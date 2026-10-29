Измерь свое артериальное давление! Тестируем умные часы Huawei Watch D3

Для многих важно и то, что дизайн часов остается повседневным и не сообщает окружающим издалека: вот человек, одержимый своим здоровьем, который только и делает, что измеряет давление. Прямоугольный корпус темного, белого или золотистого цвета, толщина всего 11,3 мм, вес - 75 граммов, оснащены ярким 1,92-дюймовым AMOLED-дисплеем. Помимо измерения артериального давления, здесь есть целый ряд привычных функций мониторинга здоровья: пульсометр, измерение уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна. Результатами измерений можно делиться с членами семьи, а также настроить оповещение на случай, если показатели будут свидетельствовать о серьезных проблемах. Давление можно и даже желательно измерять перед физическими нагрузками, чтобы случайно не переусердствовать с тренировками.