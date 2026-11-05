Может ли мужчина стать отцом в любом возрасте? Отвечает латвийский эмбриолог
Многие мужчины в Латвии откладывают отцовство, рассчитывая, что стать папой можно в любом возрасте. Однако мужская фертильность тоже зависит от возраста, образа жизни и состояния здоровья. Эмбриолог объясняет, что влияет на качество спермы, когда стоит задуматься о ее замораживании и какие привычки могут снизить шансы на рождение ребенка.
В латвийском обществе мы видим, что мужчины нередко создают семьи и заводят детей уже в зрелом возрасте. Однако есть разные причины не рассчитывать на то, что с физиологической точки зрения это будет возможно в любой момент. "Не только в Латвии, но и во всем мире широко распространена тенденция к бесплодию, и с каждым годом она усиливается. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая шестая пара сталкивается с бесплодием. Не все хотят становиться родителями в тридцать лет, но чем дольше откладывать это решение, тем труднее зачать ребенка", - обращает внимание на то, почему лучше позаботиться о потомстве в молодости, эмбриолог клиники EGV Светлана Котелович.
Если речь идет о бесплодии, в 50% случаев проблема может быть связана с мужчиной. Чтобы точно выяснить это, в клинику EGV чаще всего обращаются мужчины старше 30 лет. Как рассказывает Светлана Котелович, в основном они уже состоялись в жизни - получили образование, чувствуют себя уверенно в профессиональной сфере, увидели мир в путешествиях и теперь готовы стать отцами. Мужчины пользуются возможностью узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья и не живут годами в сомнениях, могут ли они иметь детей. Они действуют и не ждут, что с возрастом проблема бесплодия каким-то образом решится сама собой.
Чтобы опередить биологические часы, и мужчины, и женщины прибегают к замораживанию генетического материала - сперматозоидов и яйцеклеток соответственно. Для мужчины эту процедуру можно провести практически в любом возрасте. Главное, чтобы генетический материал был хорошего качества. Однако эмбриолог рекомендует мужчинам проходить такую процедуру в возрасте от 18 до 45 лет.
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"Если мужчина в молодости своевременно заморозит качественные сперматозоиды, он сможет стать отцом в любом возрасте", - говорит Светлана Котелович .
Получить биоматериал можно как в клинике, так и, например, дома, доставив его в клинику в установленное время. Сдать образец спермы для исследования в клинике можно примерно за 20 минут. Затем эмбриолог оценивает результаты анализа. Спермограмма и дополнительные обследования необходимы в каждом случае, когда паре не удается зачать ребенка, несмотря на регулярную половую жизнь - два-три раза в неделю на протяжении как минимум трех месяцев.
Все, что мужчины делают сегодня, отразится в будущем на их организме и качестве спермы
Если качество спермы хорошее, в организме женщины она сохраняет жизнеспособность в течение четырех дней. Однако Светлана Котелович отмечает, что качество спермы не всегда зависит от возраста: "На практике мы видим, что иногда у мужчин молодого поколения генетический материал хуже по качеству, чем у мужчин старшего поколения. Под микроскопом я вижу количество и подвижность сперматозоидов. Если их много и все они подвижны, это свидетельствует о том, что у мужчины есть возможность стать отцом естественным путем. Функциональные тесты спермы показывают, как работают сперматозоиды. При морфологической оценке мы изучаем их внешний вид и подсчитываем в процентном соотношении визуальные дефекты, а также определяем, насколько они подвержены окислительному стрессу. Окислительный стресс отражает общее состояние здоровья мужчины и не связан с возрастом".
Практика показывает, что способность мужчины зачать ребенка на 30-50% определяется генетикой, а на остальное влияют образ жизни, окружающая среда и повседневные привычки, которые в будущем сказываются на качестве сперматозоидов.
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Регулярность половой жизни имеет значение, и для зачатия ребенка чаще всего недостаточно заниматься сексом всего один раз в месяц. Ситуации бывают разными, но в целом чем старше мужчина, тем менее регулярной становится его половая жизнь, а значит, снижается вероятность стать отцом. Вполне нормально, если в возрасте 40-50 лет мужчина стремится реализовать себя в профессии, вкладывает силы в общественную деятельность и так далее. При этом сексуальная жизнь может становиться менее активной, уровень тестостерона в организме постепенно снижается и наступает андропауза.
Какие еще препятствия могут помешать мужчине стать отцом в зрелом возрасте?
Чем старше мужчина, тем прочнее становятся привычки, которые негативно влияют на качество спермы. Однако от них можно попытаться отказаться. Например, при планировании ребенка мужчине желательно сократить потребление сахара, отказаться от алкоголя и курения. На качество спермы влияет как обычное, так и электронное курение. Также желательно избегать перегрева в сауне и отказаться от тесного нижнего белья.
У мужчин сперматогенез обновляется каждые три месяца. Поэтому, если отказаться от вредных привычек и употребления вредных веществ, по истечении этого периода можно пройти повторное обследование и надеяться, что качество спермы улучшилось.
Репродуктивное здоровье мужчины зависит и от общего состояния организма, которое с возрастом может ухудшаться. Большое значение имеют также регулярные профилактические медицинские обследования. Возможно, с годами мужчине приходится чаще принимать лекарства от тех или иных заболеваний, а это тоже может повлиять на качество спермы.
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Если мужчина в течение длительного времени работает во вредных для здоровья условиях, это также может сказаться на качестве его спермы. Таким образом, чем дольше он занят работой, вредной для репродуктивного здоровья, тем меньше шансов стать отцом. К таким профессиям и условиям труда можно отнести работу на химических производствах, в сельском хозяйстве с использованием агрохимикатов, а также работу водителя-дальнобойщика, рентгенолога, профессионального велосипедиста и другие виды деятельности.
Кроме того, следует учитывать, что чем старше отец, тем выше вероятность передачи ребенку генетических заболеваний. С годами в организме мужчины накапливаются мутации, которые не исправляются естественным путем и могут передаваться по наследству.
В ноябре для повышения осведомленности о важности регулярных профилактических обследований мужчин проходит социальная акция #PārbaudītsVīrietis, организованная объединением Veselības centru apvienība, Центральной лабораторией и Mēness aptieka. Ее участники призывают каждого мужчину в Латвии: "Проверьте здоровье, а не выносливость!"