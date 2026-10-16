Латвия присоединилась к исследованию, дающему надежду пациентам с сердечной недостаточностью

Поэтому для Латвии это исследование – не только история об участии в международном научном проекте. Это также пример того, как результаты глобального исследования приводят к вполне конкретному вопросу: будет ли пациенту в Латвии доступна терапия, которая поможет ему жить с меньшим числом обострений заболевания и меньшим риском попасть в больницу? В Латвии один из самых высоких уровней смертности в Европе, и применение терапии с доказанной эффективностью могло бы снизить эти показатели и улучшить качество жизни этих людей.