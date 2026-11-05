Может ли мужчина стать отцом в любом возрасте? Отвечает латвийский эмбриолог

В латвийском обществе мы видим, что мужчины нередко создают семьи и заводят детей уже в зрелом возрасте. Однако есть разные причины не рассчитывать на то, что с физиологической точки зрения это будет возможно в любой момент. "Не только в Латвии, но и во всем мире широко распространена тенденция к бесплодию, и с каждым годом она усиливается. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая шестая пара сталкивается с бесплодием. Не все хотят становиться родителями в тридцать лет, но чем дольше откладывать это решение, тем труднее зачать ребенка", - обращает внимание на то, почему лучше позаботиться о потомстве в молодости, эмбриолог клиники EGV Светлана Котелович.