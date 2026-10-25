Какие показатели щитовидной железы должны насторожить? Объясняет эндокринолог Рижской 1-й больницы

О чем свидетельствуют изменения ТТГ? Если уровень ТТГ снижен, гормонов щитовидной железы слишком много, и мозг таким образом сигнализирует, что железе следует работать менее активно. Обычно это указывает на гиперфункцию щитовидной железы. Если же ТТГ выше нормы, это сигнал о том, что щитовидная железа должна работать активнее и вырабатывать больше гормонов.