Исследование показало, почему некоторым людям трудно отказаться от вредной еды
Некоторым людям значительно сложнее отказаться от фастфуда, сладостей, чипсов и другой калорийной еды, чем другим. Новое исследование показывает, что дело может быть не только в силе воли - определенную роль играет работа мозга и то, как он реагирует на пищевые стимулы.
Почему один человек спокойно съедает пару печений и убирает упаковку, а другой продолжает хотеть сладкого, даже когда уже не голоден? Исследователи из Национального института здравоохранения США попытались разобраться, какую роль в этом играет реакция мозга на ультраобработанную пищу.
Ученые обнаружили, что у людей с повышенной склонностью к употреблению ультраобработанных продуктов мозг может сильнее реагировать на сигналы, связанные с едой. Запах, внешний вид или даже мысль о любимом продукте способны вызывать выраженное желание его съесть. При этом такая реакция может сохраняться даже тогда, когда человек понимает, что продукт не приносит пользы здоровью.
Исследователи обращают внимание на систему вознаграждения мозга. Когда человек ест продукты с большим количеством сахара, жира или соли, активируются механизмы, связанные с удовольствием и мотивацией. При регулярном употреблении такая реакция может закрепляться, и человек начинает особенно сильно хотеть определенную пищу.
Дело не только в голоде
Важный вывод исследования заключается в том, что желание съесть вредную пищу не всегда связано с настоящим голодом. Человек может быть сытым, но при виде шоколада, картофеля фри или выпечки все равно почувствовать сильное желание поесть. На это влияют привычки, эмоциональное состояние и окружающая среда.
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Например, если человек привык есть сладкое во время просмотра телевизора, со временем сам просмотр фильма может стать сигналом для мозга: пора достать что-нибудь вкусное. Поэтому попытка просто "взять себя в руки" иногда оказывается недостаточной. Поведение формируется постепенно и связано сразу с несколькими механизмами.
Почему вредная еда особенно привлекательна
Ультраобработанные продукты часто специально создаются таким образом, чтобы сочетание сахара, жира, соли и вкусовых добавок было максимально привлекательным. Кроме того, такую еду удобно есть - ее легко купить, приготовить или употребить практически в любое время.
Получается замкнутый круг: человек получает удовольствие от еды, повторяет это поведение, а затем все чаще сталкивается с ситуациями, которые напоминают ему о любимом продукте.
Исследователи считают, что понимание этих механизмов может помочь разработать более эффективные способы борьбы с перееданием. Вместо того чтобы сводить проблему исключительно к силе воли, специалисты предлагают учитывать привычки, доступность определенных продуктов и реакцию мозга на пищевые стимулы.