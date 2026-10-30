Как стареть медленнее и чувствовать себя хорошо даже после 80 лет? Советы профессора Даниланса
Прожить долгую жизнь - не единственная цель. Не менее важно сохранять здоровье, бодрость и интерес к жизни даже в преклонном возрасте. Об этом напоминает известный латвийский гастроэнтеролог, профессор Анатолий Даниланс, который и сам старается придерживаться активного образа жизни. 83-летний врач рассказал, какие привычки помогают чувствовать себя лучше с возрастом и на какие тревожные изменения в организме нельзя закрывать глаза.
В рамках цикла встреч Клуба здоровья сениоров "Здоровый сениор – защищенный, активный и информированный!" профессор Анатолий Даниланс поделился советами о том, как сохранить хорошее самочувствие в пожилом возрасте.
"Я не позволяю себе чувствовать себя плохо!" – говорит врач, подчеркивая, что многое зависит от отношения человека к собственному здоровью и повседневным привычкам.
Начать двигаться никогда не поздно
83-летний Анатолий Даниланс и сам придерживается активного образа жизни. Он регулярно посещает тренажерный зал вместе с дочерью и старается как можно больше ходить пешком.
"Вместе с дочерью я регулярно хожу в спортзал. Много гуляю – насколько это возможно, стараюсь всюду добираться пешком! Но во всем нужна осторожность. Если человек до сих пор вел малоподвижный образ жизни, не стоит сразу начинать с марафона", – советует профессор.
По словам врача, с возрастом физические возможности меняются, поэтому важно учитывать свое состояние и не пытаться любой ценой повторять то, что легко давалось 10 или 20 лет назад.
Вместо чрезмерных нагрузок лучше подобрать занятия, которые соответствуют возрасту, физической подготовке и приносят удовольствие. Это могут быть прогулки, плавание, гимнастика или другие виды умеренной активности.
Даниланс также обращает внимание на связь между физической активностью и здоровьем костей. Он упоминает остеокальцин – белок, вырабатываемый костной тканью и участвующий в обменных процессах организма.
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"Много улыбайтесь, тщательно пережевывайте пищу и как следует двигайтесь – это поможет чувствовать себя лучше в повседневной жизни", – призывает врач.
Отсутствие симптомов еще не означает, что человек здоров
Еще одна важная тема, которую затронул профессор, – профилактические обследования. Многие серьезные заболевания могут развиваться годами, практически никак себя не проявляя.
Например, человек может совершенно не чувствовать повышенного уровня холестерина. Даже к высокому артериальному давлению организм иногда приспосабливается настолько, что человек не замечает никаких неприятных ощущений.
"Иногда люди считают: если у меня ничего не болит, значит, к врачу можно не ходить. Но тогда мы можем так и не узнать, что человеку необходимо принимать препараты для снижения давления, которые способны продлить жизнь", – объясняет Даниланс.
При этом профессор подчеркивает, что забота о здоровье не должна полностью перекладываться на плечи медиков. Сам пациент тоже должен участвовать в лечении, соблюдать рекомендации и при необходимости менять привычки.
"Я всегда говорю: если есть проблема, я не буду единственным, кто поможет. Кто будет вторым? Сам человек! Нужно быть готовым участвовать в улучшении собственного здоровья", – отмечает врач.
После 75 лет обследования тоже могут быть необходимы
Даниланс отдельно обращает внимание на важность скрининговых обследований, позволяющих выявлять заболевания на ранних стадиях.
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По его словам, многие ошибочно считают, что если после определенного возраста государство перестает присылать приглашения на профилактические обследования, то проходить их больше не нужно.
"Цель скрининга – выявлять риски в возрастных группах, где определенные заболевания встречаются чаще. Но это не означает, что после 75 лет обследования становятся неактуальными. Не следует думать, что если в определенном возрасте я больше не получаю приглашение на скрининг, то меня это уже не касается", – предупреждает профессор.
При этом необходимость конкретных обследований в пожилом возрасте следует обсуждать с врачом индивидуально, учитывая состояние здоровья, сопутствующие заболевания и возможную пользу диагностики.
Резкая потеря веса – тревожный сигнал
Особое внимание Даниланс советует обращать на изменения массы тела в пожилом возрасте.
По словам профессора, опасным признаком может быть быстрое и необъяснимое похудение. Люди нередко списывают потерю веса на возраст, снижение аппетита или изменение привычек питания, хотя иногда за этим могут скрываться серьезные заболевания. "Очень опасно, если вес резко снижается за короткое время. Это может свидетельствовать в том числе о злокачественном заболевании. Поэтому необходимо обращать внимание на такие изменения, а не объяснять все исключительно потерей аппетита или возрастом", – предупреждает гастроэнтеролог.
В то же время чрезмерная масса тела тоже способна негативно влиять на здоровье. Профессор напоминает, что ожирение повышает риск сердечно-сосудистых нарушений, а также может быть связано с ухудшением когнитивных функций, включая память. Поэтому важно не только следить за весом, но и обращать внимание на его необъяснимые изменения, особенно если они происходят быстро.
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Не стоит мириться с подавленностью и потерей интереса к жизни
Забота о здоровье в пожилом возрасте не ограничивается физическим состоянием. Не менее важную роль играет психологическое благополучие.
Хронические заболевания, тревожные новости, переживания и постоянный стресс могут постепенно приводить к эмоциональному истощению, подавленности и депрессии.
Однако, как подчеркивает Даниланс, не следует воспринимать плохое психологическое состояние как неизбежную часть старения.
"Различные факторы – хронические заболевания, события в мире, переживания, стресс – влияют и на наше психическое здоровье. Они могут вызывать истощение, подавленность и депрессию, которая достаточно распространена. Но я призываю не мириться с этим", – говорит врач.
По его словам, в некоторых случаях необходима медикаментозная помощь, однако иногда улучшить состояние помогают изменения образа жизни, прежде всего регулярная физическая активность. "Справившись с нарушениями психического здоровья, мы можем вернуть себе радость жизни", – подчеркивает профессор.
Общение с близкими тоже помогает сохранять здоровье
Еще один совет Даниланса касается социальной активности. Врач убежден, что с возрастом особенно важно не замыкаться в себе и продолжать общаться с окружающими.
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Встречи с родственниками, друзьями, участие в различных мероприятиях и совместные занятия помогают поддерживать интерес к жизни и противостоять одиночеству.
"Нужно держаться вместе, общаться друг с другом – это облегчает жизнь", – напоминает профессор.
При этом он призывает заботиться не только о собственном психологическом состоянии, но и обращать внимание на близких людей, особенно если они живут одни или постепенно отказываются от привычного общения.
Главное – не зацикливаться на возрасте
Сам Даниланс убежден, что количество прожитых лет не должно становиться главным ориентиром в жизни человека. Гораздо важнее то, как он себя чувствует, сохраняет ли любопытство, активность и желание радоваться каждому дню.
Профессор даже процитировал шутливую песню о том, что, несмотря на трость в руке, сердце остается молодым, а дух – крепким. Врач призвал пожилых людей сохранять чувство юмора, хорошее настроение и не отказываться от любимых занятий только из-за возраста.