Встречи с друзьями стали неотъемлемой частью жизни. Сначала раз в неделю, потом чаще. Позже уже никакого повода не требовалось - просто звонили: "Ты где? Поехали!" И я ехал. Жене я говорил, что мне нужно расслабиться, что у мужчины тоже должны быть свои интересы. Сначала она возражала, потом начала злиться. Однажды спросила, не мог бы я перестать пить. Я даже рассмеялся: "Если захочу, брошу! Я ведь не алкоголик". Эту фразу я повторял сотни раз. Каждый раз, когда обещал вернуться домой вовремя после работы. Каждый раз, когда снова пропускал семейное мероприятие. Я врал, что выпил всего одно пиво, хотя на самом деле уже осушил почти целую упаковку. Врал, что меня уговорили друзья. Врал даже тогда, когда никто в семье не спрашивал, где я был, с кем и сколько выпил. Труднее всего признать, что я лгал и самому себе. И пока я убеждал окружающих, что все контролирую, этот зеленый змий уже давно контролировал меня".