После смерти любимого человека Сармите два года жила в скорби, а затем организм стал подавать тревожные сигналы

Но жизнь продолжается. Ты встречаешь новых партнеров, снова строишь отношения, появляются новые мечты. А потом вдруг умирает человек, с которым ты вместе. И ты к этому не готова. Такая потеря разрушает не только отношения, но и будущее, которое ты себе представляла. Ты думала, что вместе с этим человеком встретишь старость, у вас будут внуки и все сложится так, как вы мечтали. Но его больше нет. И ты остаешься с вопросом: что мне теперь делать дальше?