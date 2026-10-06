Риск болезней сердца можно оценить на 5 и 10 лет вперед - какие анализы нужны
О том, насколько реально заранее оценить состояние здоровья человека, в программе "Ārsts atbild" на TV24 рассказал профессор Университета имени Страдиня, кардиолог и основатель Клиники сердца Андрис Скриде.
Современная медицина стремится не только лечить уже возникшие заболевания, но и заранее оценивать риск их развития. Особенно важно это в кардиологии, где сочетание генетической предрасположенности, повышенного давления и высокого уровня холестерина может существенно увеличить вероятность серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, сегодня врачи могут оценивать не только текущее состояние пациента, но и его возможные риски в перспективе нескольких лет. В частности, существуют расчеты риска развития заболеваний в течение пяти и десяти лет.
Ведущая спросила кардиолога, нужно ли человеку проходить специальные обследования и следует ли начинать профилактический прием статинов или других препаратов еще до появления заболевания.
"Да, прежде всего всегда необходимо пройти обследования. Конечно, анализы крови. В клинике мы также с сентября внедрили более специализированные анализы крови", - объяснил Скриде. После получения результатов врач оценивает индивидуальный риск конкретного пациента.
"Дальше, уже исходя из результатов обследований и анализов крови, врач оценивает возможный риск конкретного пациента. Сейчас есть оценка риска на пять лет, есть оценка риска на десять лет", - отметил кардиолог.
Особое значение при этом имеют такие показатели, как артериальное давление и уровень холестерина. Они могут быть связаны с повышенным риском развития серьезных заболеваний сердца и сосудов. Поэтому профилактика, по мнению Скриде, должна начинаться задолго до появления выраженных симптомов.
Если риск оказывается повышенным, его можно снижать с помощью изменения образа жизни, а в необходимых случаях - и медикаментозного лечения. "Медикамент в таком случае является частью профилактики, которая позволит прожить намного, намного дольше", - подчеркнул Скриде.