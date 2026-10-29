Зуб разболелся в субботу? Где в Риге можно получить срочную помощь стоматолога
Зубная боль не всегда может подождать до понедельника. В Институте стоматологии сообщили, что по субботам принимают пациентов с острыми проблемами полости рта, однако есть важные нюансы.
В Институте стоматологии Рижского университета имени Страдиня (RSU) пациенты могут получить экстренную стоматологическую помощь и по субботам - с 9:00 до 15:00. Помощь оказывают в ситуациях, когда зубная боль или другие острые проблемы со здоровьем полости рта требуют безотлагательной оценки специалиста.
В институте подчеркивают, что в субботу принимают только пациентов с острыми проблемами. Плановые консультации, профилактические осмотры и заранее запланированные лечебные процедуры в этот день недоступны.
Экстренная помощь может потребоваться, например, при сильной зубной боли, травме или других внезапно возникших проблемах с полостью рта.
Взрослым экстренная помощь оказывается на платной основе. Дети могут получить ее бесплатно в острых ситуациях, например, когда необходимо удалить зуб, если на месте есть специалист, способный выполнить эту процедуру. Если такого специалиста нет, пациенту предложат другое время для приема. Другие виды лечения и процедуры, не связанные с экстренными случаями, для детей также платные, отметили в учреждении.
В институте поясняют, что своевременное обращение к специалисту позволяет оценить серьезность проблемы и определить необходимое лечение.
Перед посещением пациентов просят связаться с институтом по телефону 67455586, чтобы уточнить порядок приема и выяснить, можно ли получить необходимую помощь.