Почему некоторые люди почти никогда не болеют? Ученые выяснили, что их защищает
Одни люди за год простужаются несколько раз, а другие, кажется, не болеют годами. Даже когда окружающие страдают от насморка, кашля и гриппа, они остаются здоровыми. Как им это удается?
Есть ли у этих людей особенно сильная иммунная система или им просто повезло? Ученые объясняют, что ответ кроется не только в иммунитете, но и в генах, образе жизни и повседневных привычках, сообщает немецкий портал T-online.
Осенью и зимой респираторные инфекции становятся одной из самых распространенных причин, по которым люди вынуждены пропускать работу. Данные немецких медицинских страховых компаний свидетельствуют о том, что количество случаев нетрудоспособности из-за заболеваний в стране по-прежнему остается высоким. Чаще всего виновниками становятся вирусы простуды, грипп и Covid-19.
Однако почти на каждом рабочем месте есть человек, который болеет очень редко. Почему одни люди более восприимчивы к инфекциям, а другие практически не сталкиваются с ними? Ученые признают, что точного ответа на этот вопрос пока нет. Вероятнее всего, значение имеет совокупность нескольких факторов - наследственность, состояние здоровья, образ жизни и окружающая среда.
Один из важнейших факторов - генетика. Некоторые люди обладают врожденными особенностями, которые позволяют иммунной системе быстрее и эффективнее распознавать определенные вирусы и реагировать на них. Это может помогать организму успешнее противостоять инфекциям.
Однако работа иммунной системы зависит не только от генов. Важную роль играет и общее состояние здоровья человека, в том числе то, не борется ли организм уже с каким-либо другим заболеванием.
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Поэтому даже люди, которые живут в одном доме и сталкиваются с одними и теми же вирусами, могут болеть по-разному.
Сон, питание и стресс
Ученые подчеркивают, что на работу иммунной системы существенно влияют и наши повседневные привычки.
Исследования показывают, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность и снижение уровня стресса помогают поддерживать нормальную работу иммунной системы.
Особенно важен полноценный сон. Во время сна организм восстанавливается, происходят различные процессы обновления клеток и регулируется работа иммунной системы. В свою очередь, длительный недостаток сна, постоянный стресс и нездоровые привычки могут повышать восприимчивость к инфекциям.
Однако даже люди, которые тщательно придерживаются здорового образа жизни, не защищены от болезней полностью.
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Еще один важный фактор
Исследователи Йельского университета обратили внимание еще на один существенный фактор риска - курение.
В ходе исследования ученые анализировали клетки носа и дыхательных путей легких здоровых добровольцев, подвергая их воздействию вируса простуды. Когда вирусы попадают в организм, сначала они сталкиваются с клетками дыхательных путей, которые образуют один из первых защитных барьеров на пути инфекции.
Исследователи пришли к выводу, что способность этих клеток одновременно защищать организм от различных вредных факторов ограничена. Вдыхаемые при курении вредные вещества создают дополнительную нагрузку на защитные механизмы дыхательных путей, затрудняя их способность противостоять вирусам и бактериям.
Это может быть одной из причин, по которым курильщики чаще болеют респираторными инфекциями, чем некурящие.
Реже оказываются в ситуациях, в которых можно заразиться
Частота заболеваний зависит и от того, насколько часто человек контактирует с возбудителями инфекций. Даже хорошо функционирующая иммунная система не способна защитить от всех вирусов, особенно если человек регулярно находится в местах с высоким риском заражения.
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Например, люди, которые ежедневно пользуются переполненным общественным транспортом или часто посещают массовые мероприятия, могут чаще сталкиваться с возбудителями респираторных инфекций. В то же время те, кто реже бывает в местах скопления людей, могут просто реже контактировать с вирусами.
Важную роль играет и личная гигиена. Регулярное мытье рук и избегание тесного контакта с заболевшими помогают снизить риск заражения. Таким образом, у человека, который почти никогда не болеет, не обязательно особенно сильная иммунная система. Возможно, он просто реже оказывается в ситуациях, в которых можно заразиться.
Почему один член семьи заболевает, а другой остается здоровым?
Многим знакома ситуация, когда один член семьи заболевает гриппом или простудой, а другой, хотя и живет с ним в одном доме, остается здоровым.
Ученые объясняют, что такие различия могут быть связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы, генетикой, состоянием здоровья и ранее приобретенным иммунитетом. Значение имеет и то, насколько интенсивным был контакт с вирусом.
Кроме того, отсутствие симптомов не всегда означает, что человек не заразился. Некоторые вирусные инфекции могут протекать и без выраженных симптомов.
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Что делать, чтобы болеть реже?
Хотя мы не можем изменить свои гены, на некоторые факторы, влияющие на риск заболеваний, можно воздействовать.
Полноценный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность, снижение стресса и отказ от курения помогают поддерживать нормальную работу защитных механизмов организма. Соблюдение гигиены рук, проветривание помещений и избегание тесного контакта с больными людьми могут снизить вероятность заражения.
Важную роль играет и вакцинация против гриппа и других инфекций в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.
Ученые подчеркивают: не существует единого универсального секрета, который позволял бы никогда не болеть. Частота заболеваний зависит от совокупности множества взаимосвязанных факторов. Однако здоровые повседневные привычки могут помочь как снизить риск заболевания, так и укрепить способность организма справляться с инфекциями.