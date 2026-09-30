Когда прививаться от гриппа? Семейный врач назвал подходящее время
Распространение гриппа в Латвии пока остается ограниченным, однако жители нередко путают его с сезонным насморком и простудой. Об этом в программе "Uz līnijas" на TV24 рассказал семейный врач, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс. Он также объяснил, когда ожидается начало вакцинации против гриппа и как к ней готовятся практики семейных врачей.
"Грипп в Латвии не получил широкого распространения, мы не можем говорить об эпидемии гриппа", - подчеркнул Дзалбс.
По его словам, сейчас известно об отдельных завозных случаях, однако о масштабном распространении заболевания речи нет.
Врач призывает жителей отличать грипп от других заболеваний верхних дыхательных путей, например сезонного насморка и простуды. Хотя при гриппе тоже могут наблюдаться заложенность носа, першение в горле и сухой раздражающий кашель, для него характерны более выраженные симптомы.
"Там другая симптоматика: высокая температура, 39-40 градусов, выраженные боли в мышцах и суставах, интоксикация. Это можно отличить", - пояснил семейный врач.
Говоря о вакцинации против гриппа, Дзалбс отметил, что она станет особенно актуальной в конце октября и начале ноября. Он объяснил, что прививка обеспечивает сезонную и непродолжительную защиту, поэтому оптимальное время для вакцинации - незадолго до ожидаемой вспышки гриппа.
"Вакцинацию начинают проводить в конце октября, начале ноября. Весь ноябрь тоже оптимально подходит, поскольку вакцинация против гриппа все же дает сезонную и непродолжительную защиту. Поэтому оптимальное время для прививки - незадолго до вспышки", - отметил Дзалбс.
Сейчас практики семейных врачей готовятся к сезону вакцинации: определяют пациентов из групп риска, планируют организацию прививок и делают необходимые заказы. По словам врача, вакцины могут появиться в практиках семейных врачей уже в середине октября.