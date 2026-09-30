Когда прививаться от гриппа? Семейный врач назвал подходящее время

Говоря о вакцинации против гриппа, Дзалбс отметил, что она станет особенно актуальной в конце октября и начале ноября. Он объяснил, что прививка обеспечивает сезонную и непродолжительную защиту, поэтому оптимальное время для вакцинации - незадолго до ожидаемой вспышки гриппа.