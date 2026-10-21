Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее, даже если выпили совсем немного?
Бокал вина, после которого раньше легко удавалось проснуться утром, со временем может обернуться головной болью, слабостью и разбитостью. Но дело не обязательно в том, что организм стал медленнее перерабатывать алкоголь.
Та же порция может действовать сильнее
С возрастом у многих людей уменьшается доля мышечной ткани и воды в организме. Алкоголь распределяется в воде, поэтому одна и та же порция может привести к более высокой концентрации алкоголя в крови, чем раньше. В результате человек быстрее чувствует опьянение и сильнее ощущает его последствия. Однако это происходит не у всех и зависит не только от возраста, но и от веса, пола, состояния здоровья и количества выпитого.
Кроме того, привычная порция может оказаться больше, чем кажется. Бокалы отличаются по объему, а крепость вина, пива и коктейлей бывает разной. Даже если человек пьет меньше, чем раньше, количество чистого алкоголя может оставаться значительным.
Плохой сон и лекарства добавляют неприятных последствий
Алкоголь мешает нормальному сну: человек может быстрее заснуть, но ночью чаще просыпается и хуже отдыхает. С возрастом сон и без того нередко становится более чутким, поэтому после выпивки наутро сильнее ощущаются усталость, раздражительность и трудности с концентрацией. Национальный институт по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США отмечает, что возрастные изменения сна и организма могут усиливать воздействие алкоголя.
Еще один фактор - лекарства. Некоторые обезболивающие, снотворные, успокоительные и средства от аллергии могут опасно взаимодействовать с алкоголем или усиливать сонливость, головокружение и тошноту. С возрастом люди чаще принимают несколько препаратов одновременно, поэтому важно проверять инструкцию и уточнять у врача или фармацевта, совместимы ли они с алкоголем.
Возраст не гарантирует более тяжелое похмелье
Исследования не подтверждают, что похмелье у всех людей обязательно становится тяжелее с годами. В крупном опросе более 51 тысячи человек похмелье после обильного употребления алкоголя чаще отмечали молодые участники. Другое исследование также обнаружило снижение средней тяжести похмелья с возрастом. Это не отменяет того, что конкретный человек может стать чувствительнее к привычной порции, но показывает: универсального правила нет.
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Похмелье связано не только с потерей жидкости: на него влияют нарушения сна, реакция организма на алкоголь и продукты его распада. Поэтому стакан воды может помочь утолить жажду, но не гарантирует, что наутро не будет плохо. Если даже небольшая порция стала регулярно вызывать необычно сильное недомогание, стоит обратить внимание на лекарства и состояние здоровья и обсудить это с врачом.