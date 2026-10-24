Скрытые признаки приближающейся менопаузы: изменения, которые замечают далеко не все женщины

Главное: приближение менопаузы не всегда начинается с приливов жара. Иногда первыми сигналами становятся нарушения сна, изменения настроения, цикла или сексуального комфорта. Но ни один из этих признаков по отдельности не позволяет установить причину. Если перемены сохраняются и влияют на качество жизни, лучше обсудить их со специалистом, чем автоматически списывать на возраст.