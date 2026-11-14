Действительно ли лапша быстрого приготовления так вредна?

Помимо это в продаже появляются варианты лапши быстрого приготовление с добавленным протеином, в одной упаковке которых содержится до 25 г белка. А если добавить сверху яйцо, получится уже 31 г белка - впечатляющее количество для быстрого обеда или ужина!