаменом, рабочей встречей или другим событием, вызывающим эмоциональное напряжение.
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Гастроэнтеролог пояснила, что если человек уже знает об особенностях реакции своего организма на стресс, в отдельных случаях перед важными событиями допустимо эпизодическое применение лекарственных препаратов. Однако конкретное средство следует подбирать с учетом состояния здоровья и возможных противопоказаний. При этом важно понимать, что регулярное подавление симптомов не решает основную проблему, если причина нарушений остается невыясненной.
"Если пациент знает, что его организм таким образом реагирует на стресс, перед важными событиями допустимо эпизодическое использование медикаментов. Однако если ситуация становится неконтролируемой и мешает повседневной жизни, обязательно нужно обратиться к врачу", - подчеркнула Вилкойте.
Врач напомнила, что выбор лечения зависит прежде всего от причины диареи. Поэтому при повторяющихся проблемах с кишечником важно не ограничиваться самостоятельным приемом препаратов, а установить, что именно вызывает неприятные симптомы.