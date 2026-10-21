Почему с возрастом похмелье переносится тяжелее, даже если выпили совсем немного?

С возрастом у многих людей уменьшается доля мышечной ткани и воды в организме. Алкоголь распределяется в воде, поэтому одна и та же порция может привести к более высокой концентрации алкоголя в крови, чем раньше. В результате человек быстрее чувствует опьянение и сильнее ощущает его последствия. Однако это происходит не у всех и зависит не только от возраста, но и от веса, пола, состояния здоровья и количества выпитого.