Ребенка тошнило всю ночь, а утром его отвели в детский сад. Как понять, когда малыш точно должен остаться дома?

Желтые выделения из носа сами по себе также не означают, что ребенок тяжело болен. Как объяснили в программе, в начале насморка выделения могут быть прозрачными, а затем становиться более густыми и желтоватыми. Само по себе это не повод для беспокойства. Важнее оценивать общее состояние ребенка. Родители обычно лучше других замечают изменения в его повседневном поведении. Стоит обратить внимание на несколько вопросов: остается ли ребенок таким же активным, как обычно? Хочет ли играть? Ест ли он? Готов ли участвовать в привычных занятиях? Отказывается ли от завтрака или обеда? Жалуется ли на боль в горле?