После смерти любимого человека Сармите два года жила в скорби, а затем организм стал подавать тревожные сигналы
После потери любимого человека Сармите Эйдука два года жила в глубокой скорби, пока серьезные проблемы со здоровьем не заставили ее остановиться и по-новому взглянуть на свою жизнь. Неожиданный поворот помог ей вернуть радость жизни и начать все сначала. Что же произошло?
"В своей прежней жизни, как я ее называю, я была самым обычным человеком. Работа, семья, школа, привычные повседневные заботы. Детство, школьные годы, создание семьи, рождение ребенка - так и проходит жизнь. Живешь, как большинство людей, пока однажды все не переворачивается с ног на голову.
Пережив такой удар, впервые задумываешься: "Подождите, неужели на этом все заканчивается?" У меня был муж, который мне изменил, и долгое время я не могла его простить. Я переехала из небольшого города в Ригу, начался новый этап жизни - одна с ребенком. В этот период я жила в роли жертвы. Незаметно она затягивает, и ты словно застреваешь в ней.
Но жизнь продолжается. Ты встречаешь новых партнеров, снова строишь отношения, появляются новые мечты. А потом вдруг умирает человек, с которым ты вместе. И ты к этому не готова. Такая потеря разрушает не только отношения, но и будущее, которое ты себе представляла. Ты думала, что вместе с этим человеком встретишь старость, у вас будут внуки и все сложится так, как вы мечтали. Но его больше нет. И ты остаешься с вопросом: что мне теперь делать дальше?
После потери я два года жила в трауре. Вокруг были фотографии, я цеплялась за воспоминания и продолжала скорбеть. Тогда я не понимала, сколько времени прошло. Мне казалось, что это нормально, что так и должно быть.
Пока однажды скорбь не стала заметна даже внешне. Я постепенно угасала, лицо становилось все более серым. Окружающие тоже замечали, что со мной что-то не так, но сама я до конца не осознавала, что происходит. И снова наступил момент прозрения: посмотрев в зеркало, я увидела, что действительно выгляжу плохо.
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Я начала искать медицинскую помощь. Обратилась к семейному врачу, прошла бесчисленные обследования, но ответов не было. Полгода мы пытались выяснить причину моего плохого самочувствия, пока однажды у меня не возникло внутреннее ощущение: а вдруг у меня гипертиреоз? Эта болезнь была и у одного из моих родственников. Когда я рассказала об этом семейному врачу, она подтвердила мои подозрения.
Началось многолетнее лечение, в том числе гормональными препаратами и терапия радиоактивным йодом. Тогда я не совсем понимала, насколько все серьезно. Доверяла системе здравоохранения и делала то, что мне рекомендовали.
Но болезнь настолько ослабила меня, что мышцы потеряли силу. Даже обычные повседневные дела превратились в трудную задачу. Я пыталась накрасить ресницы, но рука дрожала. Наклонялась, чтобы поднять что-нибудь с пола, а самостоятельно выпрямиться уже не могла - требовалась помощь. Я чувствовала себя совершенно беспомощной.
Постепенно во мне начал пробуждаться вопрос: что же на самом деле со мной происходит? Я поняла, что больше не могу просто полагаться на других и ждать, что кто-то все решит за меня. Мне самой нужно разобраться в своем здоровье и взять ответственность за свою болезнь, здоровье и жизнь.
И однажды утром произошло нечто необъяснимое. Я проснулась в пять часов, и у меня было ощущение, словно какая-то невидимая сила подняла меня на ноги. Вдруг я сказала себе: "Сармите, твоя жизнь ведь продолжается! Что еще ты хочешь испытать в этой жизни?!"
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Это произошло в 2012 году. С того момента моя жизнь начала меняться и пошла совершенно по другому пути".
Что заставило вас понять, что пришло время что-то менять?
В тот момент я осознала, что моя жизнь продолжается и что я имею право думать не только о других, но и о себе - прежде всего о себе. Со стороны это могло выглядеть эгоизмом, но на самом деле я впервые поняла, что мои потребности тоже важны. Я привыкла заботиться о других и брать на себя ответственность за них, а теперь мне предстояло научиться уделять внимание самой себе.
Кроме того, в детстве я была младшей в семье. В основном молчала, привыкла не высказывать свои мысли и держать переживания при себе. Иногда у меня возникали предчувствия плохих событий, даже чьей-то смерти. Я что-то чувствовала, но не знала, как об этом говорить и как объяснить свои ощущения. В моем окружении тоже не было принято обсуждать такие вещи.
Так я научилась подавлять эмоции, не выражать то, что на самом деле чувствую, и недооценивать себя.
Каким был ваш первый шаг на пути к переменам?
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Прежде всего я приняла свою болезнь. Сказала себе: "Хорошо, она у меня есть. Я больше не хочу от нее убегать, делать вид, что ничего не произошло, или кого-то винить в наследственной предрасположенности. Я хочу понять, что со мной происходит и как жить дальше".
Затем начала искать ответы. Осознала, что во мне накопилось много невыраженных эмоций, и захотела понять, что с ними делать.
Именно тогда в моей жизни появились мандалы - совершенно неожиданно, словно сами собой. Помню, как была за городом. Взяла миску, использовала ее как круглый трафарет, обвела контур и начала раскрашивать его самыми разными цветами.
На следующее утро проснулась с мыслью: "Это же мандала! Но что такое мандала?" Начала искать информацию в интернете и обнаружила, что это древняя практика. Так начался мой путь в мир мандал.
С 2013 по 2017 год я активно училась, посещала различные семинары и ретриты, встречалась с учителями и училась понимать свои эмоции. Искала свой путь сердца и из каждого опыта брала то, что казалось мне ценным и полезным. Я все больше внимания уделяла своим мыслям и эмоциям. Поняла, насколько сильно мышление влияет на наши решения, поступки и то, как мы строим собственную жизнь. Оно влияет и на здоровье.
Со временем стабилизировались и результаты анализов. С 2013 года я больше не принимаю гормональные препараты, однако раз в год проверяю уровень гормонов щитовидной железы. Сейчас он находится в пределах нормы, и я продолжаю заботиться о своем здоровье.
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Что изменилось в вашей жизни, когда вы научились лучше понимать себя?
За это время мне удалось многое в себе упорядочить: наладить отношения со своим телом, научиться управлять эмоциями, осознать свои способности и таланты, которые я начала активнее развивать.
Раньше эмоции часто определяли мои поступки, но постепенно я научилась распознавать их и управлять ими. Коллеги удивлялись: "Что с тобой произошло? Почему ты стала такой спокойной? Куда делись твои эмоции?" Но они никуда не исчезли. Просто я больше не позволяла им управлять собой.
Я начала понимать, что не обязана реагировать на все, что происходит вокруг, и что сама могу выбирать, на что обращать внимание. Особенно важно для меня было научиться успокаивать разум. Он постоянно активен, а внешние обстоятельства непрерывно его раздражают. Разуму нужны цели, к которым можно стремиться. Ему сложно просто наслаждаться жизнью и находиться в настоящем моменте.
Но я стала задавать себе вопросы: "Ты вообще чувствуешь то, чего уже достигла, и осознаешь, кто ты сейчас? Наслаждаешься этим моментом или уже спешишь к следующей цели?"
Мы не можем изменить прошлое, но можем извлечь из него уроки. Будущее тоже нам неподвластно. Поэтому я все больше учусь жить здесь и сейчас, а не постоянно переживать из-за того, что уже произошло, или бояться того, что еще может случиться.
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Когда разум становится спокойнее, а эмоции перестают управлять мной, появляется место для радости, творчества и свободы быть собой.
Постепенно начала налаживаться и моя личная жизнь".