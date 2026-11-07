От 7 до 17 часов: сколько часов нужно спать в сутки в зависимости от возраста
Сон необходим человеку не меньше, чем полноценное питание и физическая активность. От него зависят работа мозга, память, способность концентрироваться, эмоциональное состояние и общее самочувствие. Однако универсальной нормы сна для всех не существует: необходимое количество часов меняется с возрастом.
По данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), суточная потребность во сне может составлять от 7 до 17 часов. Особенно много спят младенцы и маленькие дети, тогда как взрослым требуется значительно меньше времени для восстановления организма.
Сколько нужно спать в разном возрасте
Специалисты Национального фонда сна разделяют рекомендации на девять возрастных групп. При этом учитывается не только ночной сон, но и дневной отдых, если он предусмотрен возрастом.
Рекомендуемая продолжительность сна в зависимости от возраста:
- Новорожденные (0-3 месяца) - 14-17 часов
- Младенцы (4-11 месяцев) - 12-15 часов
- Дети 1-2 лет - 11-14 часов
- Дошкольники (3-5 лет) - 10-13 часов
- Дети 6-13 лет - 9-11 часов
- Подростки 14-17 лет - 8-10 часов
- Молодые люди 18-25 лет - 7-9 часов
- Взрослые 26-64 лет - 7-9 часов
- Люди старше 65 лет - 7-8 часов
Почему детям требуется больше сна
Во время сна организм не просто отдыхает. У детей и подростков в этот период активно происходят процессы роста и развития, формируются нервные связи, укрепляется иммунная система.
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Достаточный сон также необходим для нормальной работы мозга. Он помогает усваивать новую информацию, закреплять воспоминания, поддерживать внимание и способность к обучению.
Именно поэтому младенцам требуется до 17 часов сна в сутки, а детям школьного возраста - не менее 9 часов. Подросткам также важно спать достаточно, поскольку их организм продолжает развиваться, а недостаток отдыха может отрицательно сказываться на успеваемости и эмоциональном состоянии.
Сколько должны спать взрослые и пожилые люди
Для большинства взрослых оптимальная продолжительность сна составляет 7-9 часов в сутки. Это время необходимо организму для восстановления, нормальной работы нервной системы и поддержания когнитивных функций.
Регулярный недостаток сна может приводить к ухудшению памяти и концентрации внимания, раздражительности, снижению работоспособности. Кроме того, хроническое недосыпание связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и депрессии.
После 65 лет рекомендуемая продолжительность сна несколько сокращается - до 7-8 часов. Однако это не означает, что пожилым людям обязательно нужно спать меньше. Потребность в отдыхе остается индивидуальной.
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С возрастом сон нередко становится более поверхностным, человек может чаще просыпаться ночью или раньше вставать утром. Важно учитывать не только количество часов, проведенных в постели, но и то, насколько хорошо человек чувствует себя после пробуждения.
Как понять, что вы высыпаетесь
Даже если человек проводит в постели рекомендованное количество часов, это еще не гарантирует полноценного отдыха. Большое значение имеет качество сна.
На недостаток сна могут указывать:
- постоянная усталость и сонливость в течение дня;
- трудности с концентрацией внимания;
- ухудшение памяти;
- раздражительность и перепады настроения;
- необходимость постоянно пользоваться будильником, чтобы проснуться;
- желание поспать днем, несмотря на полноценный ночной отдых.
Если подобные симптомы возникают регулярно, стоит обратить внимание на режим сна и возможные причины его нарушения. Например, ночные пробуждения могут быть связаны со стрессом, приемом некоторых лекарств или нарушениями дыхания во сне. При постоянных проблемах желательно обратиться к врачу.
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Что поможет улучшить качество сна
Чтобы организм успевал восстанавливаться, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
- Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время, в том числе в выходные.
- Старайтесь не пользоваться телефоном и компьютером непосредственно перед сном.
- Проветривайте спальню и поддерживайте в ней комфортную температуру.
- Избегайте кофеина во второй половине дня, особенно если замечаете, что он мешает заснуть.
- Не переедайте непосредственно перед сном.
- Поддерживайте регулярную физическую активность, но избегайте интенсивных тренировок незадолго до отдыха.
Главное - не пытаться любой ценой уложиться в универсальную норму. Одному взрослому достаточно семи часов сна, другому для хорошего самочувствия необходимо девять. Ориентироваться стоит не только на рекомендации специалистов, но и на собственное состояние в течение дня.