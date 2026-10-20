Сердце вдруг начинает биться быстрее? Какие бытовые причины могут вызвать учащенный пульс

Недостаток воды. Обезвоживание тоже может заставить сердце работать быстрее. Когда организму не хватает жидкости, объем циркулирующей крови уменьшается, и сердцу приходится чаще сокращаться, чтобы поддерживать кровоснабжение. Такое случается в жару, после физической нагрузки или если человек просто мало пьет.