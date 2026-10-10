Минус 7,5 кг за 12 недель: ученые изучили эффективность популярного средства для похудения
Ученые подтвердили, что одно популярное домашнее средство может помогать в борьбе с лишним весом. Однако надо обязательно учитывать противопоказания и влияние на здоровье.
В обзоре, опубликованном в научном журнале Nutrients, исследователи проанализировали 10 рандомизированных клинических исследований с участием взрослых людей с избыточным весом, ожирением или сахарным диабетом 2-го типа.
Исследования продолжались от четырех до 12 недель. Участники ежедневно употребляли от 5 до 30 мл яблочного уксуса, чаще всего разбавляя его водой. В некоторых исследованиях его прием сочетался с диетой или физическими нагрузками.
Обобщенный анализ показал, что ежедневное употребление яблочного уксуса было связано со значительным снижением массы тела, индекса массы тела (ИМТ) и окружности талии. При этом существенного влияния на соотношение окружности талии и бедер обнаружено не было.
Достоверно оценить влияние яблочного уксуса на количество жира в организме также не удалось, поскольку этот показатель анализировали только в одном исследовании.
Проанализировав девять исследований, в которых оценивали изменение массы тела, авторы рассчитали, что среднее снижение составило около 7,45 кг. Индекс массы тела в среднем уменьшился примерно на 2 кг/м², а окружность талии - приблизительно на 2,95 см.
Однако это не означает, что каждый участник исследований похудел на 7,45 кг. Речь идет об обобщенном статистическом эффекте, рассчитанном на основе результатов отдельных исследований.
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Когда результаты были лучше всего
Особенно интересной оказалась зависимость результатов от дозировки. Значительное снижение массы тела наблюдалось при употреблении 30 мл яблочного уксуса в день. При дозировке от 5 до 15 мл в день влияние на массу тела не достигало статистически значимого уровня. Более высокая доза также была связана с более выраженным снижением ИМТ.
Изменения массы тела и ИМТ наблюдались как у людей с избыточным весом или ожирением, так и у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Во второй группе также было отмечено значительное уменьшение окружности талии.
Авторы исследования указывают на несколько возможных механизмов такого воздействия. Уксусная кислота - основной активный компонент яблочного уксуса - может замедлять опорожнение желудка и продлевать ощущение сытости.
Есть противопоказания и побочные эффекты
Однако результаты обзора не доказывают, что яблочный уксус сам по себе обеспечивает устойчивое похудение на несколько килограммов. Исследования были относительно короткими, а их результаты не гарантируют аналогичного эффекта у каждого человека.
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Помимо это существуют противопоказания к употреблению яблочного уксуса. Его не рекомендуется употреблять при гастрите, язвенной болезни, гастроэзофагеальном рефлюксе и повышенной чувствительности желудка, особенно если он вызывает изжогу, боль или тошноту. С осторожностью его следует использовать людям с гастропарезом, хроническими заболеваниями почек и сниженным уровнем калия в крови. Уксус может взаимодействовать с мочегонными препаратами и лекарствами от диабета, влияя на уровень калия и глюкозы в крови.
Кроме того, употребление уксуса в неразбавленном виде может раздражать слизистые оболочки и повреждать зубную эмаль. Не стоит начинать регулярно пить его ради похудения без учета состояния здоровья и возможных противопоказаний.