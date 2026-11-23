Представления о воспитании детей и дисциплине постоянно меняются, однако специалисты все чаще говорят о серьезных и долгосрочных последствиях физических наказаний. Удар может на короткое время остановить нежелательное поведение ребенка, но последствия такого метода могут оказаться гораздо тяжелее, чем кажется родителям. Хотя многие взрослые сами в детстве сталкивались с поркой и искренне верят, что это эффективный способ научить ребенка правильно себя вести, специалисты единодушны: применять физические наказания к детям нельзя.