В этой итальянской деревне женщины массово доживают до 100 лет - ученые пытаются разгадать их секрет
В небольшой горной деревне на итальянском острове Сардиния происходит нечто удивительное: местные женщины живут до 100 лет настолько часто, что этим феноменом заинтересовались ученые. Исследователи пытаются понять, что помогает им сохранять здоровье и самостоятельность до глубокой старости, и предполагают, что дело может быть не только в питании и генетике, но и в особых отношениях между людьми.
В деревне Болотана, расположенной среди гор Сардинии, проживают около 2300 человек. При этом сразу шесть местных жительниц уже отметили столетний юбилей. Еще две женщины могут достичь этого возраста до конца 2026 года, а в следующем году к ним, предположительно, присоединятся еще две долгожительницы.
Как пишет The Guardian, недавно опубликованное исследование показало, что 13,8% местных женщин, доживших до 70 лет, достигают столетнего возраста. По этому показателю деревня занимает второе место в мире после Гонконга.
Ученые рассматривают возможность включения Болотаны в число так называемых голубых зон - территорий, отличающихся необычайно высокой концентрацией долгожителей.
Две сестры, которым почти 200 лет на двоих
Одни из самых удивительных жительниц деревни - сестры Джованна и Марианджела Маррас. Старшей сейчас 101 год, младшей - 99.
Когда журналисты The Guardian пришли к ним домой, женщины встретили гостей с любопытством и угостили мороженым. Несмотря на возраст, сестры живо общаются, самостоятельно готовят и продолжают вести привычный образ жизни.
Их судьба тоже довольно необычна. В молодости Джованна отправилась в Кальяри, столицу Сардинии, чтобы выучиться на швею. Впоследствии вместе с сестрой они открыли успешное швейное дело в родной деревне, а после выхода на пенсию много путешествовали по миру. При этом ни одна из сестер никогда не выходила замуж.
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Джованна вспоминает, что однажды мужчина пришел к ее родителям просить ее руки. Однако она отказала, поскольку даже не была с ним знакома. Марианджела тоже предпочла независимую жизнь, объяснив журналистам, что привыкла идти собственной дорогой и не нуждается в том, чтобы кто-то ее поддерживал.
Сегодня сестры по-прежнему заботятся о себе. Марианджела самостоятельно ходит за покупками, преодолевая крутые деревенские улицы, а обе женщины продолжают готовить привычные блюда.
В 90 лет начала учить немецкий, а в 100 продолжает тренироваться
Еще одна местная долгожительница - бывшая преподавательница иностранных языков Филомена Скарпа. В январе ей исполнилось 100 лет.
Уже после 90 лет женщина решила начать изучать немецкий язык. Она также много читала и сожалеет, что проблемы со зрением теперь мешают ей проводить за книгами столько времени, сколько хотелось бы.
Несмотря на возраст, Филомена дважды в неделю занимается с персональным тренером. По ее словам, она просто не может целыми днями сидеть без дела. У женщины есть давняя подруга Маддалена Фальки, которой уже 102 года. Они знакомы с детства и регулярно общаются, хотя сейчас живут в разных населенных пунктах.
Любопытно, что Маддалена известна среди местных жителей своей привычкой много курить. Филомена неоднократно советовала ей отказаться от сигарет, но подруга не собирается менять образ жизни.
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Почему именно здесь женщины живут так долго?
Ученые из Университета Сассари и Университета Алабамы в Бирмингеме изучили демографические данные Болотаны и обнаружили необычную закономерность. Среди жителей, родившихся с 1900 по 1925 год, как минимум 38 человек прожили больше 100 лет. Показатель долголетия оказался на 57% выше среднего по Италии.
Однако исследователей особенно заинтересовало другое обстоятельство. Если раньше среди пожилых жителей деревни преобладали мужчины, то в XX веке ситуация изменилась. Женщины постепенно стали значительно чаще достигать столетнего возраста.
По словам руководителя исследования Джованни Марио Песа, именно это отличает Болотану от ранее изученных районов Сардинии, известных долголетием мужчин. Теперь ученые пытаются выяснить, почему в этой деревне столь необычно высокая продолжительность жизни наблюдается именно среди женщин.
Исследователи изучают родственные связи и генетические особенности жителей, а также их питание, физическую активность и социальные отношения.
Возможно, секрет вовсе не в еде
В Болотане сохранились многие привычки, которые специалисты связывают со здоровым старением.
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Местные жители употребляют много овощей и фруктов, нередко выращенных в собственных садах. При этом они не придерживаются какой-то особенно строгой диеты: в их рационе присутствуют мясо, сыр и вино.
Еще одна особенность деревни - крутые улицы. Даже обычный поход в магазин здесь превращается в физическую нагрузку, поэтому пожилые люди вынуждены регулярно двигаться. Однако ученые обратили внимание и на менее очевидный фактор - крепкие отношения между местными женщинами.
Джованни Марио Пес отметил, что среди жительниц Болотаны ощущается особенно сильное чувство женской солидарности. По его мнению, эту особенность стоит изучить подробнее, поскольку она потенциально может влиять на качество и продолжительность жизни.
Мэр деревни Франческо Манкони тоже считает, что важную роль играет отношение общества к пожилым людям. В Болотане они окружены вниманием родственников, друзей и соседей, а местное сообщество старается создавать условия, позволяющие старикам как можно дольше оставаться в собственных домах.