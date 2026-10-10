Жители Латвии надеются на витамины, но врач задает неудобный вопрос - о чем говорит статистика?

"Мы в лидерах, одни из чемпионов по употреблению всех этих банок с капсулами и так далее", - сказал врач, описывая отношение жителей Латвии к пищевым добавкам. По его словам, если бы подобная практика обеспечивала ожидаемый результат, показатели здоровья населения должны были бы быть значительно лучше. Люди жили бы до 90 лет, а случаев преждевременной смерти и других тяжелых заболеваний было бы меньше.