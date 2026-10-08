"В 40 или 50 лет - внезапный инфаркт": кардиолог Скриде - о главной задаче современной медицины
Человек может годами не подозревать о серьезных проблемах с сердцем, а затем внезапно столкнуться с инфарктом. Кардиолог Андрис Скриде объяснил, почему болезни важно научиться предсказывать задолго до появления симптомов.
Современная медицина должна не только лечить уже диагностированные заболевания и тяжелые патологии, но и научиться выявлять потенциально опасные изменения в организме еще до появления первых симптомов. Об этом в программе "Ārsts atbild" на TV24 заявил профессор Рижского университета им. Страдиня, кардиолог и основатель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.
По словам специалиста, медицина все больше движется в сторону персонализированного подхода, при котором важно заранее определить индивидуальные риски конкретного человека. Особенно актуально это для сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку некоторые из них способны годами развиваться практически незаметно.
"Моя мысль здесь в том, что цель современной медицины - не только лечить уже существующую болезнь или тяжелую патологию, но находить ее заранее, еще до появления симптомов или какого-либо события", - пояснил Скриде.
В качестве примеров он назвал повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, утолщение сердечной мышцы и кальциноз кровеносных сосудов. Все эти состояния могут долгое время не давать человеку повода обращаться к врачу. "Мы приближаемся к так называемой персонализированной медицине, потому что такие серьезные заболевания, как повышенное давление, повышенный уровень холестерина, увеличение и утолщение сердца, кальциноз сосудов, могут не давать симптомов два, три, пять и даже десять лет, а затем в один момент у человека происходит инфаркт или внезапная смерть", - отметил кардиолог.
Именно поэтому, по его словам, крайне важно искать способы прогнозировать развитие таких состояний задолго до того, как они приведут к острому событию. Человек при этом может чувствовать себя совершенно здоровым. Скриде отметил, что достаточно типичной ситуацией может стать острый инфаркт у мужчины в 40 или 50 лет, который до этого не ощущал серьезных проблем со здоровьем.
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"Человек чувствует себя совершенно здоровым, а затем, что довольно типично для инфаркта, в 50 или даже 40 лет у мужчины происходит острый внезапный инфаркт, вызванный кальцинозом сосудов", - рассказал врач.
Последствия такого события могут быть очень тяжелыми. В некоторых случаях человеку не удается оказать помощь вовремя, что может привести к внезапной смерти. Если пациента успевают доставить в больницу, его жизнь удается спасти, однако инфаркт способен оставить после себя серьезные осложнения - сердечную недостаточность и различные нарушения сердечного ритма.
При этом исход может быть и благоприятным, если медицинская помощь оказана своевременно. Именно поэтому Скриде считает важным менять сам подход к профилактике заболеваний.
"Поэтому мы все больше говорим о так называемых годах здоровой жизни и о такой медицине и образе жизни, которые позволяют обнаруживать и прогнозировать проблемы, условно говоря, уже за десять лет до того, как они произойдут", - подчеркнул кардиолог.