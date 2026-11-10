В США предупредили о возможной потере зрения тех, кто принимает препараты для похудения
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило пациентов и медицинских работников о возможном повышении риска серьезного заболевания глаз при применении препаратов группы GLP-1 для снижения веса и лечения диабета.
Загадочная болезнь
FDA потребовало добавить в раздел "Предупреждения и меры предосторожности" инструкций к таким препаратам, как Mounjaro и Zepbound компании Eli Lilly, а также Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk, информацию о возможном повышении риска развития неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва (NAION).
Это заболевание является одной из распространенных причин внезапной безболезненной потери зрения и в некоторых случаях может привести к его необратимому ухудшению. Оно возникает из-за снижения кровоснабжения передней части зрительного нерва, однако причины этого нарушения до конца не изучены.
Нас это не касается
"Novo по-прежнему считает, что имеющиеся данные не подтверждают причинно-следственную связь, и мы сохраняем уверенность в благоприятном соотношении пользы и риска наших препаратов GLP-1", – сообщил представитель Novo Nordisk.
"Сообщение FDA о безопасности лекарств касается всех препаратов с активностью агонистов рецепторов GLP-1 и не содержит выводов, относящихся конкретно к лекарствам Lilly. Мы внимательно изучаем обновленную информацию и оперативно ответим FDA", – заявил представитель Eli Lilly.
Риск выше
Американский регулятор заявил, что изучил результаты клинических испытаний, данные исследований на животных, а также сведения, полученные после выхода препаратов на рынок, включая наблюдательные исследования и сообщения об отдельных случаях заболевания.
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В прошлом году комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сообщил, что NAION может развиться не более чем у одного из 10 000 человек, принимающих семаглутид в течение как минимум года. Семаглутид – действующее вещество препаратов Wegovy и Ozempic, а также другого лекарства Novo Nordisk для лечения диабета – Rybelsus. Тогда регулятор впервые подтвердил этот побочный эффект.
В рамках крупного исследования, опубликованного в 2025 году, ученые наблюдали почти за 175 000 пациентов с диабетом, получавших семаглутид, и за таким же числом пациентов, принимавших лекарства, не относящиеся к группе GLP-1. Исследование показало, что после двух лет лечения препаратом GLP-1 риск развития NAION был более чем вдвое выше, чем при применении лекарств от диабета других классов.