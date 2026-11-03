Алкоголь на автозаправках - зачем он там нужен? Нарколог выступила с предложением

Но я знаю и верю, что есть очень большая часть общества, которая учитывает запреты. Для каждого человека важно быть ответственным и быть уверенным, что ему ничего не угрожает и с ним все будет в порядке. Поэтому он сам готов взять на себя ответственность и отказаться от определенных вещей", - объяснила врач.