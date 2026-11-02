Спите меньше 7 часов? Кардиолог объяснил, чем это грозит вашему сердцу
Фото: Скриншот видео
Кардиолог Андрис Скриде объяснил, чем плохой сон грозит вашему сердцу.
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Спите меньше 7 часов? Кардиолог объяснил, чем это грозит вашему сердцу

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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Привычка спать меньше семи часов или постоянно просыпаться ночью может иметь серьезные последствия для сердца. Кардиолог Андрис Скриде объяснил, почему недосып повышает риск инфаркта, инсульта и нарушений ритма.

Недостаточный или прерывистый сон в долгосрочной перспективе существенно повышает риск инфаркта, инсульта и различных нарушений сердечного ритма. Об этом в эфире программы "Ārsts atbild" на TV24 рассказал профессор Рижского университета имени Страдиня, основатель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.

Качественный отдых необходим сердечно-сосудистой системе в любом возрасте - от подросткового до пожилого. Однако современный образ жизни и нездоровые привычки все чаще мешают организму полноценно восстанавливаться.

"Во время сна наш организм восстанавливается. Прежде всего, и это очень важно, снижается частота сердечных сокращений - во время сна сердцебиение обычно достигает самой низкой отметки за сутки. Сердце может отдыхать, сердечная мышца получает кислород. Во время сна обычно также снижается артериальное давление", - объясняет Скриде.

По словам кардиолога, ночной отдых дает организму возможность восстановиться. Но если человек спит нерегулярно, часто просыпается или не набирает необходимые семь-восемь часов сна, полноценного восстановления не происходит. В организме активизируются гормоны надпочечников - адреналин и кортизол. В результате повышается артериальное давление, усиливаются тревожность и стресс.

"Если человек спит меньше этих семи-восьми часов, то в долгосрочной перспективе у него повышается вероятность инфаркта, инсульта и различных нарушений сердечного ритма", - предупреждает специалист.

Одним из наиболее опасных нарушений сна Скриде называет апноэ. Это состояние, при котором из-за перекрытия верхних дыхательных путей во время сна на некоторое время останавливается дыхание. Такие паузы могут продолжаться до 30 секунд или даже одной минуты, вызывая нехватку кислорода в организме.

Среди наиболее распространенных признаков апноэ кардиолог перечисляет громкий и нерегулярный храп, который чаще всего замечает партнер, остановки дыхания во сне и внезапные пробуждения с ощущением удушья. Также на проблему могут указывать сильная усталость и сонливость в течение дня, повышенное артериальное давление, нарушения сердечного ритма и головные боли по утрам.

Чтобы улучшить качество сна, Скриде советует пересмотреть повседневные привычки и соблюдать правила гигиены сна. Одним из главных препятствий для полноценного ночного отдыха он считает современные электронные устройства.

"Самый большой враг сна - мобильные телефоны и планшеты. К сожалению, мы привыкли брать их с собой в постель, а первое, что делаем после пробуждения, - смотрим в экран. Чтобы обеспечить здоровый сон, мобильные устройства следует откладывать как минимум за полчаса до того, как ложиться спать", - добавляет кардиолог.

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