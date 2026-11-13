Могут ли праздничные сладости вызвать рак? Онколог объяснила, что действительно опасно

Резкое увеличение веса после праздников не обязательно означает, что в организме накопился жир. Как объясняет врач общей практики клиники Apollo в Гургаоне (Индия) доктор Паричай Шах, причиной могут быть задержка жидкости и нарушения пищеварения. "Во время празднования люди начинают больше есть. В это время они часто употребляют жирную пищу, сладости и закуски нерегулярно, в любое время дня, и в результате набирают вес. Однако увеличение веса не всегда связано с накоплением жира", - отмечает врач.