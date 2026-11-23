Из-за сбоев в работе E-veselība в аптеках возникли трудности с обработкой электронных рецептов, и часть жителей не смогла получить необходимые медикаменты.
Будь здоров
Ищем ответы
Сегодня 14:33
4 приступа эпилепсии у ребенка и очередной сбой E-veselība: что делать, если в аптеке не выдают лекарства
Сбои в работе системы E-veselība в Латвии не редкость, однако их последствия могут быть гораздо серьезнее временных неудобств. Если система не работает, человек может остаться без рецептурных лекарств, которые некоторым пациентам необходимы в экстренном порядке.
11 ноября из-за сбоев в работе E-veselība в аптеках также возникли трудности с обработкой электронных рецептов, и часть жителей не смогла получить необходимые медикаменты.
Почему подобные проблемы повторяются, как действовать пациентам, если лекарства нужны срочно, и кто несет ответственность, если из-за ошибок системы страдает здоровье человека? На эти вопросы Jauns.lv ответили представители Латвийского центра цифрового здравоохранения (LDVC) и Министерства здравоохранения (VM).