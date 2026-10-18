"Успокойся!" не поможет: психолог объяснила, как остановить детскую истерику в общественном месте
Детская истерика в магазине, на улице или в другом общественном месте может поставить родителей в тупик. Хочется как можно быстрее прекратить крики и слезы, но психологи предупреждают: привычное "Успокойся!" не всегда помогает.
Почему во время истерики бесполезно читать ребенку нотации
Детская истерика - одно из самых неприятных и сложных испытаний для родителей, особенно если сильный эмоциональный всплеск происходит в общественном месте. Крики, слезы и неконтролируемое поведение ребенка могут вызвать у взрослых растерянность, раздражение и чувство беспомощности. В такой ситуации многие пытаются как можно быстрее прекратить происходящее. Однако, как пишет издание Parade, психологи не советуют прибегать к жестким методам. Вместо этого лучше помочь ребенку справиться с сильными эмоциями.
Психолог Эми Кинкейд Тодд объясняет, что во время сильного эмоционального напряжения детям трудно мыслить рационально и контролировать свои импульсы. Поэтому момент, когда эмоции достигают пика, не подходит для долгих объяснений и нравоучений. Сначала необходимо помочь ребенку успокоиться и восстановить контроль над своими чувствами. И только после этого можно обсудить произошедшее и извлечь из ситуации урок.
Истерики случаются и у малышей, и у подростков
Эмоциональные всплески могут проявляться по-разному в зависимости от возраста ребенка. Дошкольник может кричать и кататься по полу. Девятилетний ребенок способен заявить, что это "худший день в его жизни". Подросток может хлопнуть дверью или замкнуться в себе.
При этом самим родителям тоже бывает трудно сохранять самообладание. Когда ребенок кричит, устраивает истерику в общественном месте или отказывается сотрудничать, взрослые могут испытывать раздражение, растерянность и беспомощность.
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Именно поэтому привычное требование "Успокойся!" иногда на самом деле означает просьбу прекратить поведение, которое взрослому уже тяжело переносить.
Вместо этого Тодд советует использовать другую фразу: "Я вижу, как сильно ты расстроен (расстроена)". По мнению психолога, такие слова прежде всего показывают ребенку, что взрослый замечает его эмоции и пытается понять, что с ним происходит. При этом признание чувств не означает, что родитель одобряет или оправдывает поведение ребенка. "Чтобы сказать это, вам не обязательно соглашаться с ребенком", - объясняет эксперт.
После того как взрослый признает эмоции ребенка, он может обозначить границы. Например, спокойно объяснить, что ответ по-прежнему "нет", но при этом заверить ребенка, что родитель рядом и готов его поддержать.
Как помочь ребенку справиться с эмоциями?
В публикации также рассматривается подход, который можно описать словами "назови эмоцию, чтобы взять ее под контроль". Его суть заключается в том, чтобы помочь ребенку выразить словами свое эмоциональное состояние. По словам Тодд, исследования показывают связь между способностью называть свои эмоции и умением лучше их регулировать.
Однако психолог предупреждает: одного называния чувств недостаточно, чтобы немедленно прекратить истерику. С детьми постарше и подростками эксперт советует разговаривать, задавая вопросы, а не утверждая за них, что именно они чувствуют. Вместо прямого заявления о переживаниях ребенка можно сказать: "Я знаю, что это тебя разочаровывает" или "Похоже, тебе было неловко?" После этого важно дать ребенку возможность самому объяснить свои чувства, а затем спросить, что он хотел бы с ними сделать.
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Такой подход помогает не только пережить конкретный эмоциональный всплеск, но и постепенно учиться понимать собственные реакции.
Родителям тоже нужно контролировать себя
Психолог отдельно подчеркивает, что взрослым важно следить за собственными эмоциями. Если ребенок повышает голос, а родитель отвечает еще громче и быстрее, напряжение только усиливается. Поэтому во время истерики стоит сознательно говорить тише и медленнее, избегая длинных объяснений.
"Вам не обязательно быть совершенно спокойными. Вам просто нужно быть спокойнее своего ребенка", - советует Тодд.
Вместо длинных нотаций лучше использовать короткие и понятные фразы. Спокойный голос и сдержанная реакция взрослого помогают ребенку понять, что даже очень сильные эмоции можно пережить и постепенно научиться контролировать.
Главная мысль рекомендации психолога заключается в том, что во время истерики ребенку прежде всего нужна помощь в управлении эмоциями, а не наказание или нравоучения. Обсуждать поведение и устанавливать границы важно, но лучше делать это после того, как ребенок успокоится.