Иммунитет осенью падает или это миф? Почему в холодный сезон мы действительно болеем чаще

Иммунитет не работает как батарейка, которая постепенно разряжается с наступлением холодов. Это сложная система защиты организма, которая функционирует круглый год. И хотя сезонные изменения действительно могут влиять на некоторые ее механизмы, главная причина роста заболеваемости связана не только с самим человеком, но и с окружающей средой.