Забота о зрении за рулём в тёмное время суток

Одна из возможных причин — астигматизм. Это особенность кривизны роговицы или хрусталика, из-за которой свет в глазу фокусируется неравномерно. Изображение может быть размытым, а вокруг фар могут появляться лучи или ореолы. Однако по одному этому признаку определить причину нельзя: её выясняют во время проверки зрения. Условия на дороге тоже имеют значение. Очки не устранят все сложности, связанные с яркостью и расположением встречных фар. Важно понимать, какую часть дискомфорта можно уменьшить с помощью коррекции зрения и правильно подобранных линз.