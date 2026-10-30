Как стареть медленнее и чувствовать себя хорошо даже после 80 лет? Советы профессора Даниланса

По словам профессора, опасным признаком может быть быстрое и необъяснимое похудение. Люди нередко списывают потерю веса на возраст, снижение аппетита или изменение привычек питания, хотя иногда за этим могут скрываться серьезные заболевания. "Очень опасно, если вес резко снижается за короткое время. Это может свидетельствовать в том числе о злокачественном заболевании. Поэтому необходимо обращать внимание на такие изменения, а не объяснять все исключительно потерей аппетита или возрастом", – предупреждает гастроэнтеролог.