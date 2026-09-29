Что происходит с мозгом, если регулярно употреблять грибы? Ученые обнаружили интересную взаимосвязь
Обычные грибы могут оказаться полезнее для мозга, чем многие думают. Исследования связывают их регулярное употребление с лучшей памятью и меньшим риском деменции, хотя ученые пока не говорят о доказанном защитном эффекте.
Для латвийцев сбор грибов - почти религия, а сами грибы любят многие. Кстати, ранее сообщалось, что в Латвии появилась интерактивная "Грибная карта", которая подсказывает леса с наиболее подходящими условиями для 28 съедобных видов грибов.
Однако ученых все больше интересует и их возможное влияние на здоровье мозга. В грибах содержится особое антиоксидантное вещество, которое крайне редко встречается в других продуктах питания, а исследования показывают - регулярное употребление грибов в пищу может быть связано с лучшей памятью и меньшим риском деменции. Грибы образуют отдельное царство организмов, поэтому их пищевая ценность отличается от продуктов растительного и животного происхождения. В них содержатся витамины группы B, а под воздействием ультрафиолетового излучения в некоторых грибах увеличивается и количество витамина D.
Однако особое внимание ученых привлек эрготионеин - аминокислота с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, пишет EatingWell.
Защитит клетки мозга
Эрготионеин необычен тем, что организм человека доставляет его в определенные ткани, в том числе в мозг. Ученые предполагают, что там это вещество может помогать защищать клетки от окислительного стресса и воспалительных процессов, которые связывают с ухудшением когнитивных способностей.
В отдельных исследованиях было установлено, что у людей с более низким уровнем эрготионеина в крови были худшие результаты тестов на память и другие когнитивные способности. Также в некоторых исследованиях количество этого вещества в организме людей с деменцией было ниже, чем у здоровых участников.
Читайте продолжение после рекламы
Однако это не означает, что употребление грибов само по себе способно защитить от деменции. Большая часть проведенных до сих пор исследований показывает связь, а не доказывает, что именно употребление грибов является причиной меньшего риска деменции.
В исследовании, проведенном в Японии, было замечено, что у женщин, которые съедали не менее примерно 15 граммов грибов в день - небольшую горсть, - риск деменции был ниже, чем у женщин, которые грибы не употребляли.
В другом исследовании, в котором в Великобритании в течение 18 лет отслеживали состояние здоровья и питание людей, у регулярных потребителей грибов результаты тестов на когнитивные способности были лучше, чем у людей, которые не ели грибы или со временем перестали включать их в рацион.
Грибы включены и в адаптированный для Китая вариант диетической модели MIND. Принципы питания MIND разработаны с особым вниманием к продуктам, употребление которых может способствовать сохранению здоровья мозга и снижению риска ухудшения когнитивных способностей.
Влияние на память все еще изучается
Анализируя рацион людей старшего возраста, исследователи заметили, что участники, которые ели больше грибов, показывали лучшие результаты в тестах на память и скорость обработки информации.
Читайте продолжение после рекламы
Одним из наиболее изучаемых видов является ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), который более известен под английским названием "lion's mane" ("львиная грива"). В нем содержатся вещества, которые в лабораторных исследованиях связывают со стимулированием роста и функционирования нервных клеток.
Однако эффект, наблюдаемый в лаборатории, не всегда означает такое же воздействие на организм человека. Поэтому ни грибы, ни грибные пищевые добавки не следует рассматривать как средство лечения деменции или надежный способ избежать ее. Грибы могут быть одной из составляющих полезного для мозга рациона, но они не являются чудодейственным средством.
Ученых интересует не только возможное влияние грибов на память. Анализируя данные более чем 24 000 взрослых, исследователи установили, что люди, которые ели грибы, реже сообщали о симптомах депрессии, чем те, кто не употреблял их в пищу. Однако результаты других исследований не столь однозначны. Кроме того, часть возможного положительного эффекта связывают с конкретными видами грибов, особенно с ежовиком гребенчатым. Поэтому в настоящее время недостаточно оснований утверждать, что употребление любых грибов улучшит настроение или уменьшит тревожность.
Экзотические грибы и пищевые добавки не нужны
Чтобы включить в рацион больше грибов, не обязательно покупать пищевые добавки или искать экзотические виды. Обычные и коричневые шампиньоны, вешенки и другие грибы, которые продаются в магазинах, также содержат ценные питательные вещества.
Читайте продолжение после рекламы
Грибы можно добавлять в омлеты, тушеные блюда, супы, блюда из макарон, соусы и салаты. После термической обработки они теряют часть воды, становятся более плотными и приобретают более выраженный вкус.
При этом специалисты советуют не переоценивать значение какого-либо одного продукта. Для здоровья мозга важен рацион в целом - достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и полезных жиров.
Не менее важны регулярная физическая активность, качественный сон, социальные контакты и контроль хронических заболеваний. Грибы могут быть полезной частью такого образа жизни, однако они не способны заменить другие факторы, имеющие значение для здоровья мозга.