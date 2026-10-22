Check-up за 1-3 дня: как устроена комплексная проверка здоровья и кому она нужна

При этом врача особенно радует отношение к здоровью молодого поколения. Все больше людей около 30 лет воспринимают профилактические обследования как естественную часть заботы о себе. Многие из них учились за границей, где регулярные проверки здоровья считаются привычной практикой, и теперь хотят продолжать ее в Латвии.