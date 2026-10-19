В этой итальянской деревне женщины массово доживают до 100 лет - ученые пытаются разгадать их секрет

Их судьба тоже довольно необычна. В молодости Джованна отправилась в Кальяри, столицу Сардинии, чтобы выучиться на швею. Впоследствии вместе с сестрой они открыли успешное швейное дело в родной деревне, а после выхода на пенсию много путешествовали по миру. При этом ни одна из сестер никогда не выходила замуж.