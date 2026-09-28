Исследование показало, почему некоторым людям трудно отказаться от вредной еды

Ученые обнаружили, что у людей с повышенной склонностью к употреблению ультраобработанных продуктов мозг может сильнее реагировать на сигналы, связанные с едой. Запах, внешний вид или даже мысль о любимом продукте способны вызывать выраженное желание его съесть. При этом такая реакция может сохраняться даже тогда, когда человек понимает, что продукт не приносит пользы здоровью.