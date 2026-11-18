В обществе слово "пневмококк", вероятно, чаще всего ассоциируется с вакцинацией детей, однако эта инфекция угрожает не только им. Она представляет серьезную опасность и для пожилых людей, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, число инфекций, вызванных пневмококком, растет, и медики все чаще подчеркивают важность профилактики. В интервью с руководителем научного отдела Рижской Восточной клинической университетской больницы, главным врачом-пульмонологом и доцентом Рижского университета Страдиня Мадарой Тирзите мы поговорили о том, как распространяется пневмококк, почему практически невозможно избежать встречи с ним, соблюдая лишь меры предосторожности, и какую защиту сегодня способны обеспечить конъюгированные вакцины.