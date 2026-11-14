Действительно ли лапша быстрого приготовления так вредна?
Времена, когда лапша быстрого приготовления была всего лишь дешевым соленым ужином для студентов, стесненных в средствах, давно прошли.За последние годы такая лапша заметно преобразилась. Теперь на полках супермаркетов можно найти самые разные вкусы: корейское кимчи, японскую мисо, тайский том-ям, говяжье рагу по-корейски и даже ароматную лапшу с лемонграссом и грибами. Но насколько такая еда для нас полезна?
В последнее время такая еда даже стала своего рода гастрономическим трендом. В социальных сетях полно фотографий изысканных блюд от поклонников лапши быстрого приготовления. Ее дополняют самыми разными ингредиентами - от яиц всмятку и китайской листовой капусты пак-чой до масла с перцем чили, кунжута и морских водорослей.
Однако, несмотря на популярность, многие виды рамена из супермаркетов по-прежнему содержат большое количество соли, а некоторые - усилители вкуса и консерванты.
Эксперты рассказали изданию Daily Mail о неожиданных полезных свойствах и скрытых недостатках лапши быстрого приготовления, а также о том, стоит ли включать ее в еженедельный рацион.
Что входит в состав лапши быстрого приготовления?
Лапшу быстрого приготовления изобрел в Японии в 1958 году предприниматель Момофуку Андо. Изначально она должна была стать доступной и удобной едой, которую можно приготовить, просто залив горячей водой. Со временем она превратилась в мировой гастрономический феномен, а в западных супермаркетах появилась в конце 1970-х годов.
Обычно такая лапша состоит из предварительно приготовленной и высушенной пшеничной лапши, смеси приправ, а также отдельного пакетика с ароматизированным маслом или соусом. На приготовление требуется всего три-пять минут.
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Некоторые виды продаются в индивидуальных стаканчиках или контейнерах, другие - в пакетах, а готовить их нужно в кастрюле. Пищевая ценность существенно различается в зависимости от марки, размера порции и вкуса.
В стандартной упаковке лапши быстрого приготовления весом 85 г содержится примерно:
- 350-400 калорий;
- 12-16 г жиров;
- 5-7 г насыщенных жиров;
- 7-10 г белка;
- 2-3 г клетчатки;
- 4-5 г соли.
Более сытные варианты, особенно сливочная или острая лапша в корейском стиле, могут содержать значительно больше жиров и калорий. В то же время некоторые более легкие японские варианты с бульоном отличаются меньшим содержанием жира.
На какие ингредиенты стоит обратить внимание?
По словам экспертов, у лапши быстрого приготовления есть две основные проблемы с точки зрения питательной ценности.
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Во-первых, несмотря на то что она обеспечивает организм достаточным количеством энергии, во многих разновидностях сравнительно мало полезных веществ - белка, клетчатки, витаминов и минералов.
Большинство видов такой лапши изготавливают из очищенной пшеничной муки, в процессе обработки которой удаляется значительная часть натуральной клетчатки. Поэтому она насыщает хуже, чем цельнозерновые продукты. Если такая лапша регулярно входит в рацион, в котором и без того мало клетчатки, это может способствовать запорам.
Кроме того, многие виды лапши сначала отваривают, затем обжаривают в масле, чаще всего пальмовом, и только после этого высушивают, объясняет диетолог и автор книги The Fertility Kitchen Шарлотта Гранд.
"Это позволяет быстро приготовить лапшу и обеспечивает ей длительный срок хранения, но одновременно повышает содержание жиров, особенно насыщенных", - говорит эксперт.
Еще одна серьезная проблема - количество соли. Значительная ее часть содержится в пакетике с приправами и ароматизированным маслом.
Исследования показывают, что чрезмерное употребление соли может повышать артериальное давление и увеличивать риск инфарктов и инсультов. В зависимости от марки и вкуса одна упаковка лапши может содержать значительную часть дневной нормы соли, отмечает диетолог Никола Ладлам Рейн.
"В некоторых упаковках лапши быстрого приготовления, которые мне попадались, содержится около половины дневной нормы соли для взрослого человека. Это шокирует. Если в течение дня вы едите и другие соленые продукты, то очень быстро можете превысить рекомендуемый предел", - говорит она.
Еще один ингредиент, который часто вызывает вопросы, - глутамат натрия (MSG). Это усилитель вкуса, придающий лапше характерный насыщенный вкус умами.
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Несмотря на то что у него сложилась не самая лучшая репутация, органы по контролю за безопасностью продуктов питания считают глутамат натрия безопасным при употреблении в обычных количествах.
Как сделать лапшу полезнее?
По словам экспертов, есть несколько простых способов повысить питательную ценность лапши быстрого приготовления.
"Проблема в том, что лапшу быстрого приготовления часто воспринимают как полноценное блюдо, хотя с точки зрения питания это скорее основа, которую нужно дополнить", - говорит Никола Ладлам Рейн.
"Добавление яйца, тофу, курицы или овощей может существенно повысить ее питательную ценность".
Шарлотта Гранд советует добавлять пак-чой, шпинат, брокколи, грибы, морковь и сладкий перец. Эти продукты обеспечат организм клетчаткой, витаминами, минералами и полезными растительными соединениями.
Также можно уменьшить количество соли, используя меньше приправы из пакетика и добавляя для вкуса свежий имбирь, чеснок, перец чили, сок лайма и зелень.
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"Если вы готовите рамен с бульоном, можно положить меньше приправы или не выпивать весь бульон. Это тоже поможет снизить потребление соли", - добавляет эксперт.
"Горсть овощей, пара яиц и немного свежих приправ могут за несколько минут превратить обычную упаковку лапши в гораздо более сытное и питательное блюдо".
Так каков вердикт?
С помощью нескольких простых добавок лапшу быстрого приготовления можно превратить в питательное блюдо. Однако есть ее каждый день все же не стоит, считает Никола Ладлам Рейн.
"Я могу назвать немало вариантов быстрого обеда, которые гораздо хуже. А если сравнивать с фастфудом, то соли в лапше, вероятно, будет столько же, но питательных веществ вы получите значительно больше", - говорит она.
Шарлотта Гранд согласна с этой оценкой. По ее словам, лапша быстрого приготовления доступна по цене, удобна, готовится быстро и долго хранится. Поэтому она может стать хорошим вариантом для людей, у которых мало времени или ограничен бюджет на питание.
"С точки зрения питательной ценности сама по себе лапша дает довольно мало. Она обеспечивает организм углеводами, необходимыми для получения энергии, но обычно содержит сравнительно мало белка, клетчатки и микроэлементов. Тем не менее лапша быстрого приготовления может стать удобной основой для более сбалансированного блюда. Если добавить овощи, которые обеспечат организм клетчаткой, витаминами и минералами, а также источник белка, ее питательная ценность значительно повысится".
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Помимо это в продаже появляются варианты лапши быстрого приготовление с добавленным протеином, в одной упаковке которых содержится до 25 г белка. А если добавить сверху яйцо, получится уже 31 г белка - впечатляющее количество для быстрого обеда или ужина!