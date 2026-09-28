Чашка кофе поднимает настроение одним и не оказывает никакого эффекта на других: в чем причина?
Почему одних кофе бодрит даже вечером, а других почти не берет? Ученые объяснили, как генетика, привычка, курение, лекарства и время употребления кофеина влияют на его действие.
Для некоторых людей кофеин является быстрым способом почувствовать прилив энергии, тогда как на других он почти не влияет даже после вечерней чашки кофе. Ученые выяснили, что это связано с количеством потребляемого кофеина и тем, как организм его перерабатывает, сообщает BBC.
После употребления кофеин быстро попадает в кровь, а затем в мозг, где блокирует действие аденозина. Это соединение накапливается в организме в течение дня и вызывает сонливость. Сам кофеин не создает дополнительной энергии, а лишь маскирует ощущение усталости.
Количество кофеина зависит от конкретного напитка и его порции. Например:
- 400 мл латте - около 175 мг;
- 200 мл фильтрованного кофе - около 90 мг;
- 250 мл энергетического напитка - около 80 мг;
- 60 мл эспрессо - около 80 мг;
- 200 мл растворимого кофе - около 90 мг;
- 220 мл черного чая - около 50 мг;
- 220 мл зеленого чая - около 30 мг;
- 355 мл колы - около 40 мг;
- 50 г темного шоколада - около 25 мг;
- 50 г молочного шоколада - около 10 мг.
В печени кофеин расщепляется ферментом, работу которого регулирует ген CYP1A2. Выведение кофеина из организма может занимать от шести до 20 часов.
Доцент кафедры питания Северо-Западного университета в Чикаго Мэрилин Корнелис отмечает, что вторая чашка кофе, выпитая спустя несколько часов, может усилить действие первой чашки. На скорость метаболизма кофеина также влияют образ жизни и некоторые физиологические факторы. Новое исследование показывает, что европейцы и жители Южной Америки в среднем расщепляют кофеин быстрее. Курение может ускорять этот процесс примерно на 65%, тогда как подобного воздействия в связи с вейпингом обнаружено не было.
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Некоторые антибиотики, противозачаточные средства и другие лекарства, наоборот, могут замедлять выведение кофеина. Во время беременности гормональные изменения также снижают активность фермента в печени, который расщепляет кофеин.
Имеет значение и привычка регулярно пить кофе. Организм постепенно адаптируется к кофеину, поэтому его воздействие становится менее заметным. После нескольких недель перерыва чувствительность к кофеину может восстановиться.
Специалисты по сну рекомендуют не употреблять кофеин как минимум за шесть часов до сна. Психолог и специалист по сну Линдси Браунинг людям, которые ложатся спать около 22:00, советует не употреблять кофеин после 14:00, однако подчеркивает, что универсального правила для всех не существует.
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует беременным женщинам ограничивать потребление кофеина до 200 мг в день - примерно двух чашек кофе из кофемашины. Для остальных взрослых главная рекомендация - умеренность, поскольку чувствительность к кофеину у каждого человека различается.
Тяжелое отравление кофеином встречается редко и обычно связано с употреблением очень концентрированных продуктов, из-за чего за несколько минут в организм может попасть несколько граммов кофеина.
Многолетние исследования свидетельствуют о связи между умеренным употреблением кофе и более низким риском ряда серьезных заболеваний, а также несколько большей продолжительностью жизни. Однако причинно-следственная связь пока не доказана окончательно.