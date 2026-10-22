Check-up за 1-3 дня: как устроена комплексная проверка здоровья и кому она нужна
В современном ритме жизни забота о здоровье нередко отходит на второй план. Многие обращаются к врачу лишь тогда, когда появляются боли или другие тревожные симптомы. Между тем комплексная проверка организма, или check-up, позволяет оценить состояние здоровья в целом и обнаружить возможные заболевания еще до появления первых признаков. Причем пройти такую диагностику можно всего за несколько дней, а иногда даже за один день.
О том, как организована комплексная проверка здоровья, кому она особенно полезна и какие заболевания помогает выявить, рассказывает врач внутренней медицины Объединения центров здоровья (VCA), руководитель дневного стационара Aura Premium Инга Орлеане.
Что может рассказать организм еще до появления симптомов?
Главное преимущество комплексной проверки здоровья - возможность своевременно обнаружить заболевания и при необходимости начать лечение, не дожидаясь ухудшения самочувствия. В зависимости от выбранной программы обследования можно пройти за один, два или три дня. При необходимости график составляется индивидуально, с учетом состояния здоровья и возможностей пациента.
Обычно обследования проходят по определенному расписанию. Чтобы человеку не приходилось проводить время в коридорах между процедурами, при необходимости ему предоставляют палату дневного стационара. Утром пациент приезжает в клинику, проходит назначенные обследования, при необходимости получает процедуры, отдыхает, а во второй половине дня отправляется домой.
Если требуется большое количество исследований или необходимо дождаться результатов анализов, проверка может занять больше времени.
По словам Инги Орлеане, особенно часто такой формат выбирают люди с напряженным рабочим графиком, которые ценят свое время и хотят как можно быстрее выяснить причины плохого самочувствия. Нередко комплексную диагностику назначают неврологи, кардиологи, пульмонологи и другие специалисты.
"Мы видим, что полную проверку здоровья часто выбирают активные люди, которые ценят свое время, хотят быстро установить причину заболевания и начать лечение. Некоторые пациенты проходят такие обследования уже на протяжении десяти лет. В отдельных случаях мы выявляли гепатит C, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, даже ВИЧ", - рассказывает врач.
Она вспоминает и случай женщины, которая планировала беременность, однако во время обследования у нее обнаружили патологию сердца. Беременность пришлось отложить, но после успешного лечения женщина смогла стать матерью.
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При этом Орлеане подчеркивает, что выбор программы обследования лучше доверить врачу, а не искусственному интеллекту, к советам которого сегодня все чаще обращаются пациенты.
Почему не стоит ждать первых тревожных симптомов?
По наблюдениям врача, чаще всего на комплексную проверку здоровья записываются люди в возрасте от 40 до 55 лет. Именно в этот период начинают появляться первые жалобы: боли, слабость, одышка, снижение выносливости и другие изменения самочувствия.
Однако гораздо лучше проходить необходимые профилактические обследования еще до появления симптомов.
"Я всегда напоминаю пациентам, что не стоит доводить себя до инфаркта. Неразумно надеяться на лучшее и говорить, что начнешь лечиться уже после того, как это случится", - отмечает Инга Орлеане.
По ее словам, у некоторых пациентов среднего возраста к уже имеющимся хроническим заболеваниям добавляются новые. Именно во время обследований их удается обнаружить на ранних стадиях.
При этом врача особенно радует отношение к здоровью молодого поколения. Все больше людей около 30 лет воспринимают профилактические обследования как естественную часть заботы о себе. Многие из них учились за границей, где регулярные проверки здоровья считаются привычной практикой, и теперь хотят продолжать ее в Латвии.
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Молодые люди также внимательнее относятся к наследственным рискам. Например, если у близких родственников были онкологические заболевания, это становится дополнительным поводом обратиться к специалистам и обсудить необходимые обследования.
Проверку здоровья даже дарят на день рождения
По словам Орлеане, комплексная диагностика постепенно становится не только способом позаботиться о себе, но и необычным подарком близким. В практике врача был случай, когда бабушка и дедушка подарили внуку комплексную проверку здоровья на 18-летие. А руководитель одной компании, самостоятельно пройдя такое обследование и оценив его пользу, решила сделать аналогичный подарок своим сотрудникам на Рождество.
С чего начинается комплексное обследование?
Для прохождения комплексной проверки здоровья в клиниках VCA направление семейного врача или другого специалиста не требуется.
На первый прием желательно взять с собой имеющиеся медицинские выписки, заключения врачей и результаты предыдущих анализов. Если для определенных обследований необходима специальная подготовка, об этом пациента информируют при записи.
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Любая комплексная проверка начинается с консультации врача-интерниста - специалиста по внутренним болезням.
Врач оценивает общее состояние пациента, проводит осмотр, проверяет основные показатели здоровья, определяет риски сердечно-сосудистых заболеваний и составляет индивидуальную программу диагностики.
Часть обследований одинакова для мужчин и женщин, однако программа также включает исследования, учитывающие особенности пола, возраст, имеющиеся заболевания и другие индивидуальные факторы.
Какие анализы и обследования могут входить в программу?
Комплексная проверка здоровья может включать широкий спектр лабораторных и диагностических исследований.
Среди лабораторных анализов - общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, анализ кала, определение показателей работы поджелудочной железы и другие исследования.
В зависимости от показаний пациенту могут назначить ультразвуковое исследование, доплерографию сосудов, гастроскопию, колоноскопию, рентгенографию, магнитно-резонансную томографию, электрокардиограмму, эхокардиографию и другие диагностические процедуры. При этом перечисленные исследования не обязательно нужны каждому человеку. Их необходимость определяется врачом с учетом возраста, жалоб, факторов риска и медицинской истории пациента.
Какие обследования предусмотрены для женщин и мужчин?
Для женщин комплексная программа может включать консультацию гинеколога и обследования, направленные на оценку состояния репродуктивной системы и выявление возможных заболеваний, в том числе онкологических.
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Во время приема врач проводит осмотр, при необходимости выполняет гинекологическое УЗИ и берет образцы для цитологического и бактериологического исследований. Также программа может предусматривать ультразвуковое исследование молочных желез или маммографию - в зависимости от возраста пациентки и медицинских показаний.
Для мужчин предусмотрена консультация уролога. Специалист оценивает состояние мочевыделительной и репродуктивной систем, обращает внимание на возможные нарушения эректильной функции и риски урологических заболеваний.
При необходимости проводится оценка риска заболеваний предстательной железы, в том числе рака простаты и доброкачественной гиперплазии. В программу может входить анализ крови на простатспецифический антиген.
Что происходит после завершения проверки?
Комплексное обследование завершается повторной консультацией того же врача-интерниста, который принимал пациента в первый день. Специалист анализирует результаты исследований, объясняет выявленные изменения и дает рекомендации по дальнейшему наблюдению, профилактике или лечению.
Пациент получает медицинскую выписку, результаты анализов и обследований, а также индивидуальные рекомендации. Если обнаружены проблемы со здоровьем, при необходимости можно сразу записаться к профильному специалисту, чтобы не откладывать начало лечения.
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Одно из главных преимуществ комплексной диагностики, по словам Инги Орлеане, заключается в индивидуальном подходе. Для каждого пациента подбирается подходящая программа обследований, а при необходимости исследования проводятся в разных клиниках.
После первой комплексной проверки врач также определяет, когда и какие обследования стоит повторить.
При этом универсального графика для всех не существует: частота и объем профилактических исследований зависят от возраста, состояния здоровья, наследственности и индивидуальных факторов риска.