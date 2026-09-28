В Европе впервые проходит неделя проверок здоровья - на что призывают обратить внимание
С 28 сентября по 4 октября по всей Европе впервые проходит Европейская неделя проверок здоровья. Жителей призывают уделять больше внимания профилактике и своевременному выявлению рисков для здоровья. В рамках кампании "Знай свои показатели" особое внимание уделяется трем важным показателям - артериальному давлению, уровню холестерина и сахара в крови.
В Латвии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются серьезной проблемой общественного здоровья. В 2024 году болезни системы кровообращения стали причиной примерно 51,6% всех смертей. К концу того же года в регистре пациентов с сахарным диабетом числились 103 тысячи человек. Широко распространено и повышенное артериальное давление, или гипертония. В опросе Центра профилактики и контроля заболеваний за 2024 год 59% мужчин и 63% женщин в возрасте от 65 до 74 лет сообщили, что в течение года перед опросом у них диагностировали или лечили гипертонию.
"Профилактика начинается с интереса к своему здоровью и готовности проверять его даже при хорошем самочувствии. Знать свои показатели здоровья - значит иметь информацию, которую можно обсудить с врачом или другим медицинским специалистом, и при необходимости вовремя принять меры. Европейская неделя проверок здоровья - это возможность напомнить об этом простом, но важном шаге", - отмечает член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс.
Ассоциация участвует в Европейской неделе проверок здоровья, чтобы повысить осведомленность общества о профилактике, побудить жителей регулярно проверять показатели здоровья и своевременно обращаться к медицинским специалистам.
Артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови - важные показатели здоровья сердца, причем их изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами. Поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским специалистом.
Европейская неделя проверок здоровья - общеевропейская профилактическая инициатива, связанная с кампанией Европейской комиссии "Знай свои показатели" и европейским планом по охране здоровья сердца EU Safe Hearts Plan. В ее рамках жителей призывают уделять внимание профилактике, а также проверять артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.