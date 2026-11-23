Почему нельзя бить детей: ученые предупреждают о последствиях, которые могут проявиться спустя годы
Многие родители считают, что шлепок или порка помогают быстро добиться послушания. Но исследования показывают: физические наказания могут привести к агрессии, проблемам с доверием и даже насилию во взрослой жизни.
Представления о воспитании детей и дисциплине постоянно меняются, однако специалисты все чаще говорят о серьезных и долгосрочных последствиях физических наказаний. Удар может на короткое время остановить нежелательное поведение ребенка, но последствия такого метода могут оказаться гораздо тяжелее, чем кажется родителям. Хотя многие взрослые сами в детстве сталкивались с поркой и искренне верят, что это эффективный способ научить ребенка правильно себя вести, специалисты единодушны: применять физические наказания к детям нельзя.
По словам эксперта, удар действительно может заставить ребенка немедленно подчиниться, но в основе такого послушания лежит страх, а не понимание. В подобной ситуации ребенок не учится контролировать свое поведение, объективно оценивать происходящее и брать ответственность за свои поступки. В дальнейшем он может научиться лишь избегать наказания, так и не поняв, что именно сделал неправильно и как следовало поступить.
Согласно исследованию, опубликованному в 2026 году, значительная часть родителей из поколения Z и миллениалов по-прежнему применяет физическую силу в отношении детей. Более того, 15% опрошенных считают порку необходимым методом воспитания, пишет New York Post.
Такое поведение нередко объясняют убеждением: если родителей били в детстве и они выросли нормальными людьми, значит, ничего плохого в этом нет. На самом деле подобные методы воспитания часто связаны со стрессом, чувством одиночества и непониманием того, как иначе изменить поведение ребенка.
"Эти родители не всегда выбирают между хорошим и плохим воспитанием. В стрессовой ситуации они выбирают между знакомыми и незнакомыми методами воспитания", - объяснил эксперт.
Физические наказания могут привести к агрессии во взрослом возрасте
Исследования подтверждают, что физические наказания оставляют последствия и в зрелом возрасте. В исследовании 2021 года было установлено: дети, которых физически наказывали в возрасте трех лет, к пяти годам чаще проявляли агрессию и деструктивное поведение. Они могли портить вещи, нападать на других и обижать сверстников.
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По словам эксперта, физическое воздействие заставляет ребенка думать, что агрессия - допустимый способ справляться с обидой, гневом и конфликтами.
Такая модель поведения может сохраняться и во взрослом возрасте. Исследование 2017 года показало, что люди, которых били в детстве, впоследствии чаще проявляют насилие по отношению к своим партнерам.
Наказания мешают ребенку доверять родителям
Физические наказания не только провоцируют проблемы с поведением, но и тормозят эмоциональное развитие ребенка, затрудняя формирование отношений с окружающими. Как отмечает эксперт, они мешают формированию надежной привязанности, которая необходима для построения близких и устойчивых отношений.
В глазах ребенка родители должны быть источником безопасности, тепла и защиты. Если самый близкий человек причиняет боль и страх, ребенку может быть трудно ему доверять, даже если в семье есть любовь. В исследовании 2020 года отмечалось, что применение физической силы разрушает эту связь. Поэтому ученые призывают использовать исключительно ненасильственные методы воспитания.
Опубликованный в 2021 году обзор научных исследований подтвердил: в долгосрочной перспективе физические наказания лишь усугубляют поведенческие проблемы. Эта закономерность наблюдалась и в семьях, где родители сочетали физические наказания с положительными методами воспитания.
Специалисты подчеркивают: безопасного способа пороть детей не существует, даже если удары не оставляют следов на теле.
"Если средством наказания становится причинение боли, истинная цель воспитания может быть утрачена", - отметил эксперт.
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В 69 странах физические наказания детей запрещены законом
Всемирная организация здравоохранения занимает однозначную позицию против физических наказаний детей. По меньшей мере в 69 странах уже законодательно запрещены любые подобные методы воздействия.
Отношение общества к этой проблеме постепенно меняется. Все больше родителей обращают внимание на психологическое благополучие детей и задумываются о том, какие жизненные сценарии они формируют для них уже сегодня.
"Все больше родителей задаются вопросом, чему ребенок научится в долгосрочной перспективе в результате подобных действий, вместо того чтобы думать только о том, удалось ли заставить его немедленно замолчать", - подытожил эксперт.