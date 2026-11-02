Спите меньше 7 часов? Кардиолог объяснил, чем это грозит вашему сердцу
Привычка спать меньше семи часов или постоянно просыпаться ночью может иметь серьезные последствия для сердца. Кардиолог Андрис Скриде объяснил, почему недосып повышает риск инфаркта, инсульта и нарушений ритма.
Недостаточный или прерывистый сон в долгосрочной перспективе существенно повышает риск инфаркта, инсульта и различных нарушений сердечного ритма. Об этом в эфире программы "Ārsts atbild" на TV24 рассказал профессор Рижского университета имени Страдиня, основатель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.
Качественный отдых необходим сердечно-сосудистой системе в любом возрасте - от подросткового до пожилого. Однако современный образ жизни и нездоровые привычки все чаще мешают организму полноценно восстанавливаться.
"Во время сна наш организм восстанавливается. Прежде всего, и это очень важно, снижается частота сердечных сокращений - во время сна сердцебиение обычно достигает самой низкой отметки за сутки. Сердце может отдыхать, сердечная мышца получает кислород. Во время сна обычно также снижается артериальное давление", - объясняет Скриде.
По словам кардиолога, ночной отдых дает организму возможность восстановиться. Но если человек спит нерегулярно, часто просыпается или не набирает необходимые семь-восемь часов сна, полноценного восстановления не происходит. В организме активизируются гормоны надпочечников - адреналин и кортизол. В результате повышается артериальное давление, усиливаются тревожность и стресс.
"Если человек спит меньше этих семи-восьми часов, то в долгосрочной перспективе у него повышается вероятность инфаркта, инсульта и различных нарушений сердечного ритма", - предупреждает специалист.
Одним из наиболее опасных нарушений сна Скриде называет апноэ. Это состояние, при котором из-за перекрытия верхних дыхательных путей во время сна на некоторое время останавливается дыхание. Такие паузы могут продолжаться до 30 секунд или даже одной минуты, вызывая нехватку кислорода в организме.
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Среди наиболее распространенных признаков апноэ кардиолог перечисляет громкий и нерегулярный храп, который чаще всего замечает партнер, остановки дыхания во сне и внезапные пробуждения с ощущением удушья. Также на проблему могут указывать сильная усталость и сонливость в течение дня, повышенное артериальное давление, нарушения сердечного ритма и головные боли по утрам.
Чтобы улучшить качество сна, Скриде советует пересмотреть повседневные привычки и соблюдать правила гигиены сна. Одним из главных препятствий для полноценного ночного отдыха он считает современные электронные устройства.
"Самый большой враг сна - мобильные телефоны и планшеты. К сожалению, мы привыкли брать их с собой в постель, а первое, что делаем после пробуждения, - смотрим в экран. Чтобы обеспечить здоровый сон, мобильные устройства следует откладывать как минимум за полчаса до того, как ложиться спать", - добавляет кардиолог.