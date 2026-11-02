Спите меньше 7 часов? Кардиолог объяснил, чем это грозит вашему сердцу

"Во время сна наш организм восстанавливается. Прежде всего, и это очень важно, снижается частота сердечных сокращений - во время сна сердцебиение обычно достигает самой низкой отметки за сутки. Сердце может отдыхать, сердечная мышца получает кислород. Во время сна обычно также снижается артериальное давление", - объясняет Скриде.