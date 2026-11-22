В 80% обследований врачи что-то находят, но радиолог объяснил, почему не стоит сразу паниковать
Обследование из-за одной проблемы со здоровьем нередко обнаруживает другие изменения в организме. Но стоит ли сразу пугаться подозрительных находок? Радиолог Каспар Степанов объяснил, почему большинство таких открытий не представляет опасности.
Когда человек проходит обследование из-за одной болезни, врачи нередко обнаруживают и другие изменения в организме, о которых он даже не подозревал. Об этом в эфире программы "Ārsts atbild" на TV24 рассказал радиолог клиники Dr. Vilkoites Vēdera klīnika Каспар Степанов.
По словам специалиста, если обследовать достаточно большое количество людей и внимательно изучать их организм, какие-либо изменения можно обнаружить примерно у 80% пациентов.
"Да, мы берем людей и обследуем все подряд. Примерно в 80% случаев мы что-нибудь находим", - объяснил Степанов. Эта цифра может показаться пугающей, однако радиолог призывает не воспринимать каждую обнаруженную особенность как признак болезни. В большинстве случаев речь идет о клинически незначимых изменениях, которые не угрожают здоровью и не требуют специального лечения.
Чаще всего при обследованиях обнаруживают доброкачественные образования, кисты и другие изменения, которые никак не влияют на самочувствие человека и его повседневную жизнь. Многие из них не требуют медицинского вмешательства.
При этом Степанов отметил, что даже обнаружение злокачественного образования не обязательно означает трагический исход. Многое зависит от того, насколько своевременно оно выявлено.
"Очень редко обнаруживается что-то плохое. Но если находят что-то плохое, это еще не означает, что жизнь человека на этом заканчивается. Злокачественное образование, обнаруженное вовремя, можно вылечить, и человек сможет спокойно жить дальше", - сказал радиолог.