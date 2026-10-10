Почему стоматологи в Латвии не хотят лечить пациентов после протезирования в Турции

По словам врача, одна из наиболее серьезных проблем - чрезмерное обтачивание зубов. Она видит случаи, когда зубы стачивают настолько сильно, что они становятся маленькими, как спички. "То, что я вижу, - это чрезвычайно грубо обточенные зубы, соединенные между собой так, что чистка становится невозможной. Очень непонятная установка коронок, когда их сильно загоняют под десну. В стоматологии есть такое понятие - биологическая ширина, которую в Турции не соблюдают. В результате возникают очень сильные воспаления мягких тканей, непосредственно в деснах", - объясняет Валдмане.