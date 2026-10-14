Забота о зрении за рулём в тёмное время суток
Осенью привычная дорога домой всё чаще приходится на сумерки или темноту. Дорожные знаки становятся менее чёткими, свет встречных фар отвлекает, а дождь на лобовом стекле добавляет ещё одну помеху. В такой ситуации стоит проверить состояние очков и убедиться, что их оптическая сила по-прежнему соответствует вашему зрению. Выбирать очки легче, когда понятно, что именно мешает. Размытое изображение, отражения на поверхности линз и яркое солнце во время дневной поездки требуют разного подхода. На консультации в Fielmann полезно рассказать не только о зрении, но и о своих маршрутах и времени, которое вы обычно проводите за рулём.
Почему в темноте зрение может меняться
При слабом освещении зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света. Одновременно рассеивание света и недостаточно точная коррекция могут сильнее влиять на чёткость изображения. Поэтому особенности зрения, почти незаметные днём, иногда проявляются вечером.
Одна из возможных причин — астигматизм. Это особенность кривизны роговицы или хрусталика, из-за которой свет в глазу фокусируется неравномерно. Изображение может быть размытым, а вокруг фар могут появляться лучи или ореолы. Однако по одному этому признаку определить причину нельзя: её выясняют во время проверки зрения. Условия на дороге тоже имеют значение. Очки не устранят все сложности, связанные с яркостью и расположением встречных фар. Важно понимать, какую часть дискомфорта можно уменьшить с помощью коррекции зрения и правильно подобранных линз.
Для чего нужны точная коррекция и антибликовое покрытие?
Если специалист рекомендовал вам очки для дали или специально для вождения, надевайте их и тогда, когда днём кажется возможным обойтись без них. Коррекция должна соответствовать вашему нынешнему зрению.
Антирефлексное покрытие уменьшает отражения от поверхности самих очковых линз. При вождении в темноте это может снизить количество отвлекающих отражений на очках, не затемняя обзор так, как тонированная линза. Оптическая сила линзы обеспечивает коррекцию зрения, а покрытие влияет на отражения от её поверхности.
Расскажите специалисту о своей обычной дороге. Вы чаще ездите по освещённым городским улицам или за городом? Что мешает больше: свет фар после заката или яркое солнце днём? Эти детали помогают обсудить подходящий вариант очков и понять его возможности и ограничения.
Дневные водительские линзы и ночные поездки
Само название «линзы для водителей» ещё не объясняет, при каком освещении ими следует пользоваться. Поляризация уменьшает определённые блики, например от освещённой солнцем дорожной поверхности. Фотохромные линзы меняют степень затемнения в зависимости от света. Эти свойства нужно рассматривать для конкретного продукта.
Transitions Drivewear сочетают поляризацию и фотохромную технологию, работают и за лобовым стеклом автомобиля и предназначены для дневного вождения. Эти линзы не подходят для ночных поездок.
Transitions XTRActive могут затемняться и в автомобиле, помогая адаптироваться к яркому дневному свету. Степень затемнения зависит от условий; в помещении возможен лёгкий остаточный оттенок. Их свойства нельзя автоматически приписывать всем линзам Transitions. Познакомиться с решениями Fielmann для водителей можно на сайте, а обсудить подходящий вариант — со специалистом.
Не стоит выбирать жёлтые «ночные очки» только из-за обещания лучшей видимости. В исследовании, опубликованном в JAMA Ophthalmology в 2019 году, 22 взрослых участника сравнили в симуляторе вождения три варианта жёлтых линз с прозрачными. Жёлтые линзы не улучшили обнаружение пешеходов, в том числе при имитации света встречных фар.
Перед поездкой проверьте и сами очки
Посмотрите на линзы при хорошем освещении. Чистые ли они, нет ли заметных царапин? Удобно ли сидит оправа, не сползает ли она во время поездки? Очистите лобовое стекло снаружи и изнутри. Такая подготовка помогает понять, связаны ли помехи с загрязнениями или стоит искать другую причину.
Если очки трудно очистить самостоятельно или оправа разболталась, в салоне Fielmann можно воспользоваться бесплатным обслуживанием очков. Специалисты могут очистить очки, подтянуть винты и отрегулировать оправу. При этом обслуживание не меняет оптическую силу линз, поэтому нечёткое зрение требует отдельной проверки.
Расскажите о вождении на проверке зрения
Перед визитом сформулируйте несколько конкретных наблюдений. Например, кажется ли свет фар размытым, стало ли труднее читать дорожные знаки, есть ли похожие жалобы днём. Расскажите, какими очками пользуетесь и когда в последний раз проверяли зрение. Это помогает специалисту разобраться в ситуации и предложить дальнейшие действия.
Если трудности появились недавно или усиливаются, запишитесь на проверку. При необходимости специалист порекомендует консультацию офтальмолога. Выбирая новые линзы, уточните, подходят ли они для вашего режима дневных и вечерних поездок и какого результата разумно ожидать.
Fielmann предлагает взрослым бесплатную проверку зрения один раз в год в рамках соответствующего предложения; в этом случае рецепт на очки не выдаётся. Если вы хотите получить рецепт, не заказывая очки, стоимость проверки составляет 20 евро. Условия услуг опубликованы на сайте.
Если в тёмное время суток за рулём стало менее комфортно, начните с записи на проверку зрения в Fielmann. Возьмите с собой очки, которыми сейчас пользуетесь, и обсудите со специалистом именно свой опыт вождения.