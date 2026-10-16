Латвия присоединилась к исследованию, дающему надежду пациентам с сердечной недостаточностью
В ходе масштабного международного исследования проверяли новый препарат и его действие на пациентов с сердечной недостаточностью. В исследовании участвовали 37 стран и 654 медицинских учреждения, в которых в общей сложности был задействован 6001 пациент. В Латвии в исследовании участвовали семь центров и 66 пациентов.
В исследовании FINEARTS-HF проверяли новую терапию, которая может изменить лечение пациентов, возможности помощи которым у кардиологов до сих пор были сравнительно ограниченными. В исследовании участвовал также кардиолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, профессор факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета Густавс Латковскис.
В исследовании проверили новое действующее вещество
В международном исследовании проверяли новое действующее вещество – финеренон. Его эффективность оценивали у пациентов с сердечной недостаточностью, при которой сердце не может достаточно хорошо наполняться кровью. Результаты показали, что терапия снижает риск прогрессирования сердечной недостаточности: у пациентов реже возникают одышка и отеки, реже требуется госпитализация и помощь врача из-за обострения заболевания. Общий клинический результат исследования убедительно свидетельствовал в пользу нового вещества.
Этот результат важен еще и потому, что такие пациенты далеко не редкость. Профессор Латковскис подчеркивает, что эта форма сердечной недостаточности затрагивает тысячи людей, однако назвать точное число пациентов в Латвии невозможно, поскольку у части из них заболевание может быть не диагностировано.
Роль Латвии в исследовании не была символической
В Латвии это международное исследование проводилось в семи центрах, в нем участвовали 66 пациентов – примерно один процент от общего числа участников. География исследования была очень широкой: Европа, США и Канада, Скандинавия, страны Балтии, Южная Корея, Сингапур, Япония и другие страны. Это необходимо, чтобы убедиться, что препарат оказывает сходное действие в разных популяциях пациентов.
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Исследование продолжалось 32 месяца, то есть чуть менее трех лет. Латковскис отмечает, что в современной медицине это на самом деле очень короткий срок для получения убедительных доказательств эффективности препарата в столь большой группе пациентов.
Будет ли новая терапия доступна пациентам в Латвии?
В Латвии этот препарат сейчас не оплачивается государством для пациентов с сердечной недостаточностью, однако такая терапия уже доступна определенным группам пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями почек. Вопрос ее доступности для пациентов с сердечной недостаточностью рассматривается в контексте бюджета следующего года.
Поэтому для Латвии это исследование – не только история об участии в международном научном проекте. Это также пример того, как результаты глобального исследования приводят к вполне конкретному вопросу: будет ли пациенту в Латвии доступна терапия, которая поможет ему жить с меньшим числом обострений заболевания и меньшим риском попасть в больницу? В Латвии один из самых высоких уровней смертности в Европе, и применение терапии с доказанной эффективностью могло бы снизить эти показатели и улучшить качество жизни этих людей.