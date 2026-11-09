"Доза, снижающая риск заболеваний": недавние рекомендации об алкоголе в Латвии уже не работают
Еще сравнительно недавно в латвийских медицинских справочниках можно было прочитать, что бокал вина или небольшая порция крепкого алкоголя способны защитить сердце. Сегодня ученые опровергают это утверждение.
В Латвии, где потребление алкоголя остается одним из самых высоких в Европе, сегодня трудно представить, что спиртные напитки когда-то могли рекомендовать для укрепления здоровья. Однако еще в 2010 году в печатных медицинских справочниках, издававшихся в стране, утверждалось, что в определенных количествах алкоголь способен защищать от различных заболеваний.
Что изменилось с тех пор в научных представлениях о влиянии спиртного на организм? Врачи осторожно говорят о способности алкоголя повышать количество так называемого "хорошего" холестерина в организме, уменьшать образование тромбоцитов и активизировать растворение тромбов.
"Оптимальная доза, способная снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, составляет 1-2 единицы алкоголя в день. Одна единица - это 150 мл вина, 250 мл пива или 50 мл крепких алкогольных напитков", - говорилось в печатном издании "Книга здоровья" ("Veselības grāmata") за 2010 год. Однако современные генетические исследования ставят под сомнение прежнее предположение о том, что умеренное употребление алкоголя защищает сердце.
Сегодня известно, что употребление спиртного повышает риск развития цирроза печени, сердечно-сосудистых заболеваний и нескольких видов рака. Кроме того, алкоголь способствует развитию зависимости и нарушений психического здоровья. Он также является существенным фактором риска дорожно-транспортных происшествий, насилия и преждевременной смерти.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что полностью безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Даже небольшое количество спиртного может повысить риск развития некоторых заболеваний, особенно онкологических.
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Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2024 году зарегистрированное потребление алкоголя в Латвии, включая потребление туристами, составило 12 литров чистого спирта на одного жителя в возрасте от 15 лет. Для сравнения: средний показатель по Европе составлял около 10 литров, свидетельствует информация, опубликованная Министерством здравоохранения.
Особенно тревожными выглядят расчеты ВОЗ, обнародованные в 2026 году. Согласно этим данным, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, затрагивают примерно 23,3% взрослого населения Латвии. При этом на связанные с алкоголем смерти приходится 18,1% всех смертельных случаев.
Для сокращения потребления спиртного и уменьшения причиняемого им вреда в Латвии с 1 августа 2025 года действуют более строгие ограничения на продажу и рекламу алкогольных напитков. Так государство пытается снизить доступность алкоголя и уменьшить его негативное влияние на здоровье населения.