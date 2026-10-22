Одна привычка перед сном мешает организму восстанавливаться: что советует кардиолог
Недостаточный или прерывистый сон в долгосрочной перспективе значительно повышает риск инфаркта, инсульта и различных нарушений сердечного ритма. Об этом в программе TV24 "Ārsts atbild" рассказал профессор Рижского университета имени Страдиня, кардиолог, основатель клиники Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.
Качественный отдых крайне важен для сердечно-сосудистой системы в любом возрасте, начиная с подросткового и заканчивая пожилым. Однако современный образ жизни и вредные привычки все чаще мешают организму полноценно восстанавливаться.
"Во время сна организм человека восстанавливается, частота сердечных сокращений достигает самого низкого уровня за сутки, позволяя сердцу полноценно отдохнуть. Сердечная мышца получает кислород, а артериальное давление снижается", - объясняет кардиолог.
По словам Скриде, если человек спит нерегулярно или менее 7-8 часов, организм не успевает восстановиться. В результате активизируется выработка гормонов стресса - адреналина и кортизола, что способствует повышению артериального давления, тревожности и хроническому стрессу.
Одним из наиболее опасных нарушений сна кардиолог называет апноэ сна. Это расстройство дыхания, при котором из-за перекрытия верхних дыхательных путей у спящего человека периодически останавливается дыхание. Такие паузы могут продолжаться от 30 секунд до минуты, вызывая недостаток кислорода в организме.
Скриде перечисляет основные признаки апноэ сна: громкий и нерегулярный храп, который чаще всего замечает партнер, остановки дыхания во сне, внезапные пробуждения с ощущением удушья, сильная усталость и сонливость в течение дня, повышенное артериальное давление, аритмия и утренние головные боли.
Чтобы улучшить качество сна, кардиолог советует пересмотреть повседневные привычки и соблюдать правила гигиены сна. Главным современным препятствием для полноценного отдыха он считает электронные устройства. "Главные враги сна - мобильные телефоны и планшеты. К сожалению, мы привыкли брать их с собой в постель, а первое, что делаем после пробуждения, - смотрим на экран. Чтобы обеспечить здоровый сон, мобильные устройства следует откладывать как минимум за полчаса до отхода ко сну", - подчеркивает кардиолог.