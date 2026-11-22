"Да, мы берем людей и обследуем все подряд. Примерно в 80% случаев мы что-нибудь находим", - объяснил Степанов. Эта цифра может показаться пугающей, однако радиолог призывает не воспринимать каждую обнаруженную особенность как признак болезни. В большинстве случаев речь идет о клинически незначимых изменениях, которые не угрожают здоровью и не требуют специального лечения.