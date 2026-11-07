Красные, зеленые или желтые: какие яблоки полезнее и чем они отличаются
Красные, зеленые и желтые яблоки отличаются не только вкусом. Одни могут содержать больше антиоксидантов, другие - клетчатки и меньше сахара. Но чтобы получить максимум пользы, важно не только выбрать сорт, но и правильно есть этот фрукт.
Цвет яблочной кожуры может рассказать не только о вкусе и текстуре фрукта, но и о содержании полезных веществ. Исследования показывают, что красные, зеленые и желтые яблоки отличаются количеством антиоксидантов, клетчатки и природного сахара. Разбираемся, какие преимущества есть у каждого вида и как правильно есть яблоки, чтобы получить от них максимум пользы.
Красные яблоки - слаще и богаты антиоксидантами
Красные яблоки обычно самые сладкие. Их насыщенный цвет обусловлен антоцианами - мощными антиоксидантами, которые содержатся и в других красных фруктах, например ягодах и вишне.
Исследования показывают: чем темнее и насыщеннее красный цвет яблока, тем больше в нем может быть антиоксидантов. Такие плоды, как правило, также отличаются более сладким вкусом и выраженным ароматом.
Согласно некоторым исследованиям, среди красных сортов больше всего антиоксидантов содержится в яблоках Red Delicious - по сравнению с Royal Gala, Fuji и Smitten. Даже у сортов с менее насыщенной красной окраской, например Pink Lady, благодаря содержанию антиоксидантов могут быть свойства, помогающие противостоять развитию рака.
Розовато-красные яблоки Fuji, в свою очередь, в некоторых исследованиях выделялись особенно высоким содержанием клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы.
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Зеленые яблоки - более кислые и с меньшим содержанием сахара
Зеленые яблоки, особенно сорта Granny Smith, известны своей хрустящей текстурой и выраженным кисловатым вкусом.
За зеленый цвет отвечает хлорофилл, а характерную кислинку придает яблочная кислота. Обычно зеленые яблоки кислее красных и содержат меньше природного сахара.
Исследования показывают, что в яблоках с зеленой кожурой в целом может быть меньше сахара, больше клетчатки и выше содержание полифенольных антиоксидантов. Предварительные данные свидетельствуют о том, что эти вещества могут помогать уменьшать воспалительные процессы в организме, связанные с развитием различных заболеваний.
Желтые яблоки - умеренно сладкие и содержат ценные растительные вещества
Желтые и золотистые яблоки, например Golden Delicious, по вкусу занимают промежуточное положение между красными и зелеными. Обычно они менее кислые, чем Granny Smith, но мягче многих красных сортов. У них умеренно сладкий вкус и слегка хрустящая текстура.
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Хотя более светлая кожура свидетельствует о несколько меньшем содержании антоцианов, желтые яблоки остаются хорошим источником клетчатки, витамина C и других растительных веществ. Среди них - каротиноиды, которые содержатся, например, в моркови.
В одном исследовании было установлено, что ежедневное употребление яблок сорта Gala, обычно имеющих светло-красную и желтую окраску, приводило к снижению уровня маркеров воспаления в крови. Эти маркеры связаны с повышенным риском хронических заболеваний.
Другое исследование показало, что у людей с несколько повышенным уровнем холестерина после восьми недель ежедневного употребления желтовато-зеленых яблок сорта Renetta Canada снизились показатели так называемого плохого холестерина - ЛПНП - и триглицеридов.
Как есть яблоки, чтобы получить максимум пользы?
Яблоки удобно брать с собой, добавлять в повседневные блюда, использовать в качестве перекуса или ингредиента для десертов. Исследования показывают, что они могут способствовать нормальной работе пищеварительной системы и снижать риск некоторых хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Чтобы получить от яблок как можно больше полезных веществ, специалисты советуют придерживаться нескольких правил.
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- Ешьте яблоки с кожурой. Значительная часть клетчатки и антиоксидантов содержится именно в кожуре, поэтому, если нет особых причин, очищать фрукт не стоит.
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Сочетайте яблоки с белками или полезными жирами. Например, ешьте их вместе с арахисовой пастой, миндалем или греческим йогуртом. Такое сочетание замедляет пищеварение, помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.
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Следите за размером порций. Если необходимо контролировать потребление углеводов, рекомендуется выбирать одно небольшое или среднее яблоко.
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Учитывайте возможное вздутие живота. У некоторых людей яблоки из-за высокого содержания клетчатки и сахаров могут вызывать повышенное газообразование и вздутие.
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Не ешьте яблочные семечки. При разжевывании или измельчении большого количества семян может высвобождаться опасное токсичное соединение - цианид.
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Будьте осторожны, если у вас аллергия на пыльцу березы. Исследования показывают, что такая аллергия может быть связана и с развитием аллергии на яблоки.
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Отдавайте предпочтение целым яблокам, а не соку. При приготовлении сока теряется значительная часть клетчатки, а природные сахара из напитка быстрее усваиваются организмом.