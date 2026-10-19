Почему некоторые люди почти никогда не болеют? Ученые выяснили, что их защищает

Однако почти на каждом рабочем месте есть человек, который болеет очень редко. Почему одни люди более восприимчивы к инфекциям, а другие практически не сталкиваются с ними? Ученые признают, что точного ответа на этот вопрос пока нет. Вероятнее всего, значение имеет совокупность нескольких факторов - наследственность, состояние здоровья, образ жизни и окружающая среда.