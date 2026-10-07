ВОЗ выпустила первые рекомендации по борьбе с детским ожирением - только не таблетки и хирургия

По данным ВОЗ, в 2024 году во всем мире около 70 миллионов детей в возрасте от 5 до 9 лет страдали ожирением. Среди подростков от 10 до 19 лет таких было около 100 миллионов. Распространенность ожирения среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет стремительно увеличивается во всем мире. Если в 1990 году она составляла 2%, то к 2024 году достигла 8%.