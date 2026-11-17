Еще одна причина связана с расположением опухоли. Рак поджелудочной железы может развиваться в разных ее частях. Если новообразование не находится в непосредственной близости от других органов и не влияет на их работу, заболевание способно долгое время протекать без выраженных симптомов. В результате диагноз иногда устанавливают уже на поздней стадии.