Миф или факт? Пять распространенных заблуждений о здоровье глаз
Правда ли, что очки ухудшают зрение? Могут ли морковь и черника помочь видеть лучше? И нужно ли проверять зрение, если ничего не беспокоит? Несмотря на доступность информации о здоровье глаз, многие заблуждения по-прежнему передаются из поколения в поколение. Одни из них вполне безобидны, а другие могут стать причиной того, что человек слишком поздно замечает изменения зрения или откладывает необходимое обследование.
Разберём пять распространённых мифов и выясним, что на самом деле говорят специалисты по зрению.
Миф 1. Если начать носить очки, зрение станет ещё хуже
Некоторые люди откладывают покупку очков, опасаясь, что глаза привыкнут к ним и со временем уже не смогут нормально видеть без коррекции.
Факт: правильно подобранные очки не ухудшают зрение. Они помогают видеть чётко и избавляют от трудностей, связанных с недостаточной коррекцией зрения. Когда человек привыкает к ясному изображению, прежняя размытость без очков может казаться более выраженной. Однако это не означает, что очки ослабили глаза.
Не стоит забывать и о естественных возрастных изменениях. Примерно после 40–45 лет многие замечают, что читать мелкий текст становится сложнее, а для комфортного чтения приходится отодвигать телефон или книгу подальше. Это проявления пресбиопии — возрастного изменения зрения, связанного с постепенной потерей эластичности хрусталика.
Сегодня существуют решения, позволяющие хорошо видеть на разных расстояниях без необходимости постоянно менять очки. Одно из них — прогрессивные линзы Varilux®, которые объединяют коррекцию зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. Для максимального комфорта важны точная проверка зрения и индивидуальные измерения при подборе очков.
Миф 2. Морковь, черника и гимнастика для глаз могут заменить очки
Совет есть больше моркови, чтобы улучшить зрение, знаком многим с детства. Чернике и специальным упражнениям для глаз также нередко приписывают способность восстанавливать зрение.
Факт: сбалансированное питание действительно важно для здоровья глаз, однако ни один продукт не способен устранить близорукость, дальнозоркость или астигматизм.
Морковь содержит бета-каротин, который организм использует для выработки витамина А. Этот витамин необходим для нормальной работы зрительной системы. Однако если человек получает достаточно витамина А, дополнительная порция моркови не сделает его зрение острее.
Возможности гимнастики для глаз тоже не стоит переоценивать. В определённых случаях упражнения, рекомендованные специалистом, могут улучшить согласованную работу глаз и уменьшить связанный с этим дискомфорт. Но они не изменяют анатомическое строение глаза и не заменяют необходимую оптическую коррекцию.
Миф 3. Очки испортят мою внешность
Опасение, что очки изменят внешность не в лучшую сторону, до сих пор заставляет некоторых людей откладывать их покупку. Между тем современные оправы и технологии позволяют сочетать качественную коррекцию зрения, комфорт и индивидуальный стиль.
Факт: правильно подобранные очки способны подчеркнуть черты лица и стать выразительной частью образа.
Кроме того, современные очковые линзы предлагают гораздо больше возможностей, чем просто коррекция зрения. Например, фотохромные линзы Transitions® GEN S™ остаются прозрачными в помещении, а на улице под воздействием ультрафиолетового излучения затемняются. Они обеспечивают 100% защиту от UVA- и UVB-лучей и представлены в восьми оттенках.
Такие линзы доступны как с диоптриями, так и без них. Поэтому очки могут не только обеспечивать чёткое зрение, но и защищать глаза от ультрафиолетового излучения, одновременно дополняя индивидуальный стиль.
Миф 4. Жжение в глазах и чувствительность к свету — всего лишь признаки усталости
После долгого рабочего дня за компьютером неприятные ощущения в глазах легко списать на обычную усталость. Однако жжение, покраснение, слезотечение или повышенная чувствительность к свету не всегда связаны исключительно с продолжительной работой перед экраном.
Факт: подобные симптомы могут указывать на синдром сухого глаза, аллергию, воспаление век или другие заболевания глаз.
Если неприятные ощущения повторяются или не проходят, важно выяснить их причину. При внезапном ухудшении зрения, сильной боли в глазах или выраженной светобоязни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Если зрительное утомление связано с интенсивной работой на близком расстоянии, например за компьютером или со смартфоном, одним из возможных решений могут стать очковые линзы Essilor Eyezen®. Некоторые модели имеют дополнительную оптическую поддержку для зрения вблизи, которая помогает снизить усилия, необходимые глазам для фокусировки на близких объектах. Подходящий вариант подбирается совместно с оптометристом с учётом особенностей зрения и повседневных привычек.
Миф 5. Если я хорошо вижу и глаза не болят, проверять зрение необязательно
Возможность свободно читать, работать за компьютером и водить автомобиль ещё не гарантирует, что глаза полностью здоровы.
Факт: некоторые заболевания глаз на ранних стадиях могут развиваться практически незаметно.
Один из примеров — глаукома, заболевание, способное постепенно повреждать зрительный нерв. Наиболее распространённая форма — открытоугольная глаукома — долгое время может не вызывать боли, покраснения или других заметных симптомов. Первоначально изменения нередко затрагивают периферическое, или боковое, зрение, тогда как центральное зрение остаётся достаточно хорошим.
Поэтому регулярные обследования глаз важны даже при отсутствии жалоб. Особое внимание своему зрению следует уделять людям старше 40 лет, при высокой степени близорукости, а также тем, у кого в семье были случаи глаукомы.
Для диагностики заболеваний глаз при необходимости применяют специальные исследования, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ), проверку полей зрения и другие обследования, назначенные офтальмологом. Важно понимать, что обычная проверка зрения для подбора очков не заменяет полноценную диагностику заболеваний глаз.
Главное — не строить догадки, а знать наверняка
Многие мифы о зрении кажутся убедительными, поскольку содержат долю правды. Полноценное питание действительно важно, глаза могут уставать после продолжительной работы, а с возрастом зрение меняется. Но это не означает, что морковь способна заменить очки или что заботиться о здоровье глаз нужно только после появления боли.
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