В Европе впервые проходит неделя проверок здоровья - на что призывают обратить внимание

В Латвии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются серьезной проблемой общественного здоровья. В 2024 году болезни системы кровообращения стали причиной примерно 51,6% всех смертей. К концу того же года в регистре пациентов с сахарным диабетом числились 103 тысячи человек. Широко распространено и повышенное артериальное давление, или гипертония. В опросе Центра профилактики и контроля заболеваний за 2024 год 59% мужчин и 63% женщин в возрасте от 65 до 74 лет сообщили, что в течение года перед опросом у них диагностировали или лечили гипертонию.