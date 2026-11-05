Почувствовали первые признаки простуды? Фармацевт объясняет, что нужно сделать в первые 24 часа

В аптеках предлагаются различные растительные препараты и пищевые добавки, предназначенные для поддержания нормального функционирования иммунной системы. Витамин С поможет обеспечить нор-мальное функционирование иммунной системы и защитить клетки от оксидативного стресса. Его также можно принимать с цитрусовыми, ягодами, паприкой, капустой и другими овощами. Прием витамина D осо-бенно важен в осенне-зимний период, когда из-за недостатка солнечного света организму может быть сложнее обеспечить его достаточное количество. Прием витамина D следует рассматривать как долго-срочную заботу о здоровье. В свою очередь, цинк - это минерал, который при приеме в течение первых 24 часов после появления симптомов может немного сократить продолжительность простуды, однако следует соблюдать указанные дозы. "Витамины и минералы важны для здоровья, однако не следует полагаться на то, что большая доза вита-минов за один день сможет остановить простуду. Гораздо важнее принимать необходимые питательные вещества в течение длительного времени. Если возникают вопросы о приеме дополнительных препаратов, фармацевт может помочь оценить их необходимость, правильную дозу и возможные взаимодействия с другими лекарствами", - объясняет фармацевт.