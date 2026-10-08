"В 40 или 50 лет - внезапный инфаркт": кардиолог Скриде - о главной задаче современной медицины

В качестве примеров он назвал повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, утолщение сердечной мышцы и кальциноз кровеносных сосудов. Все эти состояния могут долгое время не давать человеку повода обращаться к врачу. "Мы приближаемся к так называемой персонализированной медицине, потому что такие серьезные заболевания, как повышенное давление, повышенный уровень холестерина, увеличение и утолщение сердца, кальциноз сосудов, могут не давать симптомов два, три, пять и даже десять лет, а затем в один момент у человека происходит инфаркт или внезапная смерть", - отметил кардиолог.