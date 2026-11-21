"Если захочу, брошу": 4 истории о том, как алкоголь разрушает жизнь и заставляет лгать близким
"Я не алкоголик, просто люблю расслабиться", "Если захочу, в любой момент брошу", "Я выпил всего один бокал". За такими привычными оправданиями могут скрываться тяжелая зависимость, ложь близким и попытки сохранить видимость нормальной жизни. Но иногда в эту игру оказываются втянуты все члены семьи.
Человек, борющийся с зависимостью, нередко вызывает осуждение, непонимание и боль у близких. Одна из самых тяжелых сторон этой проблемы - постоянная ложь в общении с окружающими. Зависимые скрывают, как часто и сколько употребляют алкоголь или другие психоактивные вещества, сколько денег на это тратят, какие проблемы возникают на работе и в отношениях. Они могут лгать практически обо всем.
История. Янис, 55 лет: "Если захочу, брошу"
"В студенческие годы я выпивал вместе с однокурсниками - как и многие. Сначала по пятницам, потом и среди недели. Ну и что такого? Молодость, друзья, жизнь! Я ведь не был каким-то бомжом, который валяется в канаве. У меня была голова на плечах, амбиции, четкая цель. И я ее достиг. Строил карьеру, поднимался по служебной лестнице, зарабатывал все больше. Мне нравилась работа, я укреплял свой авторитет. Даже по утрам после хорошей вечеринки я был в форме. Умел взять себя в руки. По крайней мере, мне так казалось.
Встречи с друзьями стали неотъемлемой частью жизни. Сначала раз в неделю, потом чаще. Позже уже никакого повода не требовалось - просто звонили: "Ты где? Поехали!" И я ехал. Жене я говорил, что мне нужно расслабиться, что у мужчины тоже должны быть свои интересы. Сначала она возражала, потом начала злиться. Однажды спросила, не мог бы я перестать пить. Я даже рассмеялся: "Если захочу, брошу! Я ведь не алкоголик". Эту фразу я повторял сотни раз. Каждый раз, когда обещал вернуться домой вовремя после работы. Каждый раз, когда снова пропускал семейное мероприятие. Я врал, что выпил всего одно пиво, хотя на самом деле уже осушил почти целую упаковку. Врал, что меня уговорили друзья. Врал даже тогда, когда никто в семье не спрашивал, где я был, с кем и сколько выпил. Труднее всего признать, что я лгал и самому себе. И пока я убеждал окружающих, что все контролирую, этот зеленый змий уже давно контролировал меня".
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История. Лидия, 48 лет: "Я же держу руку на пульсе"
"У меня ответственная должность, подчиненные, сроки и постоянное напряжение. На работе я не могу позволить себе быть слабой: должна принимать решения, решать проблемы, быть на шаг впереди остальных. И я справляюсь. По крайней мере, до того момента, пока вечером не закрываю дверь кабинета.
Сначала это был один бокал вина. Чтобы расслабиться, отключиться от работы. Такая легкая релаксация. Потом одного бокала стало недостаточно - я всегда запасалась бутылкой. А затем еще одной. Чтобы дома было две - на всякий случай.
Я пыталась проводить вечера без алкоголя, но тогда в голове продолжались рабочие совещания, разговоры, нерешенные вопросы. Вино заставляет их замолчать.
В обществе я элегантная, собранная, выгляжу безупречно. Если кто-то спрашивает, как я отдыхаю, отвечаю: читаю, гуляю, смотрю фильмы. В определенном смысле это правда.
Я разведена, дети уже выросли, поэтому живу одна. Иногда бывает одиноко, и я звоню подругам. Думаю, они догадываются, но делают вид, что ничего не замечают. Иногда кто-нибудь спрашивает: "Что с тобой? Какой-то странный голос". Я отвечаю, что был длинный день и я устала. Не знаю, как остановиться".
История. Яна, 38 лет: "Я же совсем немного..."
"Я не из тех женщин, которые напиваются до потери сознания и начинают творить или говорить всякие глупости. Именно поэтому окружающим трудно заметить, что алкоголь постепенно стал моей повседневной необходимостью.
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По выходным я открыто говорю мужу, что хочу немного выпить. Ничего особенного: приготовим ужин, посмотрим фильм и насладимся бокалом вина. В холодильнике всегда стоит бутылка, предназначенная именно для этого. Это моя "официальная бутылка вина", которую муж видит и о которой знает. Но дома есть и другие запасы. Одна бутылка спрятана в шкафу среди бытовых вещей, другая - на дальней полке кухни. Когда муж рядом, я спокойно наливаю себе бокал из бутылки в холодильнике, мы занимаемся домашними делами и разговариваем. Все выглядит совершенно невинно...
Но стоит мужу выйти в другую комнату или заняться своими делами, как я тихонько отправляюсь к спрятанным запасам. Я умею рассчитывать, сколько можно выпить, чтобы внешне ничего не изменилось. Чтобы речь оставалась четкой, движения уверенными и я не забывала, что только что сказала. Если муж спрашивает, хочу ли я еще вина, отвечаю, что достаточно. Я работаю, занимаюсь домом, к тому же выпиваю только по выходным. И это ведь совсем не проблема, правда?"
История. Линда, 47 лет: "Я врала его начальникам, чтобы спасти"
"Мужа на работе очень ценили - он был аккуратным, ответственным и компетентным специалистом. Никто даже не подозревал, что происходит за пределами работы. У него случались запои. Не очень часто, но основательно, иногда он пил целую неделю. Все начиналось с одного-двух дней, потом следовало похмелье. Постепенно запои становились все продолжительнее, как снежный ком.
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И тогда началась моя карьера лгуньи. Я звонила на работу мужа и рассказывала, что он очень болен, что мы вызвали врача, что ему необходимо лечение. Если звонил кто-нибудь из коллег или начальников, объясняла, что он принял лекарства и спит. Я боялась, что его уволят, что все узнают правду. После каждого запоя муж обещал, что больше такого не повторится. Я хотела ему верить. И каждый раз, когда он снова начинал пить, я снова начинала лгать. Теперь я понимаю, что годами была его соучастницей. Пока он скрывал свой алкоголизм, я помогала ему поддерживать образ безупречного работника".
Притворство как защитный щит
Общение с зависимым родственником, знакомым или коллегой часто заставляет окружающих чувствовать себя обманутыми и беспомощными. Однако исследования показывают, что ложь зависимых людей чаще всего является не злонамеренной манипуляцией, а отчаянным механизмом самозащиты.
Многие считают, что человек лжет потому, что ему безразличны окружающие или он намеренно пытается обмануть семью и специалистов, которые могли бы ему помочь. Однако исследования в области психологии и нейробиологии предлагают другой взгляд: ложь тесно связана с самой природой зависимости. В научных работах по психологии зависимостей подчеркивается, что ложь служит своего рода "средством сохранения зависимости".
Этот сложный процесс проявляется в том, что зависимость словно заставляет мозг защищать привычку употребления от любого внешнего вмешательства. Когда человеку грозит потеря своего убежища - приятных ощущений от опьянения - или столкновение с жесткой критикой, мозг автоматически включает защитный режим.
В исследовании под руководством профессора Барри Фарбера (Barry A. Farber), опубликованном в 2020 году в научном журнале Journal of Clinical Psychology, приняли участие более 1300 клиентов психотерапевтов. Выяснилось, что употребление запрещенных веществ и зависимость относятся к числу наиболее распространенных тем, о которых люди предпочитают лгать или умалчивать даже на приеме у психотерапевта. Автор исследования называет несколько причин, по которым люди скрывают правду и лгут. Одна из главных - стыд. После очередной пьянки или возвращения к употреблению наркотиков человек может испытывать чувство вины, беспомощности и разочарования в себе. Признать случившееся означает признать и то, что снова не удалось контролировать собственное поведение. Справиться с этими чувствами легче, если скрыть правду и сделать вид, что ничего не произошло.
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Не менее важны страх осуждения и боязнь реакции близких. Человек опасается потерять уважение семьи, столкнуться с недоверием или даже оказаться отвергнутым. Поэтому ложь становится способом сохранить отношения и избежать отвержения.
Существуют и вполне практические страхи: потерять работу, разрушить отношения, лишиться возможности заботиться о детях или столкнуться с другими последствиями своего поведения. В таких ситуациях ложь превращается в своеобразный щит, который позволяет избежать неприятностей и продолжать жить по-прежнему.
Что происходит в мозге
Чтобы лучше понять поведение зависимого человека, важно разобраться в работе мозга.
Как объясняется в научно-популярных обзорах, в том числе в материалах Addiction Decoded и анализе Hamsa Healing Space, хроническое употребление психоактивных веществ непосредственно влияет на лобные доли мозга. Эта область отвечает за контроль импульсов и способность сказать себе "нет", принятие обоснованных решений и реалистичную оценку последствий собственных действий. Если работа лобных долей нарушена под влиянием зависимости, человеку становится сложнее рационально оценивать долгосрочные последствия своего поведения.
Круговорот стыда
В исследованиях зависимости и связанной с ней стигмы, опубликованных в научной базе Национальных институтов здравоохранения США, описывается так называемый порочный круг стыда.
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Стигма - это существующие в обществе предубеждения, негативные стереотипы и осуждение определенной группы людей. В случае зависимости она проявляется в убеждении, что человек сам виноват в своей проблеме, ему не хватает силы воли, он ненадежен и безответственен.
Столкнувшись с подобным отношением, зависимый нередко начинает переносить общественные оценки на самого себя. Он испытывает стыд, осуждает себя и считает, что с ним что-то не так. Это явление называется самостигматизацией.
Из-за стыда и осуждения человек пытается скрыть зависимость, лжет родственникам и окружающим, чтобы никто не узнал правду. Однако ложь порождает еще большее чувство вины и эмоциональное напряжение. Избавиться от них человек снова пытается с помощью алкоголя, наркотиков или других веществ и форм зависимого поведения.
Так возникает замкнутый круг: чем больше человек скрывает свою зависимость и лжет, тем сильнее становится стыд, который, в свою очередь, может способствовать продолжению употребления.
Почему так важно чувство безопасности
Чтобы человек с зависимостью смог говорить правду, он прежде всего должен чувствовать себя в безопасности. Исследование профессора Барри Фарбера 2020 года показывает, что зависимые люди откровеннее, если не боятся реакции собеседника. Когда они знают, что признание не повлечет за собой бурную эмоциональную реакцию или наказание, им легче рассказать неприятную правду.
Важную роль играют также доверие и понимание того, что произойдет с полученной информацией и каковы границы конфиденциальности.
Это не означает, что нужно оправдывать поведение зависимого или мириться с его ложью. Речь идет о создании условий, в которых человек может признаться в правде, не опасаясь, что его немедленно унизят или отвергнут.
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Попытки бороться с ложью посредством конфронтации и агрессивных расспросов обычно не дают желаемого результата. Вместо этого рекомендуется сбалансированный подход - сочувствие в сочетании с четкими границами. В большинстве случаев людям с зависимостью необходима профессиональная помощь.
Эмоциональная ловушка созависимости
Однако зависимость часто становится проблемой не одного человека: в нее оказываются втянуты и окружающие. Когда в семье появляется зависимость, близкие готовы сделать все возможное, чтобы спасти родного человека. Но постепенно забота может незаметно превратиться в созависимость - тяжелое эмоциональное и психологическое состояние, при котором человек теряет личные границы, игнорирует собственные потребности и подчиняет всю свою жизнь контролю над зависимым или попыткам справиться с последствиями его употребления.
Созависимость - серьезная проблема, которая, как и сама зависимость, держит всю семью в состоянии постоянного стресса и манипуляций.
Созависимый человек часто берет на себя роль спасателя. Чтобы избежать конфликтов и неприятных ситуаций, он начинает решать проблемы, созданные другим: выплачивает его долги, лжет работодателю или родственникам о состоянии его здоровья, убирает оставленный беспорядок и пытается скрыть последствия зависимости.
Специалисты называют такое поведение способствующим зависимому. Хотя близкому человеку кажется, что он помогает, на самом деле подобные действия могут лишь продлевать зависимость. Ведь человеку не приходится самостоятельно сталкиваться с последствиями своего поведения и решать возникшие проблемы.
Тем временем созависимый постепенно забывает о собственных потребностях, отказывается от интересов и начинает жить чужой жизнью. Это становится заметно даже по языку: в разговорах все чаще звучит "Мы ищем помощь", "Мы уже все перепробовали"... Как будто жизнь и проблемы двух людей превратились в единое целое. И зависимый, и его близкий нередко живут в отрицании. Первый не признает существования проблемы, второй не хочет признавать, насколько сильно происходящее влияет на его собственную жизнь.
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В отношениях возникает недоверие: даются обещания прекратить употребление, звучат угрозы уйти или рассказать всем правду, но ничего не меняется. Усиливаются стыд и страх общественного осуждения. Чтобы создать у окружающих впечатление, что в семье все благополучно, близкий человек начинает скрывать правду, придумывать оправдания и лгать о происходящем дома.
Особенно тяжело это отражается на детях. Они чувствуют напряжение, видят ложь и непонятное поведение взрослых. В результате у ребенка может сформироваться убеждение, что в отношениях нельзя доверять другому человеку, а собственные чувства лучше держать при себе.
Чтобы разорвать этот порочный круг, созависимому человеку прежде всего необходимо признать существование проблемы и понять, что он не может контролировать поведение другого или заставить его измениться. Важно перестать оправдывать поступки зависимого и позволить ему самому нести ответственность за собственный выбор.
Следующий шаг - научиться устанавливать личные границы: говорить "нет", перестать лгать перед другими, выплачивать долги зависимого и брать на себя его обязанности.
Если человек находится в состоянии опьянения, бессмысленно вступать с ним в бесконечные споры или пытаться его переубедить. Не менее важно снова обратить внимание на себя: заботиться о собственном здоровье, сне и повседневных потребностях, возвращаться к своим интересам и восстанавливать отношения с друзьями и родственниками.
Не стоит бояться обращаться за профессиональной помощью. Поддержка психолога, психотерапевта или специалиста по зависимостям поможет разобраться в механизмах созависимости и постепенно вернуть самостоятельность.