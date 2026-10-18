"Успокойся!" не поможет: психолог объяснила, как остановить детскую истерику в общественном месте

Однако психолог предупреждает: одного называния чувств недостаточно, чтобы немедленно прекратить истерику. С детьми постарше и подростками эксперт советует разговаривать, задавая вопросы, а не утверждая за них, что именно они чувствуют. Вместо прямого заявления о переживаниях ребенка можно сказать: "Я знаю, что это тебя разочаровывает" или "Похоже, тебе было неловко?" После этого важно дать ребенку возможность самому объяснить свои чувства, а затем спросить, что он хотел бы с ними сделать.