ВОЗ выпустила первые рекомендации по борьбе с детским ожирением - только не таблетки и хирургия
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила первые рекомендации по лечению ожирения у детей и подростков и призвала не делать ставку на лекарства и операции. Для детей до 10 лет такие методы вообще не рекомендуются, а подросткам их предлагают рассматривать лишь при строгих условиях.
Публикуя первые рекомендации, посвященные стремительному росту ожирения среди детей и подростков, ВОЗ настоятельно рекомендовала структурированные программы питания, физическую активность и изменение поведения.
"ВОЗ не рекомендует фармакологическое лечение, бариатрическую хирургию (операцию, которая изменяет желудок или пищеварительный тракт) или устройства для снижения веса детям в возрасте от 0 до 9 лет", - говорится в заявлении организации.
Для подростков в возрасте от 10 до 19 лет лечение одобренными препаратами может рассматриваться только в том случае, если контролируемая комплексная программа изменения образа жизни не дала желаемого результата, говорится в рекомендациях. "Бариатрическая хирургия для подростков с тяжелым ожирением может рассматриваться при соблюдении строгих условий", - указала ВОЗ.
Рекомендации для людей младше 19 лет отличаются от руководства ООН по лечению ожирения у взрослых, опубликованного в декабре 2025 года на фоне растущей популярности нового поколения препаратов, подавляющих аппетит, - агонистов GLP-1. К ним относятся такие препараты, как Ozempic. ВОЗ заявила, что ряд препаратов для снижения веса и лечения диабета может использоваться для борьбы с ожирением у взрослых.
По данным ВОЗ, в 2024 году во всем мире около 70 миллионов детей в возрасте от 5 до 9 лет страдали ожирением. Среди подростков от 10 до 19 лет таких было около 100 миллионов. Распространенность ожирения среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет стремительно увеличивается во всем мире. Если в 1990 году она составляла 2%, то к 2024 году достигла 8%.
"Рост распространенности ожирения наблюдается повсюду, во всех регионах", - сказала директор департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Луса Мария де Регил. По ее словам, показатель растет в странах с низким и средним уровнем доходов, тогда как некоторые страны с высоким уровнем доходов начинают останавливать рост распространенности ожирения, хотя снижения пока не наблюдается.
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"Основой помощи детям и подросткам, живущим с ожирением, должны быть не лекарства или хирургия, а доступ к комплексной поддержке, которая обеспечивает здоровое питание, физическую активность и устойчивые изменения поведения", - заявила представитель ВОЗ.
В рекомендациях также подчеркивается важность помощи в сфере психического здоровья наряду с профилактикой и лечением ожирения. Тревожность, депрессия и низкая самооценка могут способствовать нездоровому питанию, недостатку физической активности и социальной изоляции, отмечает ВОЗ. Дети и подростки, живущие с ожирением, также могут сталкиваться со стигматизацией и травлей, добавляет организация.