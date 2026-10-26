После 40 лет руки стали "слишком короткими"? 5 важных вопросов о прогрессивных очках
Приходится отодвигать телефон подальше, искать более яркий свет, чтобы прочитать меню в ресторане, или снимать очки для чтения, когда нужно посмотреть вдаль? После 40 лет такие ситуации знакомы многим. Почему меняется зрение и действительно ли теперь нужны несколько пар очков? Современные оптические технологии предлагают более удобное решение — прогрессивные очки, позволяющие чётко видеть на разных расстояниях.
Как работают прогрессивные очковые линзы, насколько легко к ним привыкнуть и на что обратить внимание при выборе наиболее подходящего решения? Мы собрали ответы главного оптометриста Fielmann Велты Лейете на пять вопросов, которые помогут лучше понять преимущества прогрессивных очков.
1. Почему после 40 лет становится трудно читать мелкий текст?
Первые изменения обычно проявляются в самых привычных ситуациях. Книгу хочется держать подальше от глаз, ценники в магазине кажутся слишком мелкими, а для вечернего чтения требуется более яркое освещение.
Это явление называется пресбиопией, или возрастной дальнозоркостью. Это естественное возрастное изменение зрения, которое обычно становится заметным после 40 лет. С возрастом естественный хрусталик глаза постепенно теряет эластичность, поэтому глазам становится сложнее фокусироваться на предметах, расположенных вблизи.
Важно понимать, что пресбиопия — не заболевание. Она возникает не только у тех, кто уже носит очки, но и у людей, которые всю жизнь хорошо видели.
Поначалу эти изменения удаётся компенсировать, отодвигая текст подальше или увеличивая освещение. Однако по мере развития пресбиопии всё чаще требуется коррекция зрения.
2. Могут ли одни очки действительно заменить и очки для чтения, и очки для дали?
Да. Именно для этого созданы прогрессивные очковые линзы, объединяющие коррекцию зрения на разных расстояниях. В отличие от обычных однофокальных линз, оптическая сила которых одинакова по всей поверхности, в прогрессивных линзах она изменяется постепенно.
Верхняя часть линзы предназначена для зрения вдаль, средняя — для промежуточных расстояний, например экрана компьютера, а нижняя помогает чётко видеть текст в книге или на экране телефона.
Переход между этими зонами плавный, без видимой разделительной линии. Внешне прогрессивные очки ничем не отличаются от обычных очков для коррекции зрения.
Например, во время вождения необходимо чётко видеть дорогу, затем приборную панель, а после остановки — прочитать сообщение на телефоне. Прогрессивные линзы позволяют использовать разные зоны зрения, не меняя очки.
3. Правда ли, что к прогрессивным очкам сложно привыкнуть?
Это один из самых распространённых вопросов, особенно среди тех, кто впервые выбирает прогрессивные линзы.
В начале использования глазам и мозгу необходимо адаптироваться к новому способу работы с различными оптическими зонами. Например, при чтении взгляд направляется через нижнюю часть линзы, а при взгляде вдаль — через верхнюю.
Из-за особенностей оптической конструкции по бокам прогрессивных линз могут присутствовать участки с менее чётким изображением. Поэтому поначалу, чтобы рассмотреть предмет сбоку, иногда приходится поворачивать голову, а не только переводить взгляд.
Период адаптации индивидуален. Некоторые люди привыкают к новым очкам за несколько дней, другим требуется несколько недель.
Большое значение имеют точная проверка зрения, подходящая оправа, конструкция линз и индивидуальные измерения для их правильной центровки. Именно поэтому прогрессивные очки не стоит выбирать, ориентируясь исключительно на диоптрии.
4. Почему одни прогрессивные очки стоят значительно дороже других?
Две прогрессивные линзы могут выглядеть практически одинаково, однако их оптическая конструкция и обеспечиваемый зрительный комфорт могут существенно различаться.
Один из важнейших факторов — дизайн линзы. Именно он определяет ширину зон чёткого зрения на разных расстояниях и удобство переключения взгляда между ними.
В более простых прогрессивных линзах зоны чёткого зрения могут быть уже, тогда как современные индивидуализированные линзы высокого класса позволяют точнее учитывать зрительные потребности человека, выбранную оправу и положение очков на лице.
Например, прогрессивные очковые линзы Varilux® представляют собой одно из современных решений для коррекции пресбиопии. Различные поколения и конструкции Varilux® разработаны для обеспечения чёткого и комфортного зрения на разных расстояниях с использованием современных технологий оптического дизайна.
При этом самые дорогие линзы не обязательно будут лучшим выбором для каждого человека. Зрительные потребности человека, который большую часть дня работает за компьютером, могут существенно отличаться от потребностей водителя или специалиста, чья работа связана с постоянным движением.
Поэтому при выборе прогрессивных очков важна не только цена, но и то, насколько точно линзы соответствуют повседневным потребностям конкретного человека.
5. Как понять, какие прогрессивные очки подойдут именно мне?
Первый шаг — профессиональная проверка зрения. Однако при подборе прогрессивных очков одного определения диоптрий недостаточно.
Оптометрист должен оценить зрение на разных расстояниях, совместную работу обоих глаз и необходимую дополнительную оптическую силу для чтения. Не менее важен разговор о повседневных привычках.
Вы проводите большую часть дня в офисе? Часто водите автомобиль? Много работаете с документами? Планируете носить очки постоянно?
Ответы помогают выбрать наиболее подходящую конструкцию прогрессивных линз. Затем проводятся точные измерения, позволяющие определить правильное положение линз относительно глаз и выбранной оправы.
Важен и выбор самой оправы. Не все модели одинаково подходят для прогрессивных линз, поскольку для размещения различных оптических зон необходима достаточная высота.
Правильно подобранные прогрессивные очки способны заметно упростить повседневную жизнь: больше не нужно постоянно искать очки для чтения, менять несколько пар или мириться с тем, что однофокальные линзы больше не обеспечивают чёткого зрения на всех необходимых расстояниях.
Где проверить зрение и подобрать прогрессивные очки?
Если вы замечаете, что для чтения всё чаще приходится отодвигать текст, привычные очки перестали обеспечивать комфортное зрение или в течение дня приходится пользоваться несколькими парами, стоит обратиться к специалисту.
В салонах оптики Fielmann можно пройти профессиональную проверку зрения и индивидуальный подбор прогрессивных очковых линз. Специалисты помогут найти решение с учётом особенностей зрения и образа жизни, в том числе подобрать прогрессивные линзы Varilux®.