Алкоголь на автозаправках - зачем он там нужен? Нарколог выступила с предложением
Латвии пора отказаться от компромиссов в борьбе с вождением в нетрезвом виде. Врач-нарколог предлагает ввести полный запрет на алкоголь за рулем и убрать спиртное с полок автозаправочных станций. По ее словам, такие меры защитят не только водителей, но и пассажиров.
В Латвии было бы полезно ввести требование о нулевом содержании алкоголя в крови для всех водителей. Кроме того, спиртное вообще не следует продавать на автозаправочных станциях. Такое мнение в интервью порталу Jauns.lv высказала врач-нарколог и когнитивно-поведенческий терапевт Илзе Максима. По ее словам, власти слишком долго откладывают решение вопроса о нулевых промилле, хотя в долгосрочной перспективе такая мера оправданна.
"Я согласна, что это необходимо. Честно говоря, здесь мы наблюдаем робкие попытки торговаться и затягивание времени. Иногда, слушая обсуждения, я понимаю, что введение такого требования повлечет за собой большое количество судебных разбирательств, различных решений и поправок. Но долгосрочная цель того стоит", - заявила специалист.
Люди теряют годы жизни, а власти говорят об экономических потерях
Максима считает, что при обсуждении ограничений слишком часто учитываются интересы индустрии и экономические факторы, причем аргументы порой выглядят совершенно несостоятельными. "Доказательства вреда здоровью и потери человеческих жизней говорят совершенно о другом. Люди теряют годы жизни и так далее, но при этом в качестве аргумента приводятся потери дневных доходов", - отметила врач.
Она выступает за целенаправленные, системные ограничения на государственном уровне. При этом, по ее мнению, не нужно изобретать новые подходы: давно известны факторы и методы, которые следует применять. Однако запреты должны сочетаться с доступностью медицинской помощи, просвещением населения, а также различными альтернативами и возможностями для получения поддержки.
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Врач подчеркнула, что борьба с алкоголизмом не должна сводиться исключительно к лечению зависимых людей и информированию общества. Она считает неправильным откладывать введение нулевых промилле только потому, что пока не удалось в полной мере реализовать другие меры.
"Если мы можем куда-то двигаться, то должны двигаться. Мы не можем жить исключительно запретами, но определять их необходимо четко и конкретно", - заявила Максима. Одновременно, по ее словам, нужно продолжать информировать и обучать общество.
Почему на автозаправках продают алкоголь?
Отдельно нарколог выступила против продажи спиртного на автозаправочных станциях.
"Если мы говорим об угрозах на дорогах, то почему на автозаправочных станциях доступен алкоголь?! Какая связь между ним, вождением и заправкой автомобиля? Абсолютно никакой! Я верю, что там можно поесть, выпить кофе, пообщаться и поболтать", - рассуждает специалист.
По ее словам, автозаправки представляют собой небольшие социальные островки, а в сельской местности иногда и вовсе могут быть единственным таким местом. Однако врач не понимает, зачем там продавать алкоголь, да еще и непосредственно возле касс. "Послание молодежи совершенно ясное: "Употреблять алкоголь за рулем - это вполне приемлемо", - считает Максима.
Люди готовы отказаться от алкоголя за рулем
Нарколог убеждена, что значительная часть общества способна ответственно относиться к подобным ограничениям. "Я бы сказала, что есть часть общества, для которой почти ничего не свято и у которой возникают трудности с критическим мышлением.
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Но я знаю и верю, что есть очень большая часть общества, которая учитывает запреты. Для каждого человека важно быть ответственным и быть уверенным, что ему ничего не угрожает и с ним все будет в порядке. Поэтому он сам готов взять на себя ответственность и отказаться от определенных вещей", - объяснила врач.
По ее мнению, если в Латвии введут нулевые промилле за рулем, многие водители будут соблюдать это требование. В качестве примера она привела сортировку мусора. Когда людям объясняют и аргументируют, зачем это необходимо, большинство готово выполнять установленные правила.
Пациенты благодарны за ограничения продажи алкоголя
Максима также положительно оценила недавно введенные ограничения на торговлю алкоголем в магазинах. По ее словам, пациенты уже неоднократно выражали благодарность за эти изменения. "Да, в какой-то момент это может быть неудобно, и поначалу всегда будет неудобно. Но, честно говоря, от пациентов я слышала только слова благодарности", - рассказала нарколог.
Она привела слова людей, страдающих алкогольной зависимостью, которые отмечают, что новые правила помогают им избежать импульсивных покупок. "Я наконец могу купить семье хлеб, молоко и продукты на ужин. Я могу спокойно зайти вечером в магазин, а система меня защищает. Я понимаю, что могу сделать ошибочный шаг и совершить поступок, которого не хочу, потому что, к сожалению, расстройство может сыграть со мной злую шутку", - пересказала врач отзывы пациентов.
По ее словам, ограничения полезны и для тех, у кого нет алкогольной зависимости: они чаще задумываются, действительно ли им нужно покупать спиртное или сегодня можно обойтись без него и заняться чем-нибудь другим.