Зуб разболелся в субботу? Где в Риге можно получить срочную помощь стоматолога

Взрослым экстренная помощь оказывается на платной основе. Дети могут получить ее бесплатно в острых ситуациях, например, когда необходимо удалить зуб, если на месте есть специалист, способный выполнить эту процедуру. Если такого специалиста нет, пациенту предложат другое время для приема. Другие виды лечения и процедуры, не связанные с экстренными случаями, для детей также платные, отметили в учреждении.