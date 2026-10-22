Одна привычка перед сном мешает организму восстанавливаться: что советует кардиолог

Чтобы улучшить качество сна, кардиолог советует пересмотреть повседневные привычки и соблюдать правила гигиены сна. Главным современным препятствием для полноценного отдыха он считает электронные устройства. "Главные враги сна - мобильные телефоны и планшеты. К сожалению, мы привыкли брать их с собой в постель, а первое, что делаем после пробуждения, - смотрим на экран. Чтобы обеспечить здоровый сон, мобильные устройства следует откладывать как минимум за полчаса до отхода ко сну", - подчеркивает кардиолог.