В США предупредили о возможной потере зрения тех, кто принимает препараты для похудения

В рамках крупного исследования, опубликованного в 2025 году, ученые наблюдали почти за 175 000 пациентов с диабетом, получавших семаглутид, и за таким же числом пациентов, принимавших лекарства, не относящиеся к группе GLP-1. Исследование показало, что после двух лет лечения препаратом GLP-1 риск развития NAION был более чем вдвое выше, чем при применении лекарств от диабета других классов.