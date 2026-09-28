Не только боль в груди: кардиолог назвала признаки проблем с сердцем, которые легко списать на возраст
Усталость, одышка, отеки и все меньше сил на привычные дела могут быть признаками сердечного заболевания. Однако люди нередко объясняют такие изменения возрастом, лишним весом или другими проблемами со здоровьем. Кардиолог, руководитель рабочей группы по сердечной недостаточности Латвийского общества кардиологов Гинта Камзола объясняет, почему болезнь важно выявить как можно раньше, чего не хватает пациентам в Латвии и какие показатели стоит знать каждому.
Современное лечение есть, но простые меры по-прежнему упускают
Возможности кардиологии за последние десятилетия заметно расширились. Сегодня аортальный клапан можно заменить с помощью катетера через артерию в паховой области, без больших разрезов. Появляются препараты против редких заболеваний, развиваются методы лечения аритмий. Врачи все чаще помогают пациентам не только лекарствами, но и с помощью современных вмешательств.
Однако на этом фоне, отмечает Камзола, в Латвии сохраняется серьезное противоречие: передовые методы лечения доступны, а смертность от причин, которые можно было предотвратить, по-прежнему сравнительно высока, в том числе относительно средних показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития.
"В Латвии одновременно доступны возможности лечения очень высокого уровня, но нам не хватает совершенно простых вещей, которые можно было бы делать, однако они не делаются", - говорит кардиолог.
Одной из основных проблем она считает недостаточное внимание к профилактике. Люди не всегда следят за факторами риска и понимают, что именно нужно делать для сохранения здоровья сердца. При этом дело не только в личной ответственности: важны работа семейных врачей, просвещение общества и обучение основам здоровья еще в школе.
Сердечная недостаточность может проявляться обычной усталостью
Сердечная недостаточность не сводится к одной отдельной болезни. По словам Камзолы, это клинический синдром, который развивается вследствие других нарушений. Чаще всего причиной становятся сердечно-сосудистые заболевания, но к нему также могут привести диабет, болезни щитовидной железы, инфекции, миокардит или химиотерапия.
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При этом страдает не только сердце. Из-за недостаточного кровоснабжения может ухудшаться работа почек, снижаться память и другие познавательные способности. Мышцы тоже получают недостаточно крови, поэтому человеку становится сложнее справляться с привычными нагрузками.
"Скелетные мышцы также не получают достаточного кровоснабжения, поэтому человек чувствует усталость и не может сделать столько же, сколько раньше", - объясняет врач.
Именно поэтому постепенно нарастающую слабость, одышку или отеки легко недооценить. Человек замечает, что стал менее выносливым, но связывает это с возрастом или весом. Между тем раннее выявление заболевания дает больше возможностей сдержать его развитие.
На тяжелых стадиях сердечной недостаточности прогноз остается серьезным. Однако, подчеркивает Камзола, возможности лечения расширяются, а вместе с ними улучшаются и перспективы пациентов.
Сколько в Латвии таких пациентов, точно неизвестно
Точной статистики распространенности сердечной недостаточности и связанной с ней смертности в Латвии нет, говорит кардиолог. Одна из причин - отсутствие национального регистра пациентов.
Дополнительную сложность создает учет диагнозов. По словам Камзолы, используемая в Латвии классификация заболеваний не отражает всех различий между формами сердечной недостаточности, которые врачи учитывают в клинической практике. Поэтому в статистике нередко появляется лишь формулировка "неуточненная сердечная недостаточность".
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Кроме того, далеко не все пациенты попадают в крупные стационары. Люди с более легкими формами заболевания могут наблюдаться у семейного врача или лечиться в небольших больницах.
По приведенным в интервью данным Национальной службы здравоохранения, лекарства с кодом диагноза, соответствующим сердечной недостаточности, выписывают примерно 50 тысячам человек. Камзола предполагает, что реальное число пациентов может быть больше.
"Вопрос в том, всех ли мы выявляем и лечим должным образом", - отмечает она.
После выписки пациент не должен сам искать путь к кардиологу
Один из наиболее уязвимых этапов лечения наступает после больницы. Человеку уже помогли справиться с острым ухудшением, но затем ему необходимо продолжать наблюдение, проверять показатели и корректировать терапию.
Камзола считает, что для таких пациентов нужна понятная система контрольных визитов. После инфаркта, инсульта, ухудшения сердечной недостаточности или эпизода мерцательной аритмии прием у кардиолога должен быть предусмотрен в определенный срок.
"Не так, что пациент сам пытается куда-то записаться и, столкнувшись с долгим ожиданием, на все махает рукой", - подчеркивает врач.
Особенно важно раннее наблюдение для людей с сердечной недостаточностью. После выписки им могут потребоваться подбор доз лекарств, проверка функции почек, давления и пульса. По словам Камзолы, некоторые пациенты после госпитализации из-за ухудшения состояния выпадают из дальнейшего наблюдения, хотя именно в этот период контроль особенно необходим.
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Помочь могли бы специализированные кабинеты, где можно сделать электрокардиограмму, эхокардиографию и обсудить результаты анализов. Еще один возможный инструмент - дистанционное наблюдение: пациент вносит показатели в приложение, а медицинский специалист оценивает, нужна ли очная консультация.
Новые лекарства важны, но они должны быть доступны
Лечение сердечной недостаточности зависит от ее формы. Один из показателей, на который ориентируются врачи, - фракция выброса левого желудочка, отражающая, какую долю крови он выталкивает при сокращении.
Камзола отмечает, что для пациентов со сниженной фракцией выброса уже существует терапия из четырех основных групп препаратов. А для людей с сохраненной фракцией выброса долгое время было значительно меньше вариантов лечения с доказанной эффективностью.
В интервью врач обращает внимание на расширение этих возможностей, в том числе на препарат финеренон, и поднимает вопрос о доступности новых методов лечения в рамках государственной компенсации.
Причина, по которой это важно, вполне практическая: без подходящей терапии пациенты чаще оказываются в больнице. Каждое очередное тяжелое ухудшение состояния и госпитализация негативно влияют на прогноз.
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"Оптимальная терапия замедляет прогрессирование сердечной недостаточности, предотвращает повторные госпитализации и улучшает прогноз. Лечение в больнице государству всегда обходится дороже, чем амбулаторное лечение", - говорит Камзола.
При этом она не берется прогнозировать, как быстро новые препараты станут компенсироваться в Латвии. По ее словам, этот процесс здесь во многих случаях занимает больше времени, чем в других странах Европы.
Знать свой холестерин нужно не только врачу
Профилактику Камзола предлагает строить вокруг конкретных показателей и индивидуального риска. Для его оценки кардиологи совместно с семейными врачами разработали алгоритм с использованием международного калькулятора SCORE2. Он помогает оценить вероятность сердечно-сосудистой смерти, нефатального инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет.
При оценке учитывают холестерин, артериальное давление, курение и другие факторы. Это позволяет определить, какие обследования и лечение нужны человеку, например снижение холестерина или контроль давления.
Но даже после серьезного сердечно-сосудистого события не все пациенты знают свои показатели. Кардиолог приводит пример: человек перенес инфаркт, ему установили стенты, а на обследовании он не может сказать, достигнут ли целевой уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, который обычно называют плохим холестерином.
"Если у человека уже было сердечно-сосудистое событие и потребовалось вмешательство, он ведь должен знать: какой у меня уровень того плохого холестерина, который откладывается в сосудах?" - говорит врач.
На приеме Камзола нередко слышит от пациентов: "Как я могу это знать? Я же не врач!" Но, по ее мнению, интересоваться собственным здоровьем и знать основные показатели необходимо и без медицинского образования.
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Заботиться о сердце стоит задолго до первых серьезных проблем
Главный призыв кардиолога - не откладывать профилактику до момента, когда потребуется сложное лечение. По ее мнению, внимание к факторам риска уже в 20, 30 или 40 лет могло бы помочь избежать многих проблем в дальнейшем.
При этом Камзола подчеркивает, что не стремится обвинять пациентов. Речь идет о привычке следить за здоровьем, понимать свои показатели и вовремя обращаться за помощью, которую еще предстоит укрепить в обществе.
"Мне кажется, именно это нужно улучшить в первую очередь. Так мы могли бы отсрочить развитие многих заболеваний. И тогда о сердечной недостаточности, возможно, нам вообще не пришлось бы говорить так много", - заключает врач.
Всемирный день сердца, который ежегодно отмечают 29 сентября, служит поводом напомнить: забота о сердце начинается задолго до госпитализации, а заметное снижение выносливости и привычной активности заслуживает внимания.