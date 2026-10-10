Почему стоматологи в Латвии не хотят лечить пациентов после протезирования в Турции
Белоснежные зубы и голливудская улыбка могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Латвийский стоматолог Мара Валдмане рассказала, с какими последствиями сталкиваются пациенты после лечения в Турции, и объяснила, почему иногда приходится буквально распиливать коронки, чтобы спасти зубы.
Решая, где лечить зубы - у специалистов в Латвии или в Турции, - каждый руководствуется собственными предпочтениями, отмечает стоматолог Мара Валдмане. По ее словам, нельзя утверждать, что все турецкие стоматологи плохие, а все латвийские - хорошие. При этом врач в своей практике все чаще сталкивается с историями пациентов, которые осознали, что после лечения за границей возникли серьезные проблемы.
"Я сейчас вижу плохие истории, когда люди поняли, что натворили дел", - рассказал Валдмане на tv3.lv.
Она напоминает, что услуги лучших стоматологов Турции по цене не отличаются от латвийских, а иногда обходятся даже дороже.
По словам врача, одна из наиболее серьезных проблем - чрезмерное обтачивание зубов. Она видит случаи, когда зубы стачивают настолько сильно, что они становятся маленькими, как спички. "То, что я вижу, - это чрезвычайно грубо обточенные зубы, соединенные между собой так, что чистка становится невозможной. Очень непонятная установка коронок, когда их сильно загоняют под десну. В стоматологии есть такое понятие - биологическая ширина, которую в Турции не соблюдают. В результате возникают очень сильные воспаления мягких тканей, непосредственно в деснах", - объясняет Валдмане.
По ее словам, проблемы возникают и из-за слишком быстрого изготовления коронок. В таких случаях часто используют цельный цирконий, который не обладает такой же красивой керамической структурой, как другие варианты протезирования.
Особенно тревожит стоматолога то, что агрессивное лечение нередко предлагают молодым людям, которым вовсе не требуется столь масштабное вмешательство. "Возможно, молодому человеку, которому я установила бы четыре винира с минимальной обработкой зубов, без лишних вопросов обтачивают 20-24 зуба. Это необратимо. Это не ногти - зубы не отрастают. А потом, когда возникают осложнения, они, как правило, не едут обратно, а приходят к нам", - говорит врач.
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Валдмане отмечает, что ей жаль молодых пациентов, которые решаются на подобные процедуры. При этом она понимает и тех, кто всю жизнь боролся с проблемами зубов и хочет наконец привести полость рта в порядок. Однако, по ее мнению, чрезмерное вмешательство может причинить гораздо больше вреда, чем пользы.
Стоматолог рассказывает, что уже лечила четырех пациентов после комплексного протезирования в Турции. Снятие коронок оказалось крайне тяжелой работой: врачу приходилось распиливать цирконий, тратить множество специальных боров и работать часами. В результате изнашивалось оборудование, а физическая нагрузка была настолько велика, что рука буквально переставала работать. "Не хочется потом брать на себя такую ответственность", - признается Валдмане.
Она также отмечает, что в Англии некоторые врачи придерживаются политики не принимать пациентов после лечения в Турции. В Латвии тоже есть несколько клиник, которые не хотят заниматься подобными случаями.