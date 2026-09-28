Чашка кофе поднимает настроение одним и не оказывает никакого эффекта на других: в чем причина?

Доцент кафедры питания Северо-Западного университета в Чикаго Мэрилин Корнелис отмечает, что вторая чашка кофе, выпитая спустя несколько часов, может усилить действие первой чашки. На скорость метаболизма кофеина также влияют образ жизни и некоторые физиологические факторы. Новое исследование показывает, что европейцы и жители Южной Америки в среднем расщепляют кофеин быстрее. Курение может ускорять этот процесс примерно на 65%, тогда как подобного воздействия в связи с вейпингом обнаружено не было.