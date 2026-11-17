Почему анализы могут быть в норме, но в организме уже распространяется рак? Латвийский врач объяснил причины
Даже хорошие результаты анализов крови и ультразвукового исследования не всегда означают, что у человека нет серьезных заболеваний. Врач-радиолог Vēdera Klīnika доктора Вилкойте Каспарс Степанов в программе TV24 "Ārsts atbild" объяснил, почему некоторые опасные болезни, в том числе рак поджелудочной железы, бывает сложно обнаружить на ранней стадии.
По словам специалиста, диагностика в Латвии находится на очень высоком уровне, а врачи используют современное оборудование, в том числе ультразвуковые аппараты премиум-класса. Однако даже самые современные технологии имеют свои ограничения, и иногда одного ультразвукового исследования (УЗИ) недостаточно.
Во время передачи один из зрителей поинтересовался, почему опасные заболевания порой обнаруживают слишком поздно. Например, человек чувствует себя плохо, но стандартные анализы крови не показывают отклонений. Позже у него диагностируют рак поджелудочной железы, и заболевание заканчивается летальным исходом.
Степанов объяснил, что причин может быть несколько. Прежде всего необходимо учитывать, какие именно анализы сдавал пациент.
"Общие анализы крови не всегда отражают скрытые процессы, поскольку для выявления конкретных заболеваний необходимы специфические маркеры и углубленные обследования", - пояснил врач.
Еще одна причина связана с расположением опухоли. Рак поджелудочной железы может развиваться в разных ее частях. Если новообразование не находится в непосредственной близости от других органов и не влияет на их работу, заболевание способно долгое время протекать без выраженных симптомов. В результате диагноз иногда устанавливают уже на поздней стадии.
По словам радиолога, поджелудочную железу при ультразвуковом исследовании иногда удается рассмотреть хорошо, а иногда значительно хуже.
"Не зря ее называют поджелудочной железой, ведь перед ней находится желудок", - отметил Степанов.
Он объяснил, что если в желудке присутствуют газы или воздух, они могут мешать ультразвуковому исследованию. В таких случаях врач может попросить пациента изменить положение тела, чтобы улучшить видимость органа.
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При этом Степанов обратил внимание на другую особенность ультразвуковой диагностики: во время обследования врачи нередко обнаруживают изменения, которые вообще не связаны с жалобами пациента.
"Если бы мы стали подряд обследовать на УЗИ всех людей, встреченных на улице, то у 80% что-нибудь нашли бы. Но это клинически незначимые изменения, чаще всего доброкачественные образования, кисты. Злокачественные образования обнаруживаются очень редко", - рассказал радиолог.
Но находка при ультразвуковом исследовании далеко не всегда означает серьезное заболевание. Врач также подчеркнул, что даже тяжелый диагноз не обязательно означает безнадежную ситуацию. Если болезнь обнаружена своевременно, ее можно лечить, а человек может продолжать полноценную жизнь.