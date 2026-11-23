Почему подобные проблемы повторяются, как действовать пациентам, если лекарства нужны срочно, и кто несет ответственность, если из-за ошибок системы страдает здоровье человека? На эти вопросы Jauns.lv ответили представители Латвийского центра цифрового здравоохранения (LDVC) и Министерства здравоохранения (VM).