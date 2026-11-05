Почувствовали первые признаки простуды? Фармацевт объясняет, что нужно сделать в первые 24 часа
Першение в горле, заложенность носа, чихание или необычная усталость могут быть первыми признаками простуды. Зачастую в такой ситуации мы надеемся, что симптомы пройдут сами, и продолжаем свой обычный распорядок дня. Однако именно в первые 24 часа стоит уделить повышенное внимание своему самочувствию и позаботиться о здоровье дыхательных путей. Что делать, как только появляются первые признаки простуды, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Простуду чаще всего вызывают вирусы, которые проникают в организм через слизистую оболочку носа или горла. Первые симптомы могут быть довольно легкими - сухость в горле, чихание, легкий насморк или усталость. Иногда к ним позже добавляются кашель, повышенная температура и более выраженная слабость.
"Часто, почувствовав первые признаки простуды, люди ждут, пока симптомы станут более выраженными. Однако стоит с самого начала уделять внимание уходу за слизистой оболочкой носа и горла, достаточному потреблению жидкости и отдыху. Хотя нет ни одного чудодейственного средства, которое за сутки остановило бы вирусную инфекцию, своевременные и продуманные действия могут помочь значительно улучшить самочувствие", - объясняет фармацевт Алина Флейшмане.
Гигиена носа - первый шаг к защите дыхательных путей
Слизистая оболочка носа является одним из первых защитных барьеров организма против находящихся в окружающей среде возбудителей болезней. Если слизистая оболочка сухая или раздраженная, ее естественные защитные функции могут быть нарушены. Как только появляются первые признаки насморка, чи-хания или ощущение сухости в носу, рекомендуется обратить внимание на гигиену носа. Одно из самых простых решений - аэрозоли с морской водой или физиологическим раствором, которые помогают увлаж-нить слизистую оболочку носа, разжижить секрет и механически вымыть слизь из носовой полости. Это может облегчить дыхание и уменьшить дискомфорт.
"Гигиена носа особенно важна в отопительный сезон, когда воздух в помещении становится суше. Регулярное увлажнение слизистой оболочки помогает поддерживать ее нормальную функцию. Если нос уже заложен, гипертонический раствор морской воды может помочь избавиться от скопившейся слизи и облегчить дыхание", - отмечает фармацевт.
Если насморк сопровождается сильной заложенностью носа, также можно кратковременно использовать снижающие отек назальные средства, однако их следует применять только в соответствии с инструкцией и в течение ограниченного времени. Ингаляции физиологическим раствором с помощью специального предусмотренного для этого ингалятора также могут помочь увлажнить дыхательные пути в определенных ситуациях, но они не являются необходимыми при каждом случае простуды. В свою очередь, ингаляции над емкостью с горячей водой не рекомендуются из-за риска ожога. "Иногда люди пытаются лечить дыхательные пути очень горячим паром или концентрированными эфирны-ми маслами, но такие методы могут вызвать дополнительное раздражение и даже ожоги. Безопаснее вы-бирать щадящие методы увлажнения слизистой оболочки и подбирать доступные в аптеке средства в со-ответствии с симптомами", - рекомендует Алина Флейшмане.
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Как помочь горлу при первой боли?
Першение, сухость или давящее чувство в горле также могут быть одними из первых признаков простуды. В этот момент могут помочь локально применяемые средства, предназначенные для ухода за слизистой оболочкой горла и облегчения симптомов. В аптеках доступны пастилки, аэрозоли и растворы для полос-кания горла с различным действием. Некоторые из них содержат антисептические вещества, локально действующие на определенные микроорганизмы, в то время как другие помогают увлажнить слизистую оболочку, уменьшить раздражение или боль.
"Если в горле появляются первые неприятные ощущения, не стоит ждать, пока боль станет сильной. Правильно подобранные пастилки или аэрозоли могут помочь уменьшить раздражение и облегчить глотание. Однако разные средства имеют разный состав и действие, поэтому наиболее подходящий препарат рекомендуется выбирать, проконсультировавшись с фармацевтом", - объясняет Алина Флейшмане.
Увлажнить слизистую оболочку горла также помогает достаточное потребление жидкости. Можно пить теплый чай, воду или другие не вызывающие раздражения напитки. Теплый напиток с медом также может облегчить боль в горле, если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства.
Позволь организму отдохнуть и укрепляй иммунитет
Почувствовав первые признаки простуды люди часто ищут средства, которые помогли бы быстро укрепить иммунитет. Однако за несколько часов невозможно существенно повысить защитные силы организма. На функционирование иммунной системы влияют ежедневные привычки, сон, питание и общее состояние здоровья.
В первые 24 часа особенно важно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, обеспечить достаточный сон и достаточный прием жидкости. Рекомендуется воздержаться от интенсивных тренировок, а в случае повышения температуры или сильной слабости отдать предпочтение отдыху.
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"Попытки справиться с простудой, продолжая работать и тренироваться с обычной интенсивностью, - не лучший выбор. Организму необходимы ресурсы для борьбы с инфекцией. Поэтому одно из самых ценных действий, что мы можем предпринять, - это вовремя снизить нагрузку и высыпаться", - подчеркивает фармацевт.
В аптеках предлагаются различные растительные препараты и пищевые добавки, предназначенные для поддержания нормального функционирования иммунной системы. Витамин С поможет обеспечить нор-мальное функционирование иммунной системы и защитить клетки от оксидативного стресса. Его также можно принимать с цитрусовыми, ягодами, паприкой, капустой и другими овощами. Прием витамина D осо-бенно важен в осенне-зимний период, когда из-за недостатка солнечного света организму может быть сложнее обеспечить его достаточное количество. Прием витамина D следует рассматривать как долго-срочную заботу о здоровье. В свою очередь, цинк - это минерал, который при приеме в течение первых 24 часов после появления симптомов может немного сократить продолжительность простуды, однако следует соблюдать указанные дозы. "Витамины и минералы важны для здоровья, однако не следует полагаться на то, что большая доза вита-минов за один день сможет остановить простуду. Гораздо важнее принимать необходимые питательные вещества в течение длительного времени. Если возникают вопросы о приеме дополнительных препаратов, фармацевт может помочь оценить их необходимость, правильную дозу и возможные взаимодействия с другими лекарствами", - объясняет фармацевт.
Позаботься о среде, в которой находишься
Во время простуды слизистая оболочка носа и горла может стать раздраженной, сухой и чувствительной. Дискомфорт могут усиливать сухой воздух, пыль, табачный дым и недостаточное потребление жидкости. Поэтому уже в первый день болезни стоит позаботиться о среде пребывания.
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Помещения рекомендуется регулярно проветривать, поддерживать комфортную влажность воздуха и избегать табачного дыма. Если воздух очень сухой, можно использовать увлажнитель воздуха, позаботившись о его регулярной чистке. В свою очередь, достаточное потребление воды и других напитков помогает предотвратить обезвоживание и поддерживать комфорт в слизистой оболочке горла.