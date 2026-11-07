Красные, зеленые или желтые: какие яблоки полезнее и чем они отличаются

Цвет яблочной кожуры может рассказать не только о вкусе и текстуре фрукта, но и о содержании полезных веществ. Исследования показывают, что красные, зеленые и желтые яблоки отличаются количеством антиоксидантов, клетчатки и природного сахара. Разбираемся, какие преимущества есть у каждого вида и как правильно есть яблоки, чтобы получить от них максимум пользы.