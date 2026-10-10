Жители Латвии надеются на витамины, но врач задает неудобный вопрос - о чем говорит статистика?
Жители Латвии активно скупают витамины и пищевые добавки, надеясь защитить себя от болезней. Но показатели здоровья населения остаются плохими, а купленные лекарства нередко годами лежат в шкафчиках и дожидаются окончания срока годности.
Известный латвийский врач-кардиолог и специалист по эхокардиографии Роберт Федерс призвал жителей Латвии критически оценить отношение к пищевым добавкам и лекарствам. В эфире TV24 он обратил внимание на противоречие: люди активно покупают витамины и добавки, надеясь защитить себя от болезней, но показатели здоровья населения страны остаются плохими. По мнению врача, одна из серьезных проблем заключается в низкой приверженности лечению.
Федерс отметил, что среди людей распространено мнение, будто прием пищевых добавок позволяет избежать заболеваний. При этом многие воспринимают витамины и другие препараты как профилактику, не задумываясь о том, насколько такой подход действительно помогает сохранить здоровье.
"Мы в лидерах, одни из чемпионов по употреблению всех этих банок с капсулами и так далее", - сказал врач, описывая отношение жителей Латвии к пищевым добавкам. По его словам, если бы подобная практика обеспечивала ожидаемый результат, показатели здоровья населения должны были бы быть значительно лучше. Люди жили бы до 90 лет, а случаев преждевременной смерти и других тяжелых заболеваний было бы меньше.
"Тогда возникает вопрос: в чем проблема? Значит, мы что-то делаем неправильно, потому что наша статистика плохая", - рассуждал Федерс.
Врач также затронул распространенное представление о том, что медики могут быть заинтересованы в том, чтобы люди болели, а также обвинения в чрезмерной продаже лекарств. Однако он считает, что проблема заключается не только в количестве приобретаемых препаратов, но и в том, как люди ими пользуются.
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Федерс обратил внимание на низкую приверженность лечению - готовность пациентов следовать рекомендациям врачей и регулярно принимать назначенные лекарства. По его словам, люди могут купить препараты, но так и не начать их принимать. "Проще говоря, лекарства покупают, ставят в шкафчик, и у них истекает срок годности", - описал ситуацию специалист.