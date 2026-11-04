Иммунитет осенью падает или это миф? Почему в холодный сезон мы действительно болеем чаще
Осень и зима традиционно считаются сезоном простуд и гриппа. В это время увеличивается распространение респираторных инфекций, а люди начинают активнее покупать витамины, пищевые добавки и всевозможные средства для укрепления иммунитета. Однако с научной точки зрения утверждение о том, что иммунная система осенью обязательно ослабевает, не совсем верно.
Иммунитет не работает как батарейка, которая постепенно разряжается с наступлением холодов. Это сложная система защиты организма, которая функционирует круглый год. И хотя сезонные изменения действительно могут влиять на некоторые ее механизмы, главная причина роста заболеваемости связана не только с самим человеком, но и с окружающей средой.
Почему осенью мы начинаем чаще болеть?
Одно из главных объяснений - изменение привычного образа жизни. Когда на улице становится холоднее, люди проводят больше времени в закрытых помещениях: офисах, школах, магазинах и общественном транспорте. При этом окна открывают реже, а вентиляция не всегда обеспечивает достаточный приток свежего воздуха. В результате вирусам становится проще передаваться от одного человека к другому. Особенно это касается инфекций, распространяющихся через воздух.
Важную роль играет и влажность. В холодный сезон воздух в отапливаемых помещениях часто становится суше. Это влияет на состояние слизистых оболочек носа и дыхательных путей, которые служат одним из первых защитных барьеров организма.
Слизь помогает задерживать вирусы и другие посторонние частицы, а микроскопические реснички на поверхности клеток выводят их наружу. При слишком сухом воздухе эта система может работать менее эффективно. Кроме того, некоторые респираторные вирусы лучше сохраняются и распространяются при низких температурах и определенных условиях влажности.
Как объясняется в научном обзоре, опубликованном в Annual Review of Virology, сезонность респираторных инфекций связана с целым комплексом факторов: температурой, влажностью, поведением людей и особенностями иммунной защиты организма.
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Холод действительно влияет на защиту организма
Хотя мороз сам по себе не вызывает простуду, ученые обнаружили интересную связь между температурой воздуха и местной иммунной защитой носа.
Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology, показало, что охлаждение слизистой оболочки носа может снижать эффективность некоторых механизмов противовирусной защиты.
В нормальных условиях клетки слизистой выделяют специальные микроскопические частицы - внеклеточные везикулы, которые помогают нейтрализовать вирусы еще до проникновения в клетки. Однако при понижении температуры их защитная активность уменьшается. Это открытие помогает объяснить, почему в холодное время года люди могут становиться более восприимчивыми к некоторым респираторным инфекциям.
А как же нехватка солнца и витамина D?
Сокращение светового дня - еще одна особенность осени. В северных странах, включая Латвию, в холодные месяцы солнечного света часто недостаточно для полноценной выработки витамина D в коже. Этот витамин действительно необходим для нормальной работы иммунной системы. Его дефицит может неблагоприятно влиять на здоровье, поэтому вопрос достаточного поступления витамина D особенно актуален осенью и зимой.
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Однако это не означает, что большие дозы витамина способны защитить от всех простуд. Как отмечают специалисты Национальных институтов здоровья США, результаты исследований влияния витамина D на риск респираторных инфекций неоднозначны. Отдельные работы показывали небольшую пользу, другие не обнаружили убедительного профилактического эффекта. Поэтому принимать витамин D лучше в профилактических дозах, соответствующих возрасту и индивидуальным потребностям, а при установленном дефиците - по рекомендации врача.
Можно ли укрепить иммунитет витаминами и добавками?
Научных доказательств того, что здоровому человеку необходимо каждую осень специально стимулировать иммунную систему, нет. Например, витамин C действительно участвует в работе иммунной системы. Однако исследования показывают, что его регулярный прием большинством людей не предотвращает простуду, хотя может незначительно сокращать продолжительность заболевания.
Похожая ситуация с цинком. Некоторые исследования указывают, что определенные препараты цинка способны сократить продолжительность простуды, если начать принимать их вскоре после появления симптомов. Но это не означает, что цинк нужно постоянно употреблять для профилактики, тем более в больших дозах. Эти выводы подробно рассматриваются в материале Национальных институтов здоровья США о витаминах, минералах и работе иммунной системы.
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Имбирь, лимон, мед и другие популярные домашние средства могут быть частью обычного питания или помогать облегчить отдельные симптомы. Однако убедительных доказательств того, что они способны заметно усилить иммунитет и предотвратить заражение вирусами, нет.
Гораздо важнее полноценное питание, которое обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Если дефицита витаминов и минералов нет, дополнительный прием добавок обычно не приносит существенной пользы для защиты от инфекций.
Что действительно помогает реже болеть осенью?
Медицинские специалисты рекомендуют сосредоточиться не на поиске чудодейственных средств, а на привычках, которые помогают поддерживать здоровье и уменьшают вероятность заражения.
Прежде всего важно высыпаться. Недостаток сна может неблагоприятно влиять на иммунные реакции, а хроническое недосыпание связано с повышенной восприимчивостью к инфекциям.
Не менее полезна регулярная физическая активность. Прогулки, умеренные тренировки и движение в течение дня помогают поддерживать общее здоровье. При этом совершенно необязательно заниматься интенсивным спортом или заставлять себя тренироваться до изнеможения.
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Стоит обратить внимание и на воздух в помещении. Регулярное проветривание помогает уменьшить концентрацию вирусных частиц, особенно если в комнате находятся несколько человек.
Во время сезонного подъема заболеваемости полезно избегать тесного контакта с заболевшими, соблюдать гигиену рук, а в переполненных закрытых помещениях при необходимости использовать хорошо прилегающую защитную маску.
Такие меры рекомендует и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), подчеркивая важность комплексной защиты от сезонных респираторных инфекций.
Отдельное значение имеет вакцинация против гриппа и других инфекций в соответствии с медицинскими рекомендациями. Она не гарантирует, что человек вообще не заболеет, но помогает снизить риск тяжелого течения определенных заболеваний.
Когда частые простуды должны насторожить?
Несколько респираторных инфекций за осенне-зимний сезон сами по себе еще не свидетельствуют о проблемах с иммунитетом. Человек может последовательно заразиться разными вирусами, особенно если регулярно контактирует с большим количеством людей или маленькими детьми.
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Однако если заболевания протекают необычно тяжело, сопровождаются повторными пневмониями, плохо поддаются лечению или возникают инфекции, нехарактерные для здорового человека, стоит обратиться к врачу. В таких случаях важно не пытаться самостоятельно укреплять иммунитет добавками, а выяснить причину повторяющихся заболеваний.
Получается, что осеннее падение иммунитета в привычном понимании - скорее миф. Организм не становится автоматически слабым только потому, что закончилась теплая погода. Но холод, сухой воздух, особенности распространения вирусов и изменения повседневных привычек действительно создают условия, при которых риск заболеть возрастает.
И лучшая защита в этот период - не сезонные курсы сомнительных иммуностимуляторов, а полноценный сон, разнообразное питание, физическая активность, свежий воздух и своевременная профилактика инфекций.