Какие показатели щитовидной железы должны насторожить? Объясняет эндокринолог Рижской 1-й больницы
Рецепторы гормонов щитовидной железы есть во всем организме, поэтому важно не оставлять без внимания изменения в результатах анализов. Хотя генетическая предрасположенность играет большую роль в развитии заболеваний щитовидной железы, женщины страдают ими чаще мужчин. Объясняет эндокринолог Рижской 1-й больницы Ирина Курило.
Что управляет щитовидной железой?
В список лабораторных анализов семейный врач чаще всего включает проверку ТТГ - тиреотропного гормона, который вырабатывается гипофизом. Рецепторы ТТГ находятся только в щитовидной железе, поэтому этот гормон управляет работой небольшого органа.
Если уровень ТТГ изменен, необходимо без промедления повторно обратиться к семейному врачу или эндокринологу. В зависимости от того, ниже или выше нормы показатель, врач назначит дополнительные анализы.
О чем свидетельствуют изменения ТТГ? Если уровень ТТГ снижен, гормонов щитовидной железы слишком много, и мозг таким образом сигнализирует, что железе следует работать менее активно. Обычно это указывает на гиперфункцию щитовидной железы. Если же ТТГ выше нормы, это сигнал о том, что щитовидная железа должна работать активнее и вырабатывать больше гормонов.
Дополнительные анализы
Если уровень ТТГ выходит за пределы нормы, лечение не начинают сразу, поскольку измененный показатель не всегда означает, что щитовидная железа не может работать нормально. Поэтому следующий шаг - проверить уровни свободных Т4 и Т3. Т4 - это гормон тироксин, который вырабатывает щитовидная железа. Затем организм преобразует часть Т4 в Т3.
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Рецепторы Т3 есть практически во всем организме, поэтому этот гормон влияет на обмен веществ, температуру тела, сердечно-сосудистую, репродуктивную и другие системы органов.
Уровень Т4 позволяет диагностировать нарушения функции щитовидной железы. Если ТТГ повышен, а Т4 снижен, это свидетельствует о гипотиреозе - наиболее распространенном заболевании щитовидной железы. Если же ТТГ снижен, а Т4 повышен, диагностируют гипертиреоз.
При измененных показателях эндокринолог проверит также уровень специфических антител. При подозрении на аутоиммунное заболевание щитовидной железы врач назначит анализ на антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО). По словам специалиста, этот анализ достаточно выполнить один раз в жизни, чтобы установить диагноз.
Если ТТГ снижен, иногда проверяют антитела к рецепторам ТТГ (TRAb).
Бывают ситуации, когда ТТГ повышен, но Т3 и Т4 находятся в пределах нормы, антител нет, а УЗИ щитовидной железы не выявляет патологических изменений. Если при этом у человека отсутствуют симптомы заболевания, лечить только результаты анализов не следует.
В такой ситуации стоит обратить внимание на уровень ферритина и селена в крови, поскольку слишком низкое содержание этих веществ может влиять на уровень ТТГ.
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Слишком мало гормонов
Симптомы и лечение гипотиреоза существенно отличаются от симптомов и лечения гипертиреоза.
При гипотиреозе могут наблюдаться отеки, усталость и упадок сил, выпадение волос, сухость кожи, увеличение веса из-за задержки жидкости, запоры, нарушения менструального цикла и трудности с зачатием.
Единственный научно доказанный метод лечения гипотиреоза - прием синтетического гормона щитовидной железы. Некоторые люди носят янтарные бусы, полагая, что они помогают регулировать работу щитовидной железы, однако ни янтарь, ни пищевые добавки не влияют на уровень гормонов.
Эндокринолог подбирает дозу синтетического гормона с учетом веса пациента. Также учитываются возраст, состояние сердца, причина заболевания и наличие беременности.
По результатам анализа на ТТГ можно определить, подходит ли назначенная доза.
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Препарат необходимо принимать утром натощак, за 30-40 минут до завтрака, запивая водой. Кофе можно пить только во время завтрака, не раньше.
Если человек принимает препараты железа или кальция, а также лекарства для снижения кислотности желудка, их следует принимать не ранее чем через четыре часа после синтетического гормона щитовидной железы. В противном случае его усвоение ухудшается.
Если человек быстро набрал вес или, наоборот, значительно похудел, возможно, дозу гормона придется изменить.
Большинству пациентов приходится принимать эти препараты всю жизнь.
Некоторые опасаются, что синтетический гормон щитовидной железы способствует набору веса. Однако правильно подобранная доза не влияет на массу тела.
Слишком много гормонов
При гипертиреозе могут наблюдаться учащенный пульс, аритмия, повышение температуры тела, дрожание рук, резкое снижение веса и диарея.
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Причины могут быть разными: чрезмерное увеличение щитовидной железы с усиленной выработкой гормонов, болезнь Грейвса - аутоиммунное заболевание щитовидной железы, а также отдельные узлы, которые дополнительно вырабатывают гормоны.
Существует несколько способов лечения гипертиреоза. Чаще всего применяют препараты, блокирующие выработку гормонов щитовидной железы. Иногда люди ошибочно полагают, что для этой цели используют гормональные препараты.
При более тяжелых формах гипертиреоза может потребоваться удаление щитовидной железы или лечение радиоактивным йодом. Последний метод позволяет воздействовать на ткань щитовидной железы без хирургического вмешательства. Выбор метода лечения зависит от причины заболевания и его тяжести.