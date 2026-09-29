Что происходит с мозгом, если регулярно употреблять грибы? Ученые обнаружили интересную взаимосвязь

Ученых интересует не только возможное влияние грибов на память. Анализируя данные более чем 24 000 взрослых, исследователи установили, что люди, которые ели грибы, реже сообщали о симптомах депрессии, чем те, кто не употреблял их в пищу. Однако результаты других исследований не столь однозначны. Кроме того, часть возможного положительного эффекта связывают с конкретными видами грибов, особенно с ежовиком гребенчатым. Поэтому в настоящее время недостаточно оснований утверждать, что употребление любых грибов улучшит настроение или уменьшит тревожность.