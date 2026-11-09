"Доза, снижающая риск заболеваний": недавние рекомендации об алкоголе в Латвии уже не работают

В Латвии, где потребление алкоголя остается одним из самых высоких в Европе, сегодня трудно представить, что спиртные напитки когда-то могли рекомендовать для укрепления здоровья. Однако еще в 2010 году в печатных медицинских справочниках, издававшихся в стране, утверждалось, что в определенных количествах алкоголь способен защищать от различных заболеваний.