Могут ли праздничные сладости вызвать рак? Онколог объяснила, что действительно опасно
После праздников весы показывают лишние килограммы, живот кажется больше, а любимая одежда сидит теснее. Но не спешите садиться на жесткую диету: врачи объяснили, что происходит с организмом после застолий и действительно ли сладости и жареная пища повышают риск рака.
Лишний вес после праздников - это жир или временное вздутие?
Резкое увеличение веса после праздников не обязательно означает, что в организме накопился жир. Как объясняет врач общей практики клиники Apollo в Гургаоне (Индия) доктор Паричай Шах, причиной могут быть задержка жидкости и нарушения пищеварения. "Во время празднования люди начинают больше есть. В это время они часто употребляют жирную пищу, сладости и закуски нерегулярно, в любое время дня, и в результате набирают вес. Однако увеличение веса не всегда связано с накоплением жира", - отмечает врач.
По его словам, соленая пища может вызывать задержку жидкости, а образование газов и замедленное пищеварение - ощущение вздутия живота. Жирные блюда также могут замедлять переваривание пищи, способствовать появлению изжоги и дискомфорта.
"Настоящее увеличение количества жировой ткани происходит постепенно и требует постоянного избытка калорий. Если вес заметно вырос всего за один день, скорее всего, причина заключается в задержке жидкости или вздутии живота", - пояснил Шах.
Могут ли праздничные сладости и жареная пища вызвать рак?
Несколько дней, в течение которых человек ест больше сладостей и жареных закусок, сами по себе не приводят к развитию рака. Однако регулярное употребление избыточного количества калорий, нездоровый вес и недостаток физической активности могут влиять на долгосрочный риск онкологических заболеваний.
Директор отделения медицинской онкологии онкологического центра HCG в Мумбаи доктор Инду Амбулкар в беседе с The Times of India объясняет: "Риск развития рака у человека не увеличится из-за того, что он позволил себе немного праздничной еды. На вероятность заболевания влияет множество факторов, в том числе возраст, семейная история, образ жизни и привычки, которых человек придерживается в долгосрочной перспективе".
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Опасность связана не с несколькими дополнительными порциями сладостей, а с последствиями избыточного количества жировой ткани, сохраняющегося в организме на протяжении длительного времени.
Согласно исследованиям Национального института рака США, ожирение связано как минимум с 13 видами онкологических заболеваний. Среди них - рак молочной железы после менопаузы, колоректальный рак, рак эндометрия, почек и поджелудочной железы.
Избыток жировой ткани может влиять на уровень инсулина, гормональный баланс и воспалительные процессы в организме. Такие изменения способны создавать условия, благоприятствующие развитию рака. При этом ожирение вовсе не означает, что человек обязательно заболеет.
Как вернуться к здоровому питанию после праздников?
Доктор Шах советует просто вернуться к привычному режиму питания, а не пытаться срочно сбросить набранный вес с помощью жестких диет или так называемых детокс-программ.
"Лучший способ вернуться к нормальному образу жизни - установить здоровый распорядок дня. Очень важно, чтобы в рационе были овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белок", - рекомендует врач.
Он также советует пить достаточно воды, ограничить употребление соли и сахара и постепенно возвращаться к регулярной физической активности. Физическая активность помогает поддерживать здоровый вес и может способствовать снижению риска некоторых видов онкологических заболеваний. Доктор Амбулкар рекомендует ориентироваться примерно на 150 минут физических упражнений в неделю, учитывая индивидуальные возможности организма.
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Это может быть получасовая прогулка, танцы, езда на велосипеде или возвращение к привычным тренировкам. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует взрослым не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.
Главное - регулярность, а не попытки наказать себя за праздничное застолье. Несколько дней праздников не должны становиться поводом для голодания, чрезмерных тренировок или чувства вины. Гораздо большее значение имеют привычки, которых человек придерживается на протяжении многих лет.