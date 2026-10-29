Измерь свое артериальное давление! Тестируем умные часы Huawei Watch D3
Умные часы уже приучили нас регулярно следить за своим здоровьем. Но новые Huawei Watch D3 предлагают нечто особенное - возможность быстро и просто измерять артериальное давление.
Я достиг того возраста, который принято называть средним, а это время, когда человек обычно начинает уделять больше внимания своему здоровью. Гимнастика, прогулки на свежем воздухе, умеренность в гастрономических удовольствиях и все в таком духе. И, конечно, периодические визиты к врачу, во время которых один из обязательных пунктов - измерение артериального давления. Врач также рекомендует время от времени измерять его самостоятельно дома.
Устройства для домашнего измерения давления давно не новинка, но по удобству и простоте Huawei Watch D3 превосходят их все. При использовании обычного тонометра приходится оборачивать плечо или предплечье широкой манжетой, подключать ее к прибору, который тихонько жужжит, выполняя свои магические измерения. С умными часами никаких дополнительных действий не требуется, если они уже надеты на руку. Просто нажимаешь кнопку - и все готово! Но давайте проверим на практике, можно ли доверять полученным показателям.
Умные часы против обычного тонометра
У этих умных часов Huawei прямоугольный корпус и широкий прорезиненный ремешок. Он немного шире, чем у других моделей, а с внутренней стороны с одного края имеет двойной слой. Именно там находится механизм, который затягивает ремешок, как манжету обычного медицинского тонометра.
При этом есть одно важное правило ношения часов: ремешок нужно затянуть довольно туго. В противном случае во время измерения он не сможет как следует сжаться, и результаты будут неточными. Я привык носить часы с более свободным ремешком, поэтому пришлось немного адаптироваться. Впрочем, ничего особенного в этом нет.
Пару лет назад мне довелось побывать в исследовательском центре Huawei в Хельсинки, поэтому я знаю, что за всеми функциями умных часов, связанными со спортом и мониторингом здоровья, стоят серьезные научные разработки и многолетние исследования. И все же трудно поверить, что часы способны измерять давление с той же точностью, что и специальный прибор.
Во время того визита в лабораторию мне тоже удалось испытать одни из первых умных часов с функцией измерения давления. Тогда у меня возникло ощущение, что результаты не совсем точны. Но это было лишь субъективное впечатление, поскольку возможности сравнить показатели с другими измерениями у меня не было. Теперь такая возможность появилась: дома в шкафчике у меня стоит полноценный тонометр. Измерим давление обоими устройствами и посмотрим, отличаются ли результаты!
Приступая к тесту, я вновь убедился в очевидной истине: умные часы несравнимо удобнее большого прибора. Не говоря уже о том, что обычный тонометр с собой каждый день не потаскаешь, поэтому контрольные измерения приходится делать значительно реже.
Впрочем, часы в этом отношении, пожалуй, даже немного перегибают палку. Когда я получил их на тестирование, они были настроены так, что каждый час настойчиво предлагали измерить давление. Мне это показалось слишком частым, поэтому я сократил количество контрольных измерений. Но здесь каждый решает сам. В любом случае часы позволяют собрать такую обширную статистику, что семейный врач от обилия данных может даже немного растеряться.
Время измерения у обоих устройств примерно одинаковое, но начать процедуру с часами проще: они уже на руке, поэтому достаточно открыть соответствующий раздел меню на экране и запустить измерение.
В отличие от обычного тонометра, при использовании которого руку рекомендуют держать согнутой на столе или на коленях, здесь ее тоже нужно согнуть, но при этом положить на грудь так, чтобы она почти касалась противоположного плеча. И уже через некоторое время на экране появляются данные об артериальном давлении и пульсе.
Не буду вдаваться в подробности собственных показателей здоровья, но могу сказать, что результаты измерения пульса практически полностью совпали у умных часов и обычного тонометра. А вот показатели давления немного отличались: часы показывали чуть более низкие значения, но разница была несущественной!
Впрочем, это вовсе не означает, что истина в последней инстанции принадлежит обычному тонометру. Бывало, что давление, измеренное врачом, у меня тоже оказывалось ниже, чем при измерении домашним прибором. Поэтому в целом я бы сказал, что показаниям умных часов действительно можно доверять и они достаточно точны. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Европе D3 сертифицированы как медицинское устройство.
Полноценный мониторинг здоровья
Для многих важно и то, что дизайн часов остается повседневным и не сообщает окружающим издалека: вот человек, одержимый своим здоровьем, который только и делает, что измеряет давление. Прямоугольный корпус темного, белого или золотистого цвета, толщина всего 11,3 мм, вес - 75 граммов, оснащены ярким 1,92-дюймовым AMOLED-дисплеем. Помимо измерения артериального давления, здесь есть целый ряд привычных функций мониторинга здоровья: пульсометр, измерение уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна. Результатами измерений можно делиться с членами семьи, а также настроить оповещение на случай, если показатели будут свидетельствовать о серьезных проблемах. Давление можно и даже желательно измерять перед физическими нагрузками, чтобы случайно не переусердствовать с тренировками.
Если говорить о спорте, то умные часы предлагают несколько специальных программ для тренировок и мониторинга активности - для бега, лыжного спорта и гольфа. А вот водные виды спорта в этот список не входят, поскольку эта модель умных часов не дружит с водой. Об этом стоит помнить!
Еще один важный нюанс: аккумулятор у этих часов работает меньше, чем у других моделей, - в среднем шесть дней. Причина в том, что измерение артериального давления требует сравнительно много энергии.
Зато никуда не исчезли привычные функции умных часов: возможность получать SMS, отвечать на телефонные звонки и совершать бесконтактные платежи с помощью Curve Pay. На экране также периодически появляется дружелюбная панда Huawei, которая предлагает выполнить простые упражнения и напоминает, что пора оторваться от стула и немного подвигаться.
Само собой, умные часы легко подключаются как к устройствам на Android, так и к iOS.
Huawei Watch D3 стоят 449 евро. Однако при покупке во время акции в подарок можно получить умные весы Huawei Scale 3.