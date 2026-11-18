Пневмококк живет в организме многих, но внезапно может стать смертельно опасным: что важно знать жителям Латвии
Пневмококки - это бактерии, с которыми в течение жизни сталкивается практически каждый человек, однако для всех эта встреча заканчивается по-разному. У одних они не вызывают никаких жалоб, у других могут стать причиной тяжелой пневмонии, менингита или даже опасного для жизни сепсиса. Каждый год эти инфекции приводят к серьезным осложнениям и уносят жизни людей. Почему пульмонологи считают вакцинацию против пневмококка одним из самых эффективных способов защиты как детей, так и пожилых людей, объясняет врач, ученый и доцент Мадара Тирзите.
В обществе слово "пневмококк", вероятно, чаще всего ассоциируется с вакцинацией детей, однако эта инфекция угрожает не только им. Она представляет серьезную опасность и для пожилых людей, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, число инфекций, вызванных пневмококком, растет, и медики все чаще подчеркивают важность профилактики. В интервью с руководителем научного отдела Рижской Восточной клинической университетской больницы, главным врачом-пульмонологом и доцентом Рижского университета Страдиня Мадарой Тирзите мы поговорили о том, как распространяется пневмококк, почему практически невозможно избежать встречи с ним, соблюдая лишь меры предосторожности, и какую защиту сегодня способны обеспечить конъюгированные вакцины.
Что такое пневмококковая инфекция, как она распространяется и какие заболевания эта бактерия может вызывать в организме человека?
- Пневмококковую инфекцию вызывает бактерия, латинское название которой - Streptococcus pneumoniae. Это одна из самых распространенных бактериальных инфекций в мире.
Пневмококковой инфекцией заражаются не только вдыхая "инфицированный воздух" или контактируя с чем-то "зараженным". Да, один из способов передачи инфекции - воздушно-капельный. Но важно знать и понимать, что пневмококки "живут" в дыхательных путях многих людей, на слизистой оболочке носа и глотки, не вызывая никаких проблем. Иммунная система человека может сдерживать пневмококки и не позволять им провоцировать заболевание.
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Инфекция развивается, когда по разным причинам у человека ослабевает иммунитет и защитные силы организма. Пневмококки могут вызывать инфекции и воспаления различных органов. Чаще всего это пневмония, то есть воспаление легочной ткани, отит - воспаление среднего уха, и синусит - воспаление придаточных пазух носа.
Пневмококковая инфекция также может протекать в инвазивной форме, когда в результате заражения развивается менингит - воспаление мозговых оболочек, бактериемия или сепсис. Инвазивная пневмококковая инфекция представляет серьезную угрозу для жизни человека. В таких случаях высока смертность, нередко возникают тяжелые осложнения и органная недостаточность. Заболевание может иметь долгосрочные последствия и приводить к нарушениям здоровья.
Пневмококковую инфекцию в медицине иногда называют одной из наиболее распространенных предотвратимых причин смерти. Это действительно так? Почему вакцинация считается самым эффективным способом защиты?
- Да, это соответствует действительности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пневмококк, являющийся наиболее частым возбудителем пневмонии, занимает первое место среди причин смерти детей младше пяти лет, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.
Хотя большая часть данных ВОЗ касается смертности маленьких детей в развивающихся странах, заболевания, вызываемые пневмококком, продолжают создавать серьезную нагрузку и на системы здравоохранения развитых государств. В Европе эта проблема особенно актуальна среди пожилых людей: в 2022 году в Европе зарегистрировали 17 700 случаев инвазивной пневмококковой инфекции, большинство из них - у людей старше 65 лет.
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Поэтому необходимо думать о защите как детей, так и взрослых. Эти данные актуальны и для Латвии: число случаев инвазивной пневмококковой инфекции в стране с каждым годом увеличивается.
Почему именно вакцинация является наиболее эффективным способом защиты? Причина заключается в том, о чем я уже говорила: пневмококк - это бактерия, встречи с которой невозможно избежать. Она часто уже присутствует в дыхательных путях человека, на слизистой оболочке носа и глотки, не вызывая никаких симптомов.
Таким образом, носителем пневмококка может быть любой человек, и практически невозможно избежать контакта с этой бактерией с помощью соблюдения гигиены, определенного образа жизни, специальных ограничений, мер предосторожности и тому подобного.
Существует около 100 различных серотипов пневмококка, поэтому перенесенная пневмококковая инфекция также не обеспечивает иммунитет против этой бактерии. Заболевание может развиваться стремительно, а лечение начинается уже после того, как человек заболел. Кроме того, растет устойчивость бактерий к антибиотикам. Вакцинация, напротив, обеспечивает защиту еще до того, как начнется заболевание.
Вакцинация - не только субъективно лучший способ защитить себя. С точки зрения расходов системы здравоохранения ВОЗ также признает вакцинацию против пневмококка экономически эффективным методом ограничения инфекционных заболеваний и снижения нагрузки на систему здравоохранения.
Что современные конъюгированные вакцины, или PCV, делают для нашей иммунной системы, чтобы мы не заболевали так тяжело?
- Полисахаридная пневмококковая вакцина "показывает" иммунной системе сахарную оболочку бактерии - полисахарид. Иммунная система быстро реагирует на нее, однако иммунологическая память может быть более короткой и слабой.
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Конъюгированная вакцина (PCV) "показывает" иммунной системе сахарную оболочку бактерии вместе с белком-носителем. Это меняет характер иммунного ответа: формируется не только сильная первоначальная реакция, но и долговременная иммунологическая память.
У маленьких детей и пожилых людей иммунная система наиболее уязвима. У детей она еще только "учится" бороться с заболеваниями, а у людей старшего возраста, страдающих хроническими болезнями, защитные силы организма ослаблены, а его функции ухудшаются.
Особенно важно обратить внимание на формулировку "чтобы мы не заболевали так тяжело". Очень существенная особенность эффективности вакцинации и ее способности обеспечивать защиту заключается именно в предотвращении наиболее серьезных и опасных для жизни форм заболевания - инвазивной пневмококковой инфекции.
Ваша повседневная работа связана с пациентами, страдающими хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой и другими заболеваниями. Что происходит, если пневмококк попадает в организм такого пациента или пожилого человека? Почему для них эта инфекция опаснее?
- У людей с хроническими заболеваниями выше как риск заразиться пневмококковой инфекцией, так и вероятность умереть от нее.
Во-первых, вероятность заболевания у них значительно выше. Хронические заболевания легких - ХОБЛ, астма и другие - повреждают естественные защитные механизмы легких, поэтому бактерии легче вызвать заболевание.
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Во-вторых, болезнь протекает тяжелее, а смертность выше. У пациентов из групп риска чаще возникают осложнения инфекции, пневмококковая инфекция чаще приобретает инвазивную форму и чаще заканчивается летальным исходом.
Говоря об осложнениях, необходимо отметить, что пневмококковая инфекция часто связана с риском сердечно-сосудистых событий, особенно если у пациента уже есть заболевания сердца и сосудов.
В-третьих, с возрастом происходят изменения иммунной системы. Пожилые люди становятся менее защищенными от инфекций. У них выше риск не только заболеть, но и столкнуться с осложнениями, более длительным течением болезни и продолжительным лечением в больнице, в том числе в отделении интенсивной терапии.
В связи с письмом 24 врачей и пациентских организаций, направленным в Министерство здравоохранения с призывом обеспечить государственную оплату этой вакцинации для пожилых людей старше 65 лет и групп риска - как это уже делают во многих странах Европы, в том числе в Литве... Почему с медицинской и экономической точек зрения государству выгоднее оплатить вакцину, чем впоследствии лечить этих пациентов в больницах?
- Международные данные показывают простой принцип: вакцинация обходится значительно дешевле госпитализации, а каждая предотвращенная госпитализация экономит государству больше средств, чем затраты на профилактическую вакцинацию.
Лечение в стационаре заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, обходится в 4-10 раз дороже, чем лечение легкого, неосложненного случая пневмококковой инфекции амбулаторно, то есть на дому.
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Например, при тяжелом течении заболевания пациенту требуется лечение в палате интенсивной терапии. Стоимость одного койко-дня в отделении интенсивной терапии во много раз выше, чем в обычном больничном отделении.
Необходимо учитывать и долгосрочные последствия: расходы на лечение осложнений, которые могут сохраняться после тяжелого заболевания, негативное влияние болезни на качество жизни, сопутствующие заболевания и их обострение, а также необходимость и стоимость реабилитации после перенесенной инфекции.
Если уменьшится число пациентов, которым требуется лечение в больницах из-за пневмококковой инфекции, снизится и нагрузка на стационары.
Наконец, очень важно помнить об устойчивости бактерий к антибиотикам. Чем меньше людей болеют пневмококковой инфекцией, тем реже возникает необходимость в антибактериальной терапии. Кроме того, чем легче протекает заболевание, тем меньше вероятность того, что потребуется длительное лечение антибиотиками.
В результате снижается вероятность развития антибиотикорезистентности, а также связанных с ней расходов и долгосрочных последствий, ухудшающих состояние здоровья.