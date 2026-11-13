Миф или факт? Пять распространенных заблуждений о здоровье глаз

Факт: правильно подобранные очки не ухудшают зрение. Они помогают видеть чётко и избавляют от трудностей, связанных с недостаточной коррекцией зрения. Когда человек привыкает к ясному изображению, прежняя размытость без очков может казаться более выраженной. Однако это не означает, что очки ослабили глаза.