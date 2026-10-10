Минус 7,5 кг за 12 недель: ученые изучили эффективность популярного средства для похудения

Помимо это существуют противопоказания к употреблению яблочного уксуса. Его не рекомендуется употреблять при гастрите, язвенной болезни, гастроэзофагеальном рефлюксе и повышенной чувствительности желудка, особенно если он вызывает изжогу, боль или тошноту. С осторожностью его следует использовать людям с гастропарезом, хроническими заболеваниями почек и сниженным уровнем калия в крови. Уксус может взаимодействовать с мочегонными препаратами и лекарствами от диабета, влияя на уровень калия и глюкозы в крови.